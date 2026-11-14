Γιάννης Μάλαμας για τη σύλληψή του: «Ήθελα τη μανούλα μου να κλάψω»

Στη δύσκολη περίοδο που ακολούθησε τη σύλληψή του, αλλά και στη σχέση που έχει με τους γονείς του, αναφέρθηκε ο Γιάννης Μάλαμας, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Μια Ελλάδα Παρέα» και την Κατερίνα Ζαρίφη.

Ο γιος του Σωκράτη Μάλαμα, που ακολουθεί τη δική του πορεία στον χώρο της μουσικής, μίλησε για την ξαφνική έκθεση στη δημοσιότητα με αφορμή τη σύλληψή του. Όπως παραδέχτηκε, η έντονη προβολή ήταν κάτι που δυσκολεύτηκε να διαχειριστεί, καθώς βρέθηκε απότομα στο επίκεντρο της προσοχής.

Περιγράφοντας τη συναισθηματική του κατάσταση εκείνη την ημέρα, αποκάλυψε πως το πρώτο πρόσωπο που αναζήτησε ήταν η μητέρα του, θέλοντας να βρεθεί στην αγκαλιά της και να ξεσπάσει. Παράλληλα, μίλησε με ιδιαίτερη τρυφερότητα για τον πατέρα του, τον οποίο χαρακτήρισε «κολλητό» του, υπογραμμίζοντας πόσο σημαντική είναι για εκείνον η στήριξη και των δύο γονιών του.

«Είναι δύσκολη η έκθεση στη δημοσιότητα και στη δική μου περίπτωση ήταν πολύ δύσκολη. Έπεσα στα βαθιά με τη μία. Ο πατέρας μου είναι ο κολλητός μου. Του λέω τα πάντα. Είμαι τρελά ευλογημένος που έχω αυτούς τους δύο γονείς. Πραγματικά. Και μπορώ να πω τα πάντα όποτε, όπως θέλω. Στην πιο δύσκολη στιγμή μου πήρα τη μαμά μου. Ήθελα εκείνη, εκείνη τη μέρα ήθελα μανούλα. Ήθελα να πω μαμά, είναι η πρώτη φορά που θέλω να έρθω να κλάψω στην αγκαλιά σου. Αλλά ok.

Ήταν ένα κακόγουστο αστείο όλη αυτή η μέρα βασικά. Δεν μπόρεσα να σκεφτώ λογικά εκείνη την ώρα. Δηλαδή γίνονταν πάρα πολλά πράγματα που δεν έδωσα καμία βάση. Ήθελα να ξεμπερδεύω με αυτό το ζήτημα που ήταν αισχρό. Ξεμπέρδεψα και όλα καλά. Το αφήνω πίσω σίγουρα. Μέτρησα ανθρώπους. Σίγουρα ήταν ένα καλό μάθημα. Αυτοί που περίμενα έμειναν και οι άλλοι πήδηξαν με το καλημέρα» απάντησε ο νεαρός καλλιτέχνης για τη σύλληψή του.

Ο Γιάννης Μάλαμας ξεκαθάρισε, επίσης, πως δεν επιδιώκει τη δημοσιότητα, ενώ αναφέρθηκε και στην προσωπική του ζωή, εξηγώντας ότι ο έρωτας έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στη ζωή του μόνο μία φορά.

«Δεν κυνηγάω το κομμάτι της δημοσιότητας. Σίγουρα δεν το κυνηγάω. Δηλαδή ό,τι είναι. Δεν αφορά κανέναν αυτό (η προσωπική ζωή του). Ο έρωτας έχει παίξει ρόλο μόνο μια φορά στη ζωή μου, κομμάτια. Θέλω να το ξαναπάθω εννοείται, αλλά δεν το προσπαθώ» ανέφερε.