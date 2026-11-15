The Voice: Την… πάτησε ο Ιάσων Καρβούνης! Έγινε αυτό που δεν ήθελε

Το χθεσινό επεισόδιο του The Voice ξεκίνησε με την εμφάνιση του Ιάσονα Καρβούνη, ο οποίος κέρδισε τις εντυπώσεις με τη φωνή του και τα θετικά σχόλια των τηλεθεατών.

Ο Ιάσων, ο οποίος εργάζεται ως οδηγός ταξί, είχε αποκαλύψει αρχικά πως ένας από τους κυριότερους λόγους που αποφάσισε να συμμετάσχει στο φετινό The Voice ήταν η επιθυμία του να βρεθεί στην ομάδα της Πάολα, την οποία θαυμάζει ιδιαίτερα.

Στη συνέχεια, ανέβηκε στη σκηνή και επέλεξε να ερμηνεύσει το «Ποια είσαι εσύ» του Νίκου Κουρκούλη. Η ερμηνεία του έκανε την Έλενα Παπαρίζου, τον Χρήστο Μάστορα και την Πάολα να γυρίσουν τις καρέκλες τους.

Ωστόσο, η αρχική του επιθυμία να βρεθεί στην ομάδα της Πάολα συνάντησε ένα εμπόδιο. Ο Χρήστος Μάστορας μπλόκαρε την Πάολα, με αποτέλεσμα εκείνη να μην μπορεί να διεκδικήσει τον διαγωνιζόμενο.

Η μουσική συνάντηση με την Πάολα και η τελική επιλογή του

Η συνέχεια είχε ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς ο Ιάσων είχε την ευκαιρία να τραγουδήσει μαζί με την Πάολα, την οποία τόσο πολύ ήθελε να έχει coach του. Η τραγουδίστρια σηκώθηκε από την καρέκλα της και πήγε κοντά του, προκειμένου να ερμηνεύσουν μαζί το «Η αγάπη είναι θύελλα», το γνωστό ντουέτο της με τον Βασίλη Καρρά.

Οι φωνές τους ταίριαξαν, με τη συγκεκριμένη στιγμή να συγκεντρώνει θετικά σχόλια από τους τηλεθεατές. Μάλιστα, στο τέλος η Πάολα του είπε πως θα τον διεκδικήσει στη συνέχεια, παρά το γεγονός ότι είχε προηγηθεί το μπλοκάρισμα.

Παρά την αρχική επιθυμία του να βρεθεί στην ομάδα της Πάολα, ο Ιάσων Καρβούνης επέλεξε τελικά τον Χρήστο Μάστορα.

Ο coach, θέλοντας να του δείξει πως θα βρίσκεται δίπλα του, του είπε χαρακτηριστικά: «Θα σε προσέχω σαν να είμαι η Πάολα».

Τα σχόλια των τηλεθεατών στο X

Η εμφάνιση του Ιάσονα συγκέντρωσε θετικά σχόλια στο X, με αρκετούς τηλεθεατές να αναφέρονται στη φωνή του, αλλά και στο γεγονός ότι η Πάολα δεν μπορούσε να τον διεκδικήσει.

«Ιάσονα πήγαινε ΠΑΟΛΑ μην το κουράζεις», έγραψε χαρακτηριστικά ένας χρήστης, ενώ άλλος σχολίασε: «Πολύ καλός ο Ιάσονας και συμπαθητικός πολύ. Κρίμα που μπλόκαραν την Πάολα ενώ ήθελε να πάει μαζί της».

Θετικά ήταν και τα σχόλια για τις φωνητικές του ικανότητες, με τηλεθεατές να γράφουν: «Υπέροχη φωνή, ξεκινάει καλά το αποψινό» και «Πολύ καλός ο Ιάσων».

Ξεχωριστή αναφορά έγινε και στη μουσική συνάντησή του με την Πάολα, με έναν τηλεθεατή να γράφει: «Πήρε και φιλί ο τυχερός από την Παολάρα! Ωραία ταίριαξαν οι φωνές του στο ντουέτο. Μακάρι να πάει με την Πάολα στη συνέχεια».