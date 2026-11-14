Άννα Μενενάκου: Το μυστικό της σχέσης της με τον Τσαφούλια – «Ο καθένας έχει τον τομέα του»

Το μυστικό πίσω από τη σχέση της με τον Σωτήρη Τσαφούλια αποκάλυψε η Άννα Μενενάκου, η οποία παραδέχτηκε πως οι δυο τους δεν έχουν διαφωνήσει ποτέ για θέματα που αφορούν τη δουλειά τους. Η ηθοποιός και ο γνωστός σκηνοθέτης είναι μαζί από το 2018, με την ίδια να εξηγεί πώς καταφέρνουν να κρατούν τις ισορροπίες ανάμεσα στον έρωτα και την επαγγελματική τους ζωή.

Η Άννα Μενενάκου βρέθηκε το Σάββατο καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» της Ναταλίας Γερμανού και, μεταξύ άλλων, μίλησε για τη σχέση της με τον σύντροφό της, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τη δουλειά της ως ηθοποιός.

Μενενάκου για Τσαφούλια: «Δεν έχουμε διαφωνήσει ποτέ»

Η γνωστή ηθοποιός εξήγησε πως η εμπιστοσύνη παίζει σημαντικό ρόλο στη σχέση τους, ενώ ξεκαθάρισε ότι ο καθένας έχει τον δικό του χώρο στα επαγγελματικά. Όπως είπε, δεν θεωρεί πως γνωρίζει τα πάντα για τη δουλειά του συντρόφου της, γι’ αυτό και δεν μπαίνει σε χωράφια που δεν είναι δικά της.

«Δεν έχουμε διαφωνήσει ποτέ με τον Σωτήρη. Τον εμπιστεύομαι, με εμπιστεύεται αλλά επειδή ο καθένας έχει τον δικό του τον τομέα, δεν γνωρίζω εγώ τη δουλειά που κάνει ο Σωτήρης. Πολλά πράγματα μπορεί να μην τα γνωρίζει και να μην ξέρεις απόλυτα τη λειτουργία, από πού περνάει αυτό για να συμβεί», είπε η Άννα Μενενάκου.

Μάλιστα, η ηθοποιός παραδέχτηκε πως όταν βρίσκεται στη δουλειά της αφήνει τον πρώτο λόγο στον σκηνοθέτη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν εκφράζει τις δικές της ιδέες. Αντίθετα, όπως εξήγησε, αισθάνεται μεγαλύτερη ελευθερία όταν γνωρίζει τα όρια μέσα στα οποία μπορεί να κινηθεί.

«Είμαι μια ηθοποιός που εμπιστεύεται απόλυτα τον σκηνοθέτη. Θα φέρω πράγματα, θα προτείνω, όμως είμαι πολύ εκτελεστική και μέσα σε αυτό το όριο που θα μου θέσεις, νιώθω κι εγώ ελεύθερη να δημιουργήσω το δικό μου», πρόσθεσε.

Ο κεραυνοβόλος έρωτας που κρατά από το 2018

Η Άννα Μενενάκου και ο Σωτήρης Τσαφούλιας μετρούν πλέον οκτώ χρόνια σχέσης, έχοντας επιλέξει να μη βγάζουν συχνά την προσωπική τους ζωή στη δημοσιότητα.

Οι δυο τους δεν γνωρίστηκαν μέσα από κάποια επαγγελματική συνεργασία, αλλά μακριά από τον χώρο της δουλειάς τους. Η ηθοποιός έχει μάλιστα αποκαλύψει στο παρελθόν πως ο έρωτάς τους ήταν κεραυνοβόλος.