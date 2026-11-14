Πρωτοσέλιδα Πρόγραμμα TV Espresso TV

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
SHOWBIZ
MEDIA
SPORTS
LIFESTYLE
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΖΩΔΙΑ
ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ESPRESSO TV

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΡΑ

#ΣΤΑΥΡΟΣ ΦΛΩΡΟΣ #ΝΑΤΑΛΙΑ ΓΕΡΜΑΝΟΥ #ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΤΣΙΜΤΣΙΛΗ #ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥΝΗ #ΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΟΥ #ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΟΛΗΣ #ΑΝΘΗ ΦΑΚΙΔΑΡΗ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ ESPRESSO ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ_ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ Όλα τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, κάθε πρωί από τις 06:00 ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ TV ANT1 The Roadshow ALPHA Nations League: Πορτογαλία - Δανία ΣΚΑΪ The Voice of Greece Powered by Telekom Πρόγραμμα όλων των καναλιών ESPRESSO TV

The Ster Show – Πέρρης Κρητικός (13/11/2026)

Νέο επεισόδιο · Δες μας στο YouTube
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
FACEBOOK INSTAGRAM X TIKTOK YOUTUBE
Αναζήτηση

Πατήστε ESC για κλείσιμο

SHOWBIZ

Αντώνης Καρυστινός: Η απίστευτη εξομολόγηση – «Έκανα ξυλοπόδαρα στην Ερμού»

14/11/2026 - 18:41 | | 2 λεπτά ανάγνωση
Αντώνης Καρυστινός: Η απίστευτη εξομολόγηση – «Έκανα ξυλοπόδαρα στην Ερμού»
Facebook Tweet Messenger
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης
Προσθήκη της Espresso στην Google

Μια απίστευτη ιστορία από τα νεανικά του χρόνια αποκάλυψε ο Αντώνης Καρυστινός, ο οποίος, πριν γνωρίσει την επιτυχία ως ηθοποιός, έκανε ξυλοπόδαρα στην Ερμού και δοκίμαζε τις δυνάμεις του στα ακροβατικά! Μάλιστα, με το ύψος που είχε ήδη, όταν ανέβαινε στα ξυλοπόδαρα, τα μικρά παιδιά τον κοιτούσαν με το στόμα ανοιχτό.

Ο γνωστός ηθοποιός βρέθηκε το Σάββατο στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται», με τη Ναταλία Γερμανού, με αφορμή τη φετινή θεατρική συνεργασία του με την Άννα Μενενάκου. Ανάμεσα σε όσα συζήτησαν, θυμήθηκε και μια ιδιαίτερη περίοδο της ζωής του, όταν εργαζόταν σε μπαρ και μια τυχαία γνωριμία τον έφερε κοντά σε μια θεατρική ομάδα δρόμου.

Αντώνης Καρυστινός: Η απίστευτη εξομολόγηση – «Έκανα ξυλοπόδαρα στην Ερμού»

Αντώνης Καρυστινός: Από το μπαρ στα ξυλοπόδαρα της Ερμού

Όπως αποκάλυψε, εκείνα τα χρόνια τα ξυλοπόδαρα ήταν κάτι ασυνήθιστο για τους Αθηναίους. Ο ίδιος, όμως, ξετρελάθηκε μόλις είδε τη συγκεκριμένη ομάδα και αποφάσισε να ασχοληθεί με αυτό το είδος θεάτρου.

«δουλεύοντας σε ένα μπαρ γνώρισα μια θεατρική ομάδα του δρόμου. Έκανα ξυλοπόδαρα στην Ερμού, όταν τα ξυλοπόδαρα τα βλέπαμε στην Αθήνα και λέγαμε “τι είναι αυτό;”. Όταν είδα αυτή την ομάδα, ξετρελάθηκα».

Αντώνης Καρυστινός: Η απίστευτη εξομολόγηση – «Έκανα ξυλοπόδαρα στην Ερμού»

Και δεν έμεινε μόνο στα ξυλοπόδαρα! Ο Αντώνης Καρυστινός συμμετείχε σε παραστάσεις με παντομίμα και ακροβατικά, ενώ κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής του δοκίμασε ακόμη και να ισορροπήσει πάνω σε σχοινί. Όσο για το αν φοβόταν το ύψος; Ο ίδιος παραδέχτηκε πως τότε ήταν νέος και δεν τον τρόμαζε τίποτα.

«Έτσι, κάναμε μαζί παραστάσεις όπου ήταν κυρίως παντομίμα και ακροβατικά. Ακόμα και ισορροπία σε σχοινί κάναμε, αλλά στο πλαίσιο της εκπαίδευσης. Το ύψος μου δεν με δυσκόλευε γιατί ήμουν τότε νέος και ατρόμητος».

«Τα παιδάκια με κοιτούσαν και έλεγαν… τι είναι αυτός εκεί πάνω»

Ο ηθοποιός θυμήθηκε με χιούμορ και τις αντιδράσεις που προκαλούσε στους περαστικούς, ιδιαίτερα στα μικρά παιδιά. Άλλωστε, το ήδη μεγάλο ύψος του, σε συνδυασμό με τα ξυλοπόδαρα, δημιουργούσε ένα θέαμα που δύσκολα περνούσε απαρατήρητο στον πολυσύχναστο δρόμο της Αθήνας.

«Ήταν όμως εντυπωσιακό στο δικό μου ύψος, συν τα ξυλοπόδαρα, γιατί τα παιδάκια με κοιτούσαν και έλεγαν… τι είναι αυτός εκεί πάνω», πρόσθεσε ο Αντώνης Καρυστινός.

Διαβάστε ακόμη
Σταύρος Φλώρος: Περπάτησε για πρώτη φορά με τεχνητό πόδι, έξι μήνες μετά τον ακρωτηριασμό!
SHOWBIZ

Σταύρος Φλώρος: Περπάτησε για πρώτη φορά με τεχνητό πόδι, έξι μήνες μετά τον ακρωτηριασμό!

Έξι μήνες μετά τον ακρωτηριασμό του, ο Σταύρος Φλώρος δημοσίευσε τα πρώτα βήματά του με τεχνητό πόδι και μίλησε για τη μάχη της αποκατάστασης.

###
Facebook Tweet Messenger
Espresso News app
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ESPRESSO NEWS

Κατεβάστε τη δωρεάν εφαρμογή και διαβάστε πρώτοι τις ειδήσεις στο κινητό σας.

Κατεβάστε το από το Google Play Κατεβάστε το από το App Store
Σχετικά άρθρα