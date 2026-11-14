Καματερό: Βίντεο από τη στιγμή που αυτοκίνητο εκτοξεύει μία 36χρονη

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες από τροχαίο ατύχημα στη λεωφόρο Φυλής στο Καματερό, όπου μία 36χρονη γυναίκα παρασύρθηκε από αυτοκίνητο λίγα δευτερόλεπτα αφότου είχε βγει από το δικό της όχημα.

Βίντεο που δημοσίευσε το MEGA καταγράφει τη στιγμή της σύγκρουσης, με τη γυναίκα να εκτοξεύεται στον αέρα και να καταλήγει πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Στα πλάνα της εκπομπής Mega Non Stop, φαίνεται η 36χρονη να ανοίγει την πόρτα του οχήματός της και να βγαίνει από αυτό. Αφού κλείνει την πόρτα, ένα διερχόμενο αυτοκίνητο την παρασύρει με σφοδρότητα, με αποτέλεσμα να εκτοξευτεί στον αέρα και να χτυπήσει σε άλλα οχήματα που βρίσκονταν σταματημένα στο σημείο.

Το τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου, στη λεωφόρο Φυλής. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας 38χρονος οδηγός κινούνταν με κατεύθυνση από τη λεωφόρο Καματερού, όταν έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και παρέσυρε τη γυναίκα.

Η 36χρονη τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, όπου νοσηλεύεται.

Αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για όχημα που κινούνταν με εξαιρετικά μεγάλη ταχύτητα. Όπως περιγράφουν, όλα έγιναν μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, ενώ ο δυνατός ήχος της σύγκρουσης προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή.

«Περνάει φωτοβολίδα ο άνθρωπος με το αυτοκίνητο, σφαίρα. Σε κλάσματα δευτερολέπτου ακούμε ένα μεγάλο “μπαμ”. Έχει παρασύρει την κοπέλα και έχει χτυπήσει άλλα τρία τέσσερα αυτοκίνητα», περιέγραψε ένας από τους αυτόπτες μάρτυρες στο MEGA.