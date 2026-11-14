Ιωάννα Τούνη: Η «απάντηση» μετά το «οικογένεια» του Αλεξάνδρου με την Ελληνίδου και τον μικρό Πάρη

Μια νέα φωτογραφία με πρωταγωνιστή τον μικρό Πάρη ανέβασε η Ιωάννα Τούνη, λίγες ημέρες μετά την πολυσυζητημένη ανάρτηση του πρώην συντρόφου της, Δημήτρη Αλεξάνδρου, ο οποίος είχε ποζάρει μαζί με τον γιο τους και τη Ρία Ελληνίδου, γράφοντας τη λέξη «Οικογένεια». Αυτή τη φορά, όμως, στο κάδρο μπήκε ο νυν σύντροφος της influencer, Δημήτρης Σπυριδωνίδης, σε μια τρυφερή στιγμή με το παιδί.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, σε ξεχωριστή ανάρτηση η Ιωάννα Τούνη δημοσίευσε βίντεο με τον μικρό Πάρη, στο οποίο χρησιμοποίησε και η ίδια τη λέξη «οικογένεια». Μάλιστα, επανέλαβε τη φράση «από τη μικρή μας οικογένεια», δίνοντας νέο ενδιαφέρον στη χρονική σύμπτωση των αναρτήσεων.

Ιωάννα Τούνη: Ο Σπυριδωνίδης με τον Πάρη στον καναπέ

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε στο Instagram, ο Δημήτρης Σπυριδωνίδης κάθεται στον καναπέ του σπιτιού μαζί με τον Πάρη και του διαβάζει ένα παιδικό βιβλίο για δεινόσαυρους. Η Ιωάννα Τούνη απαθανάτισε τη στιγμή και τη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους.

«Πάλι για δεινόσαυρους διαβάζουν», έγραψε πάνω στο στιγμιότυπο, δείχνοντας πως το διάβασμα έχει γίνει αγαπημένη συνήθεια του συντρόφου της με τον γιο της.

Η φωτογραφία αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον μετά την ανάρτηση του Δημήτρη Αλεξάνδρου με τη Ρία Ελληνίδου και τον Πάρη, την οποία το μοντέλο είχε συνοδεύσει με τη λέξη «Οικογένεια».

Τώρα, η Τούνη μοιράζεται τη δική της οικογενειακή στιγμή, με τον σύντροφό της και τον γιο της να βρίσκονται στο επίκεντρο. Δεν έχει ξεκαθαρίσει, πάντως, ότι η συγκεκριμένη δημοσίευση αποτελεί απάντηση στον πρώην σύντροφό της.

«Από τη μικρή μας οικογένεια» λέει η Τούνη σε νέο βίντεο

Δεν ήταν, όμως, η μοναδική ανάρτηση της Ιωάννας Τούνη με οικογενειακό περιεχόμενο. Σε άλλο βίντεο που δημοσίευσε, εμφανίζεται μαζί με τον μικρό Πάρη και απευθύνει έναν ιδιαίτερο χαιρετισμό.

«Καλησπέρα συμπέθερα από τη μικρή μας οικογένεια», ακούγεται να λέει, ενώ o μικρός Πάρης επαναλαμβάνει τη φράση «από τη μικρή μας οικογένεια».

Η επιλογή της συγκεκριμένης έκφρασης αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον λόγω της πρόσφατης ανάρτησης του Δημήτρη Αλεξάνδρου. Και οι δύο, μέσα από διαφορετικά στιγμιότυπα της καθημερινότητάς τους, χρησιμοποιούν πλέον τη λέξη «οικογένεια», έχοντας στο πλευρό τους τους νέους συντρόφους τους και τον μικρό Πάρη.

Η προηγούμενη ανάρτηση του Αλεξάνδρου:

Ο παλιός έρωτας που επέστρεψε στη ζωή της

Η σχέση της Ιωάννας Τούνη με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη έχει τις ρίζες της στα εφηβικά τους χρόνια. Ο επιχειρηματίας από τη Θεσσαλονίκη ήταν ο πρώτος μεγάλος της έρωτας, όμως κάποια στιγμή οι δρόμοι τους χώρισαν. Χρόνια αργότερα συναντήθηκαν ξανά και αποφάσισαν να δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία στη σχέση τους.

Οι δυο τους έγιναν ξανά ζευγάρι στις 3 Φεβρουαρίου 2025, ενώ οι οικογένειές τους γνωρίζονταν ήδη από το παρελθόν. Ο Δημήτρης Σπυριδωνίδης είχε γνωρίσει τη μητέρα της Ιωάννας Τούνη, ενώ εκείνη διατηρούσε επαφές με τη δική του οικογένεια.

Τον Οκτώβριο του 2025 πραγματοποίησαν την πρώτη επίσημη κοινή τους εμφάνιση ως ζευγάρι, σε βάφτιση στη Μύκονο. Η Ιωάννα Τούνη είχε φτάσει στην εκκλησία με τον Πάρη στην αγκαλιά και τον σύντροφό της από το χέρι.

Τον Φεβρουάριο του 2026, όταν συμπλήρωσαν έναν χρόνο σχέσης, ο επιχειρηματίας τής ετοίμασε μια ρομαντική έκπληξη, προσφέροντάς της 365 τριαντάφυλλα, ένα για κάθε ημέρα που είχαν περάσει μαζί.

Η influencer έχει μιλήσει και στο παρελθόν για τη σχέση που έχει αναπτύξει ο αγαπημένος της με τον μικρό Πάρη. Τον Αύγουστο, κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στις Μαλδίβες, είχε δημοσιεύσει φωτογραφία στην οποία ο Σπυριδωνίδης κρατούσε το παιδί στους ώμους του, γράφοντας:

«Να ερωτεύεσαι ακόμη περισσότερο τον άνθρωπό σου, βλέποντας πώς συμπεριφέρεται στο παιδί σου… ανεκτίμητο!»