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Μια Γυναίκα εξελίξεις νέων επεισοδίων: Η Μαρίνα εσπευσμένα στο νοσοκομείο

14/11/2026 - 13:11 | | 3 λεπτά ανάγνωση
Στη σειρά «Μια Γυναίκα», η Μαρίνα μεταφέρεται στο νοσοκομείο, η Εύα αποκαλύπτει ένα μυστικό και ο Κωστής φεύγει από το σπίτι.
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Μια Γυναίκα: Η μία ανατροπή διαδέχεται την άλλη, στα επεισόδια της επόμενης εβδομάδας.

Η Εύα μιλά στη μητέρα της για τον Νίκο, αποκαλύπτοντας τη μισή αλήθεια. Η Ελισάβετ συγκρούεται έντονα με τον Κωστή κι εκείνος φεύγει από το σπίτι. Η κατάσταση της υγείας της Μαρίνας επιδεινώνεται ραγδαία και ο Γιάννης με τον Μάρκο την μεταφέρουν εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Τι θα δούμε αναλυτικά:

Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 22:00

Η ξαφνική συνάντηση της Ελισάβετ με τα εγγόνια της, τους αναστατώνει όλους. Εκείνη κατηγορεί τον Κωστή ότι ενεργεί πισώπλατα, ενώ εκείνος αγωνίζεται να χαλαρώσει την ατμόσφαιρα. Η Ελισάβετ προσπαθεί να πλησιάσει λίγο τα παιδιά, αλλά δεν θα προλάβει.

Η συνάντησή της με την Μαρίνα, μόνο καταστροφή θα φέρει στην ήδη διαλυμένη σχέση τους, που θα ολοκληρωθεί με την άφιξη της Εύας. Η Εύα παλεύει μάταια να πείσει την Μαρίνα πως δεν θα τους έκανε ποτέ κακό. Τα παιδιά δεν καταλαβαίνουν το άδοξο τέλος της γνωριμίας τους με τους παππούδες. Ο Κωστής στηρίζει την Ελισάβετ που βασανίζεται από ενοχές. Το ίδιο κι η Εύα, που για άλλη μια φορά εξαφανίζεται απ’ το σπίτι. Η Μαρίνα εμπιστεύεται τα παιδιά στον Μάρκο, ενώ έξω απ’ το σπίτι, φτάνει άγρια δαρμένος και αιμόφυρτος ο Αργύρης. Η Μαρίνα τον φροντίζει κι εκείνος της μιλά για τον πατέρα της.

Η Εύα επιστρέφει χαράματα, ενώ η Μαρίνα ξυπνά με πυρετό και απόλυτη αδυναμία. Ο Μάρκος αναλαμβάνει τα παιδιά, ο Γιάννης το μαθαίνει κι οι δυο τους θα αναγκαστούν να συνεργαστούν για να την πάνε στον Κυριάκο. Η Ελισάβετ ζητά απ’ την Εύα να την εμπιστευθεί και να της μιλήσει, για να ακούσει από εκείνη, μια αβάσταχτη ομολογία.

Μια Γυναίκα εξελίξεις νέων επεισοδίων: Η Μαρίνα εσπευσμένα στο νοσοκομείο

Πέμπτη 19 Νοεμβρίου στις 22:00

Η καταιγιστική αποκάλυψη της Εύας για το ατύχημα του Νίκου χωρίς, όμως, όλη την αλήθεια, πείθει την Ελισάβετ που της ζητά να την κρύψει απ’ όλους και για πάντα. Η Μαρίνα μεταφέρεται στο νοσοκομείο σε άσχημη κατάσταση, ενώ ο Μάρκος κι ο Γιάννης, σε άσβεστο μίσος και ανταγωνισμό, τσακώνονται και καταλήγουν σε άγριο ξύλο. Ο Μάρκος εκδιώκεται απ’ το νοσοκομείο και η Μαρίνα του ζητά να μείνει μακριά της. Εκείνος διαλύεται.

Ο Γιάννης έτσι, βρίσκει ευκαιρία να της γίνει απαραίτητος, φροντίζοντας τα παιδιά και προκαλώντας την ενόχληση της Ξένιας. Η Ελισάβετ κι ο Κωστής αδυνατούν να συμφιλιωθούν, αφού ο Κωστής είναι πεπεισμένος πως η Ελισάβετ του κρύβει πράγματα για την Εύα. Εκείνη αντεπιτίθεται για τα δικά του μυστικά και ψέματα, συγκρούονται έντονα κι ο Κωστής φεύγει απ’ το σπίτι.

Η Εύα συνεχίζει τα sex call για να κρυφτεί απ’ τις ενοχές της, ενώ ο Κωστής επιτίθεται στην παρέα των χαρτοπαικτών που φιλοξενεί στο ραφτάδικο. Ο Μάρκος ψάχνει να μάθει πληροφορίες για τον Γιάννη. Αγωνιώντας για την Μαρίνα και μην αντέχοντας μακριά της, περιφρονεί όλες τις απαγορεύσεις και μπαίνει κρυφά στο δωμάτιό της.

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