Πυρκαγιά στο Ζεφύρι: Νεκροί δύο πυροσβέστες – Ένας νοσηλεύεται

Τραγική εξέλιξη είχε η πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου 14 Νοεμβρίου σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, στην οδό Κατσαντώνη, στο Ζεφύρι του Δήμου Φυλής.

Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, ενώ ένας ακόμη συνάδελφός τους μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στις 11:40 και αμέσως κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις. Στο σημείο έσπευσαν συνολικά 20 πυροσβέστες με έξι οχήματα, από τον 6ο, τον 10ο και τον 12ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, καθώς και δυνάμεις της 1ης ΕΜΑΚ.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σημειώθηκε σοβαρό ατύχημα στο εσωτερικό του εγκαταλελειμμένου κτιρίου. Η εσωτερική σκάλα υποχώρησε, με αποτέλεσμα πυροσβέστες να εγκλωβιστούν στο κτίριο.

Δύο από τους πυροσβέστες ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο «Αττικόν», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Ο τρίτος πυροσβέστης μεταφέρθηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου νοσηλεύεται. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι τρεις πυροσβέστες υπηρετούσαν στον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, με έδρα το Περιστέρι.