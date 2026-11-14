Αντώνης Καρυστινός: Η απίστευτη εξομολόγηση – «Έκανα ξυλοπόδαρα στην Ερμού»

Μια απίστευτη ιστορία από τα νεανικά του χρόνια αποκάλυψε ο Αντώνης Καρυστινός, ο οποίος, πριν γνωρίσει την επιτυχία ως ηθοποιός, έκανε ξυλοπόδαρα στην Ερμού και δοκίμαζε τις δυνάμεις του στα ακροβατικά! Μάλιστα, με το ύψος που είχε ήδη, όταν ανέβαινε στα ξυλοπόδαρα, τα μικρά παιδιά τον κοιτούσαν με το στόμα ανοιχτό.

Ο γνωστός ηθοποιός βρέθηκε το Σάββατο στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται», με τη Ναταλία Γερμανού, με αφορμή τη φετινή θεατρική συνεργασία του με την Άννα Μενενάκου. Ανάμεσα σε όσα συζήτησαν, θυμήθηκε και μια ιδιαίτερη περίοδο της ζωής του, όταν εργαζόταν σε μπαρ και μια τυχαία γνωριμία τον έφερε κοντά σε μια θεατρική ομάδα δρόμου.

Αντώνης Καρυστινός: Από το μπαρ στα ξυλοπόδαρα της Ερμού

Όπως αποκάλυψε, εκείνα τα χρόνια τα ξυλοπόδαρα ήταν κάτι ασυνήθιστο για τους Αθηναίους. Ο ίδιος, όμως, ξετρελάθηκε μόλις είδε τη συγκεκριμένη ομάδα και αποφάσισε να ασχοληθεί με αυτό το είδος θεάτρου.

«δουλεύοντας σε ένα μπαρ γνώρισα μια θεατρική ομάδα του δρόμου. Έκανα ξυλοπόδαρα στην Ερμού, όταν τα ξυλοπόδαρα τα βλέπαμε στην Αθήνα και λέγαμε “τι είναι αυτό;”. Όταν είδα αυτή την ομάδα, ξετρελάθηκα».

Και δεν έμεινε μόνο στα ξυλοπόδαρα! Ο Αντώνης Καρυστινός συμμετείχε σε παραστάσεις με παντομίμα και ακροβατικά, ενώ κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής του δοκίμασε ακόμη και να ισορροπήσει πάνω σε σχοινί. Όσο για το αν φοβόταν το ύψος; Ο ίδιος παραδέχτηκε πως τότε ήταν νέος και δεν τον τρόμαζε τίποτα.

«Έτσι, κάναμε μαζί παραστάσεις όπου ήταν κυρίως παντομίμα και ακροβατικά. Ακόμα και ισορροπία σε σχοινί κάναμε, αλλά στο πλαίσιο της εκπαίδευσης. Το ύψος μου δεν με δυσκόλευε γιατί ήμουν τότε νέος και ατρόμητος».

«Τα παιδάκια με κοιτούσαν και έλεγαν… τι είναι αυτός εκεί πάνω»

Ο ηθοποιός θυμήθηκε με χιούμορ και τις αντιδράσεις που προκαλούσε στους περαστικούς, ιδιαίτερα στα μικρά παιδιά. Άλλωστε, το ήδη μεγάλο ύψος του, σε συνδυασμό με τα ξυλοπόδαρα, δημιουργούσε ένα θέαμα που δύσκολα περνούσε απαρατήρητο στον πολυσύχναστο δρόμο της Αθήνας.

«Ήταν όμως εντυπωσιακό στο δικό μου ύψος, συν τα ξυλοπόδαρα, γιατί τα παιδάκια με κοιτούσαν και έλεγαν… τι είναι αυτός εκεί πάνω», πρόσθεσε ο Αντώνης Καρυστινός.