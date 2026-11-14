Πρωτοσέλιδα Πρόγραμμα TV Espresso TV

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
SHOWBIZ
MEDIA
SPORTS
LIFESTYLE
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΖΩΔΙΑ
ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ESPRESSO TV

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΡΑ

#ΣΤΑΥΡΟΣ ΦΛΩΡΟΣ #ΝΑΤΑΛΙΑ ΓΕΡΜΑΝΟΥ #ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΤΣΙΜΤΣΙΛΗ #ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥΝΗ #ΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΟΥ #ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΟΛΗΣ #ΑΝΘΗ ΦΑΚΙΔΑΡΗ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ ESPRESSO ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ_ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ Όλα τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, κάθε πρωί από τις 06:00 ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ TV ANT1 The Roadshow ALPHA Nations League: Πορτογαλία - Δανία ΣΚΑΪ The Voice of Greece Powered by Telekom Πρόγραμμα όλων των καναλιών ESPRESSO TV

The Ster Show – Πέρρης Κρητικός (13/11/2026)

Νέο επεισόδιο · Δες μας στο YouTube
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
FACEBOOK INSTAGRAM X TIKTOK YOUTUBE
Αναζήτηση

Πατήστε ESC για κλείσιμο

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Πυρκαγιά στο Ζεφύρι: Νεκροί δύο πυροσβέστες – Ένας νοσηλεύεται

14/11/2026 - 14:57 | | 1 λεπτό ανάγνωση
Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στη φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι, ενώ ένας ακόμη νοσηλεύεται.
Facebook Tweet Messenger
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης
Προσθήκη της Espresso στην Google

Τραγική εξέλιξη είχε η πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου 14 Νοεμβρίου σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, στην οδό Κατσαντώνη, στο Ζεφύρι του Δήμου Φυλής.

Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, ενώ ένας ακόμη συνάδελφός τους μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στις 11:40 και αμέσως κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις. Στο σημείο έσπευσαν συνολικά 20 πυροσβέστες με έξι οχήματα, από τον 6ο, τον 10ο και τον 12ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, καθώς και δυνάμεις της 1ης ΕΜΑΚ.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σημειώθηκε σοβαρό ατύχημα στο εσωτερικό του εγκαταλελειμμένου κτιρίου. Η εσωτερική σκάλα υποχώρησε, με αποτέλεσμα πυροσβέστες να εγκλωβιστούν στο κτίριο.

Δύο από τους πυροσβέστες ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο «Αττικόν», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Ο τρίτος πυροσβέστης μεταφέρθηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου νοσηλεύεται. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι τρεις πυροσβέστες υπηρετούσαν στον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, με έδρα το Περιστέρι.

Διαβάστε ακόμη
Γερμανού: Η άβολη έναρξη της εκπομπής μετά τον σάλο με τη μαμά της
MEDIA

Γερμανού: Η άβολη έναρξη της εκπομπής μετά τον σάλο με τη μαμά της

Η Ναταλία Γερμανού απέφυγε να απαντήσει σε ερώτηση του Παναγιώτη Ραφαηλίδη στην έναρξη της εκπομπής της «Καλύτερα δε Γίνεται».

#####
Facebook Tweet Messenger
Espresso News app
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ESPRESSO NEWS

Κατεβάστε τη δωρεάν εφαρμογή και διαβάστε πρώτοι τις ειδήσεις στο κινητό σας.

Κατεβάστε το από το Google Play Κατεβάστε το από το App Store
Σχετικά άρθρα