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Κατερίνα Καινούργιου: Βόλτα με την επτά μηνών κόρη της – Η τρυφερή φωτογραφία

14/11/2026 - 19:31 | | 2 λεπτά ανάγνωση
Κατερίνα Καινούργιου: Βόλτα με την επτά μηνών κόρη της – Η τρυφερή φωτογραφία
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Μια τρυφερή φωτογραφία από τη βόλτα με την επτά μηνών κόρη της, Ξένια, δημοσίευσε η Κατερίνα Καινούργιου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, το Σάββατο. Η παρουσιάστρια του Alpha απαθανάτισε τα μικροσκοπικά ποδαράκια της κόρης της, η οποία φορούσε λευκές πλεκτές κάλτσες και χαριτωμένα λεοπάρ παπουτσάκια.

Η Κατερίνα Καινούργιου, που απέκτησε τη μικρή Ξένια με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, δεν κρύβει την αδυναμία που της έχει. Αυτή τη φορά επέλεξε να μοιραστεί μια μικρή λεπτομέρεια από την κοινή τους βόλτα, συνοδεύοντας τη φωτογραφία με τη φράση «My little».

Κατερίνα Καινούργιου: Βόλτα με την επτά μηνών κόρη της – Η τρυφερή φωτογραφία

Κατερίνα Καινούργιου: Τα πρώτα Χριστούγεννα με την κόρη της

Από τον Απρίλιο, όταν έφερε στον κόσμο την κόρη της, η καθημερινότητα της παρουσιάστριας έχει αλλάξει. Η ίδια απολαμβάνει τον χρόνο που περνά μαζί της, ενώ συχνά μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές από τη ζωή της ως μητέρα.

Πριν από λίγες ημέρες, μάλιστα, η Κατερίνα Καινούργιου στόλισε το σπίτι της για τα Χριστούγεννα και θυμήθηκε πώς ήταν η ζωή της την ίδια περίοδο πέρυσι. Τότε περίμενε ακόμη να γεννηθεί η κόρη της, ενώ φέτος ετοιμάζεται να περάσει τις γιορτές έχοντάς την στην αγκαλιά της.

Κατερίνα Καινούργιου: Βόλτα με την επτά μηνών κόρη της – Η τρυφερή φωτογραφία

Με αφορμή τον χριστουγεννιάτικο στολισμό, η παρουσιάστρια δημοσίευσε ένα συγκινητικό μήνυμα, συγκρίνοντας τις δύο τόσο διαφορετικές χρονιές της ζωής της.

«Πέρσι τέτοια εποχή, μπροστά στο χριστουγεννιάτικο δέντρο μας, σε κρατούσα μέσα μου… Φέτος σε κρατάω στην αγκαλιά μου. Το ίδιο δέντρο, τα ίδια φωτάκια, αλλά μια ζωή εντελώς διαφορετική…», έγραψε χαρακτηριστικά.

Δείτε τη φωτογραφία που δημοσίευσε:

Κατερίνα Καινούργιου: Βόλτα με την επτά μηνών κόρη της – Η τρυφερή φωτογραφία

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