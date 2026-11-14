Αιχμές Γερμανού κατά Τσιμτσιλή: «Ας είχαν & άλλοι τις ευαισθησίες του»

Ένα σχόλιο με σαφείς αιχμές για τις τηλεοπτικές εξελίξεις των τελευταίων ημερών έκανε η Ναταλία Γερμανού μέσα από την εκπομπή «Καλύτερα δε Γίνεται», το μεσημέρι του Σαββάτου 14 Νοεμβρίου.

Κατά τη διάρκεια της στήλης του Βαγγέλη Γιαννόπουλου, η παρουσιάστρια του Alpha αναφέρθηκε στον Γιώργο Λιάγκα, επαινώντας τις ευαισθησίες και τη διακριτικότητά του απέναντι στους συναδέλφους του. Αν και δεν κατονόμασε κάποιον, η τοποθέτησή της συνδέθηκε με όσα είχε πει ο δημοσιογράφος μέσα στην εβδομάδα σχετικά με τις δηλώσεις της Μαρίας Ιωαννίδου στην εκπομπή «Happy Day».

«Ας είχαν κι άλλοι τις ευαισθησίες που έχει ο Γιώργος και τη διακριτικότητα που έχει ο Γιώργος και το πώς προστατεύει ο Γιώργος τους συναδέλφους του, ακόμα και όταν δεν είναι στο κανάλι του», σχολίασε χαρακτηριστικά η Ναταλία Γερμανού.

Το περιστατικό που προηγήθηκε αφορά τη συνέντευξη της Εριέττας Μαυρουδή, μητέρας της Ναταλίας Γερμανού, η οποία προκάλεσε συζητήσεις στις ψυχαγωγικές εκπομπές. Στο «Happy Day» προβλήθηκαν δηλώσεις της Μαρίας Ιωαννίδου, η οποία απαντούσε στην πρώτη σύζυγο του Φρέντυ Γερμανού.

Την επόμενη ημέρα, ο Γιώργος Λιάγκας αναφέρθηκε στην επιλογή της εκπομπής να προσεγγίσει τη Μαρία Ιωαννίδου, προκειμένου να δημιουργηθεί αντιπαράθεση ανάμεσα στις δύο γυναίκες. Ωστόσο, όπως είπε, απέφυγε να σχολιάσει περαιτέρω το θέμα, καθώς δεν ήθελε να θεωρηθεί ότι ασκεί κριτική στη Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Η αναφορά της Ναταλίας Γερμανού στον Γιώργο Λιάγκα ήρθε έτσι να προστεθεί στη δημόσια συζήτηση που έχει ανοίξει τις τελευταίες ημέρες γύρω από τη συγκεκριμένη υπόθεση.