Μια Γυναίκα εξελίξεις νέων επεισοδίων: Η Μαρίνα εσπευσμένα στο νοσοκομείο

Μια Γυναίκα: Η μία ανατροπή διαδέχεται την άλλη, στα επεισόδια της επόμενης εβδομάδας.
Η Εύα μιλά στη μητέρα της για τον Νίκο, αποκαλύπτοντας τη μισή αλήθεια. Η Ελισάβετ συγκρούεται έντονα με τον Κωστή κι εκείνος φεύγει από το σπίτι. Η κατάσταση της υγείας της Μαρίνας επιδεινώνεται ραγδαία και ο Γιάννης με τον Μάρκο την μεταφέρουν εσπευσμένα στο νοσοκομείο.
Τι θα δούμε αναλυτικά:
Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 22:00
Η ξαφνική συνάντηση της Ελισάβετ με τα εγγόνια της, τους αναστατώνει όλους. Εκείνη κατηγορεί τον Κωστή ότι ενεργεί πισώπλατα, ενώ εκείνος αγωνίζεται να χαλαρώσει την ατμόσφαιρα. Η Ελισάβετ προσπαθεί να πλησιάσει λίγο τα παιδιά, αλλά δεν θα προλάβει.
Η συνάντησή της με την Μαρίνα, μόνο καταστροφή θα φέρει στην ήδη διαλυμένη σχέση τους, που θα ολοκληρωθεί με την άφιξη της Εύας. Η Εύα παλεύει μάταια να πείσει την Μαρίνα πως δεν θα τους έκανε ποτέ κακό. Τα παιδιά δεν καταλαβαίνουν το άδοξο τέλος της γνωριμίας τους με τους παππούδες. Ο Κωστής στηρίζει την Ελισάβετ που βασανίζεται από ενοχές. Το ίδιο κι η Εύα, που για άλλη μια φορά εξαφανίζεται απ’ το σπίτι. Η Μαρίνα εμπιστεύεται τα παιδιά στον Μάρκο, ενώ έξω απ’ το σπίτι, φτάνει άγρια δαρμένος και αιμόφυρτος ο Αργύρης. Η Μαρίνα τον φροντίζει κι εκείνος της μιλά για τον πατέρα της.
Η Εύα επιστρέφει χαράματα, ενώ η Μαρίνα ξυπνά με πυρετό και απόλυτη αδυναμία. Ο Μάρκος αναλαμβάνει τα παιδιά, ο Γιάννης το μαθαίνει κι οι δυο τους θα αναγκαστούν να συνεργαστούν για να την πάνε στον Κυριάκο. Η Ελισάβετ ζητά απ’ την Εύα να την εμπιστευθεί και να της μιλήσει, για να ακούσει από εκείνη, μια αβάσταχτη ομολογία.
Πέμπτη 19 Νοεμβρίου στις 22:00
Η καταιγιστική αποκάλυψη της Εύας για το ατύχημα του Νίκου χωρίς, όμως, όλη την αλήθεια, πείθει την Ελισάβετ που της ζητά να την κρύψει απ’ όλους και για πάντα. Η Μαρίνα μεταφέρεται στο νοσοκομείο σε άσχημη κατάσταση, ενώ ο Μάρκος κι ο Γιάννης, σε άσβεστο μίσος και ανταγωνισμό, τσακώνονται και καταλήγουν σε άγριο ξύλο. Ο Μάρκος εκδιώκεται απ’ το νοσοκομείο και η Μαρίνα του ζητά να μείνει μακριά της. Εκείνος διαλύεται.
Ο Γιάννης έτσι, βρίσκει ευκαιρία να της γίνει απαραίτητος, φροντίζοντας τα παιδιά και προκαλώντας την ενόχληση της Ξένιας. Η Ελισάβετ κι ο Κωστής αδυνατούν να συμφιλιωθούν, αφού ο Κωστής είναι πεπεισμένος πως η Ελισάβετ του κρύβει πράγματα για την Εύα. Εκείνη αντεπιτίθεται για τα δικά του μυστικά και ψέματα, συγκρούονται έντονα κι ο Κωστής φεύγει απ’ το σπίτι.
Η Εύα συνεχίζει τα sex call για να κρυφτεί απ’ τις ενοχές της, ενώ ο Κωστής επιτίθεται στην παρέα των χαρτοπαικτών που φιλοξενεί στο ραφτάδικο. Ο Μάρκος ψάχνει να μάθει πληροφορίες για τον Γιάννη. Αγωνιώντας για την Μαρίνα και μην αντέχοντας μακριά της, περιφρονεί όλες τις απαγορεύσεις και μπαίνει κρυφά στο δωμάτιό της.
Trailer
Κατεβάστε τη δωρεάν εφαρμογή και διαβάστε πρώτοι τις ειδήσεις στο κινητό σας.