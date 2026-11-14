Πρωτοσέλιδα Πρόγραμμα TV Espresso TV

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
SHOWBIZ
MEDIA
SPORTS
LIFESTYLE
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΖΩΔΙΑ
ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ESPRESSO TV

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΡΑ

#ΣΤΑΥΡΟΣ ΦΛΩΡΟΣ #ΝΑΤΑΛΙΑ ΓΕΡΜΑΝΟΥ #ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΤΣΙΜΤΣΙΛΗ #ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥΝΗ #ΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΟΥ #ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΟΛΗΣ #ΑΝΘΗ ΦΑΚΙΔΑΡΗ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ ESPRESSO ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ_ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ Όλα τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, κάθε πρωί από τις 06:00 ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ TV ANT1 The Roadshow ALPHA Nations League: Πορτογαλία - Δανία ΣΚΑΪ The Voice of Greece Powered by Telekom Πρόγραμμα όλων των καναλιών ESPRESSO TV

The Ster Show – Πέρρης Κρητικός (13/11/2026)

Νέο επεισόδιο · Δες μας στο YouTube
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
FACEBOOK INSTAGRAM X TIKTOK YOUTUBE
Αναζήτηση

Πατήστε ESC για κλείσιμο

MEDIA

Γεροντιδάκης: Αυτός είναι ο σεφ αδερφός του! Μαγείρεψε στην Κουτσελίνη

14/11/2026 - 12:28 | | 1 λεπτό ανάγνωση
Ο αδελφός του Γιώργου Γεροντιδάκη, Αλέξανδρος, μαγείρεψε στην εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη. Ο σεφ ετοίμασε ένα πιάτο με χταπόδι κρασάτο.
Facebook Tweet Messenger
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης
Προσθήκη της Espresso στην Google

Μια ξεχωριστή τηλεοπτική εμφάνιση έκανε ο Αλέξανδρος Γεροντιδάκης, ο οποίος βρέθηκε στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» και ανέλαβε δράση στην κουζίνα.

Ο σεφ ετοίμασε ένα πιάτο με χταπόδι κρασάτο, ελιές και κάπαρη, παρουσιάζοντας τη συνταγή και τις μαγειρικές του ικανότητες στους τηλεθεατές.

Η παρουσία του στην εκπομπή έφερε στο προσκήνιο και μια λιγότερο γνωστή πλευρά της οικογένειας Γεροντιδάκη, καθώς ο Αλέξανδρος είναι αδελφός του ηθοποιού Γιώργου Γεροντιδάκη.

Γεροντιδάκης: Αυτός είναι ο σεφ αδερφός του! Μαγείρεψε στην Κουτσελίνη

Ο γνωστός πρωταγωνιστής έχει αναφερθεί στο παρελθόν στα αδέλφια του και στις διαφορετικές επαγγελματικές επιλογές τους. Συγκεκριμένα, τον Μάρτιο του 2023, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Traction», είχε αποκαλύψει ότι δύο από τα αδέλφια του ασχολούνται με τα οικονομικά, ενώ δύο έχουν ακολουθήσει τον δρόμο της μαγειρικής.

Μάλιστα, είχε μιλήσει με ιδιαίτερη αγάπη και για τη μητέρα του, η οποία ασχολείται με την παρασκευή vegan γλυκών.

«Τα δύο ασχολούνται με τα οικονομικά, τα άλλα δύο είναι σεφ και η μητέρα μου φτιάχνει vegan γλυκά», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Διαβάστε ακόμη
Τρομάξαμε να την αναγνωρίσουμε με το νέο της λουκ
SHOWBIZ

Τρομάξαμε να την αναγνωρίσουμε με το νέο της λουκ

Πήγε να διασκεδάσει στις Θεοδωρίδου - Βανδή και πόζαρε με το νέο της λουκ στον φωτογραφικό μας φακό και τρομάξαμε να την αναγνωρίσουμε.

####
Facebook Tweet Messenger
Espresso News app
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ESPRESSO NEWS

Κατεβάστε τη δωρεάν εφαρμογή και διαβάστε πρώτοι τις ειδήσεις στο κινητό σας.

Κατεβάστε το από το Google Play Κατεβάστε το από το App Store
Σχετικά άρθρα