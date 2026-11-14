Ερρίκος Πετιλόν για το κύκλωμα φοροδιαφυγής: «Μπλέχτηκα»

Για την εμπλοκή του στο κύκλωμα φοροδιαφυγής της Θεσσαλονίκης μίλησε ο Ερρίκος Πετιλόν, το πρωί του Σαββάτου, στην εκπομπή «MEGA Non Stop».

Ο ίδιος αναφέρθηκε στις συνθήκες που, όπως περιέγραψε, τον οδήγησαν στην υπόθεση, αλλά και στη δύσκολη περίοδο που περνούσε τότε στη ζωή του.

Υπενθυμίζεται πως, μετά την απολογία του στις δικαστικές Αρχές, ο Ερρίκος Πετιλόν αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Αρχικά, αναφέρθηκε στον χαρακτηρισμό «αχυράνθρωπος», τον οποίο δεν αποδέχεται, ενώ στη συνέχεια περιέγραψε την προσωπική και οικονομική του κατάσταση το 2023, καθώς και τα προβλήματα που αντιμετώπιζε εκείνη την περίοδο.

«Δεν μου αρέσει καθόλου η λέξη αχυράνθρωπος. Δεν είμαι αχυράνθρωπος, είμαι άνθρωπος παράνομος», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, εξήγησε πως εκείνη την περίοδο ήταν άνεργος και αντιμετώπιζε σοβαρές δυσκολίες, ενώ αναφέρθηκε και στην προσπάθειά του να βρει την κατάλληλη ιατρική υποστήριξη.

«Εγώ το ‘23, σε μία κατάσταση με μόνιμα επεισόδια διπολισμού, δεν ήμουν ρυθμισμένος τότε, και άνεργος. Πώς να δουλέψω όταν ήμουν σε μόνιμα επεισόδια; Γιατί για να βρεις τον σωστό γιατρό και τη σωστή αγωγή, πιστέψτε με, με πήρε 10 χρόνια. Την πρώτη φορά άνοιξα και είπα βεβαίως και συμμετέχω και προσπαθούσα, υπάρχουν μαρτυρίες, ότι προσπαθούσα τρία χρόνια να την βρω (τη γυναίκα) να με βγάλει. Μετά το πεντάμηνο εξάμηνο που είπα ναι, δεν ήξερα πού θα φτάσει. Κάτω από τις συνθήκες που ζούσα με 500 ευρώ τον μήνα να στηρίξω ένα σπίτι, να φάω κάτι και να βάζω κανένα κατοστάρικο στο ψυγείο, που τελείωνε το ψυγείο στην πρώτη εβδομάδα, έκανα και αυτό».

Ο Ερρίκος Πετιλόν παραδέχτηκε ότι ενεπλάκη στην υπόθεση, ενώ μίλησε και για την επιστροφή του στη χρήση ουσιών εκείνη την περίοδο. Όπως εξήγησε, η χρήση δεν συνδεόταν με την αναζήτηση ευχαρίστησης, αλλά με την προσπάθειά του να διαχειριστεί την κατάσταση στην οποία βρισκόταν.

«Μπλέχτηκα. Είχα βγει και κατέβηκα κάτω στις πλατείες, έκανα πάλι χρήση. Για να ισορροπήσω έκανα χρήση, όχι για να περάσω καλά. Το καλά είχε τελειώσει», εξομολογήθηκε.

Στη συνέντευξή του, ο Ερρίκος Πετιλόν αναφέρθηκε και στα επαγγελματικά σχέδια που έχει για το μέλλον. Όπως αποκάλυψε, εδώ και χρόνια σκέφτεται να δημιουργήσει έναν χώρο απεξάρτησης, αξιοποιώντας τις γνώσεις και την εμπειρία του, με στόχο να προσφέρει βοήθεια σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν αντίστοιχες δυσκολίες.

Παράλληλα, μίλησε για τις σπουδές και τα διπλώματα που, όπως ανέφερε, έχει αποκτήσει από το Πανεπιστήμιο Yale στις ΗΠΑ, εκφράζοντας την επιθυμία του να συνεχίσει την ακαδημαϊκή του πορεία με ένα διδακτορικό στην Ψυχολογία.

«Εδώ και πάρα πολλά χρόνια είχα στο μυαλό μου να ανοίξω έναν κλειστό χώρο απεξάρτησης, κάτι που γνωρίζω πολύ καλά. Να ζήσω κι εγώ σαν άνθρωπος και να προσφέρω βοήθεια με τον καλύτερο τρόπο. Έχω τέσσερα διπλώματα από το Yale USA, ένα από τα καλύτερα. Ψυχολογία, bipolar, addictions και ένα άλλο. Και θα κάνω και διδακτορικό στην Ψυχολογία. Δεν θα έπρεπε κι εγώ να έχω μία ευκαιρία να στηρίξω άλλους ανθρώπους; Και αυτό είναι κάτι το οποίο επιδιώκω», ανέφερε.