Κρατερός Κατσούλης: Η παράλυση που τον έστειλε στο νοσοκομείο

Μια απρόσμενη περιπέτεια με την υγεία του αποκάλυψε ο Κρατερός Κατσούλης, περιγράφοντας τη στιγμή που άρχισε να χάνει την αίσθηση και τον έλεγχο της αριστερής πλευράς του σώματός του. Όπως εξήγησε, τα συμπτώματα εμφανίστηκαν μέσα σε λίγες ώρες και αρχικά δεν αντιλήφθηκε πόσο σοβαρή ήταν η κατάστασή του.

Ο ηθοποιός και παρουσιαστής μίλησε για όσα συνέβησαν στην εκπομπή «Ζω Καλά» του ΣΚΑΪ, αναφέροντας ότι όλα ξεκίνησαν με ένα μούδιασμα, χωρίς να αισθάνεται πόνο. Επειδή δεν είχε κάποιο επώδυνο σύμπτωμα, σκέφτηκε αρχικά πως ίσως είχε πιαστεί ή τον είχε επηρεάσει το κρύο.

Το μούδιασμα αφορούσε την αριστερή πλευρά του σώματός του, από τη μέση της πλάτης και κάτω, ενώ σταδιακά επηρέασε και την κίνησή του. Παρότι δυσκολευόταν να περπατήσει, αποφάσισε να πάει κανονικά στο θέατρο.

«Εμένα ξεκίνησε μια παράλυση, στην αριστερή μου πλευρά, από τη μέση της πλάτης και κάτω… Άρχισα να νιώθω ένα μούδιασμα, λέω μήπως με φύσηξε κάτι, μήπως πιάστηκα, ωστόσο πήγα στο θέατρο κουτσαίνοντας λίγο γιατί δεν ένιωθα το πόδι μου. Ήταν η πρώτη φορά που δεν πονούσα καθόλου. Αυτό το μούδιασμα και η παράλυση χωρίς πόνο τις πρώτες ώρες μου δημιούργησε την ψευδαίσθηση πως δεν είναι κάτι σοβαρό», ανέφερε.

Ωστόσο, όσο περνούσε η ώρα, η δυσκολία στην κίνηση γινόταν εντονότερη. Μέχρι τη βραδινή παράσταση, ο Κρατερός Κατσούλης έπρεπε να καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια ακόμη και για να μετακινήσει το πόδι του πάνω στη σκηνή.

Μετά το τέλος της παράστασης πήρε την απόφαση να πάει στο νοσοκομείο, όπως περιέγραψε χαρακτηριστικά: «Στη βραδινή ήταν πιο δύσκολα τα πράγματα γιατί έπρεπε να παίρνω το πόδι μου και να το μεταφέρω δεξιά και αριστερά. Μετά την παράσταση πήγα στο νοσοκομείο».