Εξαφάνιση Κινέζας μεταφράστριας στην Αρτέμιδα: Στη δημοσιότητα βίντεο με τις τελευταίες κινήσεις της

Βίντεο με τις τελευταίες κινήσεις της 50χρονης Κινέζας μεταφράστριας Γιου Τινγκ, η οποία εξαφανίστηκε από την Αρτέμιδα, ήρθαν στη δημοσιότητα έξι μήνες μετά την ημέρα που χάθηκαν τα ίχνη της. Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του σπιτιού της παρουσιάστηκε από το Mega και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ένα τηλεφώνημα στο οποίο η γυναίκα αναφέρεται σε χρηματικό ποσό 1.500 ευρώ.

Η τύχη της 50χρονης παραμένει άγνωστη, με τον σύζυγό της να φοβάται πλέον πως οι πιθανότητες να εντοπιστεί ζωντανή είναι μικρές. Την ίδια ώρα, άφαντος παραμένει και ο Κινέζος μεσίτης Τσεν, με τον οποίο η Γιου Τινγκ είχε κανονίσει να συναντηθεί την ημέρα της εξαφάνισής της. Ο συγκεκριμένος άνδρας διαχειριζόταν διαμερίσματα σε πολυκατοικία επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη, στην Αθήνα.

Το τηλεφώνημα για τα 1.500 ευρώ

Οι κάμερες του σπιτιού της κατέγραψαν τις κινήσεις της Γιου Τινγκ μία ημέρα πριν από την εξαφάνισή της. Η 50χρονη φαίνεται να ασχολείται με τις δουλειές του σπιτιού και να πραγματοποιεί αρκετές τηλεφωνικές συνομιλίες. Στις 10:50 βγαίνει από το σπίτι κρατώντας έγγραφα, ενώ επιστρέφει περίπου οκτώ ώρες αργότερα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει μια συνομιλία που καταγράφηκε στις 19:22. Η μεταφράστρια ακούγεται να μιλά στα ελληνικά και να αναφέρεται σε ένα ποσό που έπρεπε να παραδοθεί στην πόρτα.

«Θέλει 1.500 ευρώ. Να τα αφήσει στην πόρτα. Αλλιώς δεν θα δείξουμε, δεν θα δώσουμε τίποτα».

Το περιεχόμενο του τηλεφωνήματος δημιουργεί ερωτήματα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διευκρινιστεί εάν το συγκεκριμένο ποσό σχετίζεται με την εξαφάνισή της.

Λίγο αργότερα, η 50χρονη εμφανίζεται και πάλι με έγγραφα στα χέρια. Μετά τις 19:45, οι κάμερες την καταγράφουν να ανεβοκατεβαίνει επανειλημμένα τις σκάλες του σπιτιού της, κρατώντας διαρκώς το κινητό της τηλέφωνο.

Η τελευταία καταγραφή πριν εξαφανιστεί

Το τελευταίο βίντεο στο οποίο εμφανίζεται η Γιου Τινγκ καταγράφηκε στις 09:55 το επόμενο πρωί. Η 50χρονη φορά λευκά ρούχα, έχει περασμένη μια χιαστή τσάντα στον ώμο της και κατευθύνεται προς την έξοδο του σπιτιού της.

Στις εικόνες φαίνεται να ξεκλειδώνει την πόρτα και να αποχωρεί. Από εκείνη τη στιγμή δεν έχει δώσει κανένα σημάδι ζωής.

Οι Αρχές έχουν στη διάθεσή τους το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας και συνεχίζουν να ερευνούν τις συνθήκες της εξαφάνισης, προσπαθώντας να διαπιστώσουν τι συνέβη στη γυναίκα μετά την αποχώρησή της από το σπίτι.