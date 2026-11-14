Σόλων Τσούνης: Το μεγάλο παράπονο που του άφησε ο θάνατος του πατέρα του

Για τον θάνατο του πατέρα του και τις ενοχές που αισθάνθηκε επειδή δεν περνούσε όσο χρόνο θα ήθελε μαζί του μίλησε ο Σόλων Τσούνης. Ο γνωστός ηθοποιός παραδέχτηκε πως, παρότι είχαν πολύ καλή σχέση, οι επαγγελματικές του υποχρεώσεις στην Αθήνα τον είχαν κρατήσει μακριά από την οικογένειά του, κάτι που τον απασχόλησε ιδιαίτερα μετά την απώλεια.

Ο Σόλων Τσούνης παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» του Alpha, το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, και στον δημοσιογράφο Κυριάκο Θεοδοσίου. Με αφορμή τις φετινές τηλεοπτικές και θεατρικές του υποχρεώσεις, αναφέρθηκε στη σχέση που έχει χτίσει με τους συναδέλφους του από τη σειρά «Το σόι σου», οι οποίοι στάθηκαν δίπλα του σε μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής του.

Σόλων Τσούνης: Η απώλεια του πατέρα του και η στήριξη των συναδέλφων του

Ο ηθοποιός εξήγησε πως όλα αυτά τα χρόνια στα γυρίσματα έχουν δημιουργηθεί ισχυροί δεσμοί ανάμεσα στους συντελεστές της σειράς. Οι συνεργάτες του τον γνωρίζουν τόσο καλά, ώστε αντιλαμβάνονται αμέσως όταν κάτι τον στενοχωρεί, ενώ του συμπαραστάθηκαν και όταν έχασε τον πατέρα του.

«Κατά την περίοδο των γυρισμάτων για το “Σόι σου” έχουν συμβεί πάρα πολλά… όλα στη ζωή όλων μας. Σχεδόν όλα τα μοιράζομαι εγώ. Κατ’ αρχάς με ξέρουν τόσο καλά που, ακόμα και μια μικρή στενοχώρια να ‘χω, αμέσως μου λένε “τι έχεις σήμερα; Δεν είσαι καλά”. Έχουμε μοιραστεί και τον θάνατο του μπαμπά μου, που είχα μια τεράστια αγκαλιά τότε να με προσέξει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η απώλεια αυτή τον έκανε να σκεφτεί διαφορετικά τον χρόνο που αφιερώνουμε στους δικούς μας ανθρώπους. Όπως είπε, οι γονείς χρειάζονται την αγάπη και την προσοχή μας όσο βρίσκονται στη ζωή, ακόμη κι όταν οι καθημερινές υποχρεώσεις μάς απομακρύνουν από κοντά τους.

«Με μια τέτοια απώλεια καταλαβαίνεις ότι οι άνθρωποι που σε φέρνουν στη ζωή και σου ‘χουν δώσει τόσα πολλά, όσο ζουν, αξίζουν μεγάλη αγάπη και μεγάλη προσοχή. Πρέπει να ‘σαι ευγνώμων απέναντι τους και να μην χάνεσαι».

«Στο τέλος είχα κάποιες ενοχές»

Στη συνέχεια, ο Σόλων Τσούνης μίλησε πιο προσωπικά για τη σχέση του με τον πατέρα του. Όπως εξομολογήθηκε, η μετακόμισή του στην Αθήνα για επαγγελματικούς λόγους είχε ως αποτέλεσμα να μειωθεί η επικοινωνία με τους γονείς του. Αν και δεν υπήρχαν προβλήματα μεταξύ τους, μετά τον θάνατο του πατέρα του ένιωσε τύψεις επειδή δεν είχε βρεθεί περισσότερο κοντά του.

«Με τον μπαμπά μου, ενώ είχαμε πολύ καλή σχέση, μόνο και μόνο που έφυγα από κοντά τους και ήρθα στην Αθήνα, όπου είχα τις δουλειές μου και δεν τους έπαιρνα τηλέφωνο συχνά, στο τέλος είχα κάποιες ενοχές. Δηλαδή που δεν ήμουν όσο κοντά θα ήθελα να είμαι», παραδέχτηκε ο ηθοποιός στην κάμερα της εκπομπής της Ναταλίας Γερμανού.