Κώστας Κατσουράνης: «Μετά το Euro για δύο χρόνια δεν πληρώναμε πουθενά»

Για δύο ολόκληρα χρόνια δεν πλήρωναν σχεδόν τίποτα στην Ελλάδα οι παίκτες της Εθνικής που κατέκτησαν το Euro 2004, όπως αποκάλυψε ο Κώστας Κατσουράνης. Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής γύρισε τον χρόνο πίσω και θυμήθηκε την απίστευτη αποθέωση που γνώρισαν οι Έλληνες διεθνείς μετά τον θρίαμβο στην Πορτογαλία. Μάλιστα, παραδέχτηκε με χιούμορ πως η τεράστια επιτυχία τούς είχε πάρει για λίγο τα μυαλά!

Ο Κώστας Κατσουράνης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου στον ΣΚΑΪ, τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου, και μίλησε για όσα έζησε μετά την ιστορική κατάκτηση, αλλά και για τα δύσκολα χρόνια πριν γίνει γνωστός στα γήπεδα.

Κατσουράνης: «Την ψωνίσαμε όλοι λίγο»

Ο πρώην διεθνής δεν μάσησε τα λόγια του όταν ρωτήθηκε για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισαν οι ποδοσφαιριστές την ξαφνική δημοσιότητα. Όπως παραδέχτηκε, η αποθέωση ήταν τόσο μεγάλη που κανείς τους δεν μπορούσε εύκολα να τη διαχειριστεί.

«Δεν ήταν εύκολο να το διαχειριστείς (το Euro), την ψωνίσαμε όλοι λίγο. Δεν υπήρχε άνθρωπος που δεν συμμετείχε σε αυτή τη γιορτή. 11 εκατομμύρια Έλληνες βγήκαν στον δρόμο. Είσαι πρωταθλητής Ευρώπης, ξέρεις ότι θα σε συζητάνε για πάντα στην Ελλάδα», εξομολογήθηκε.

Η αγάπη του κόσμου, όμως, δεν περιοριζόταν στα χειροκροτήματα και στις φωτογραφίες. Ο Κώστας Κατσουράνης αποκάλυψε πως, για δύο χρόνια μετά το Euro, οι ποδοσφαιριστές της Εθνικής απολάμβαναν μια πρωτόγνωρη μεταχείριση όπου κι αν πήγαιναν. Ο κόσμος ήθελε να τους ευχαριστήσει με κάθε τρόπο, ενώ δεν έλειπαν και εκείνοι που του ζητούσαν χρήματα!

«Εννοείται ότι μου ζητούσαν δανεικά μετά. Το μεγαλύτερο κέρδος ήταν ότι για δύο χρόνια μετά στην Ελλάδα δεν πληρώναμε πουθενά. Ωραίο συναίσθημα, ο κόσμος μας αγάπαγε», παραδέχτηκε.

Από την οικοδομή με τον πατέρα του στην κορυφή της Ευρώπης

Πριν από τα γήπεδα, τα μεγάλα συμβόλαια και την κατάκτηση του Euro, ο Κώστας Κατσουράνης είχε γνωρίσει από μικρός τη σκληρή δουλειά. Όπως αποκάλυψε, είχε εργαστεί σε οικοδομή μαζί με τον πατέρα του, ενώ η μητέρα του ήταν μοδίστρα.

Ο πατέρας του ήταν και ο άνθρωπος που τον έφερε κοντά στο ποδόσφαιρο. Δεν υπήρξε μόνο προπονητής του, αλλά κάποια στιγμή βρέθηκαν να παίζουν ακόμη και στην ίδια ομάδα, σε ερασιτεχνικό επίπεδο.

Ο πρώην άσος παραδέχτηκε, πάντως, πως από παιδί είχε μεγάλες φιλοδοξίες και ονειρευόταν τη στιγμή που θα τον έβλεπε η μητέρα του στην τηλεόραση.

«Όταν ήμουν μικρός, πέρασα τη φάση που ήμουν ψώνιο και έλεγα στη μάνα μου να με βλέπει στην τηλεόραση. Στα 11-12 κατάλαβα ότι θέλω να γίνω ποδοσφαιριστής. Ο πατέρας μου ήταν προπονητής μου, παίξαμε και ως συμπαίκτες στο ερασιτεχνικό. Από κάπου έπρεπε να πάρω το “μικρόβιο” και το ταλέντο, ήταν καλός. […] Έχω δουλέψει οικοδομή με τον πατέρα μου, η μητέρα μου ήταν μοδίστρα», περιέγραψε.