Γεροντιδάκης: Αυτός είναι ο σεφ αδερφός του! Μαγείρεψε στην Κουτσελίνη

Μια ξεχωριστή τηλεοπτική εμφάνιση έκανε ο Αλέξανδρος Γεροντιδάκης, ο οποίος βρέθηκε στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» και ανέλαβε δράση στην κουζίνα.

Ο σεφ ετοίμασε ένα πιάτο με χταπόδι κρασάτο, ελιές και κάπαρη, παρουσιάζοντας τη συνταγή και τις μαγειρικές του ικανότητες στους τηλεθεατές.

Η παρουσία του στην εκπομπή έφερε στο προσκήνιο και μια λιγότερο γνωστή πλευρά της οικογένειας Γεροντιδάκη, καθώς ο Αλέξανδρος είναι αδελφός του ηθοποιού Γιώργου Γεροντιδάκη.

Ο γνωστός πρωταγωνιστής έχει αναφερθεί στο παρελθόν στα αδέλφια του και στις διαφορετικές επαγγελματικές επιλογές τους. Συγκεκριμένα, τον Μάρτιο του 2023, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Traction», είχε αποκαλύψει ότι δύο από τα αδέλφια του ασχολούνται με τα οικονομικά, ενώ δύο έχουν ακολουθήσει τον δρόμο της μαγειρικής.

Μάλιστα, είχε μιλήσει με ιδιαίτερη αγάπη και για τη μητέρα του, η οποία ασχολείται με την παρασκευή vegan γλυκών.

«Τα δύο ασχολούνται με τα οικονομικά, τα άλλα δύο είναι σεφ και η μητέρα μου φτιάχνει vegan γλυκά», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.