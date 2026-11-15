Ο Καραμανλής ξήλωσε τις γραμμές των τραμ και οι εφημερίδες το… έθαψαν

Υπήρχαν εποχές που οι πολιτικοί καταξιώνονταν με τα έργα κι όχι με τα λόγια τους. Τα έβαζαν με ισχυρά συμφέροντα και εισέπρατταν την αναγνώριση των πολιτών, ακόμα κι όταν τα Μέσα Ενημέρωσης της εποχής απαξιούσαν να ασχοληθούν με το θέμα.

Από τον Άγγελο Μενδρινό

Μια από αυτές τις περιπτώσεις είναι και του νεαρού πολιτικού Κωνσταντίνου Καραμανλή. Το βράδυ της 15ης Νοεμβρίου ξήλωσε με το…έτσι θέλω τις γραμμές των τραμ της αγγλικής εταιρείας Πάουερ δίνονται τέλος στις αποικιακές συμβάσεις της.

Για δεκαετίας η εταιρεία, αρχικά με το μονοπώλιο στο ηλεκτρικό ρεύμα και στη συνέχεια με την αποκλειστική εκμετάλλευση των τραμ στην πρωτεύουσα είχε προκαλέσει την οργή των πολιτών.

Ο Καραμανλής ήταν χαμηλά στον κατάλογο των υπουργών της κυβέρνησης του Αλέξανδρου Παπάγου. Είχε το υπουργείο Δημοσίων Έργων και η προβολή του από τα ισχυρά εκδοτικά συγκροτήματα της εποχής ελάχιστη. Οι περισσότερες εφημερίδες… έπαιζαν με δύναμη τους δελφίνους, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Στέφανο Στεφανόπουλο και τον «τσάρο» της Οικονομίας Σπύρο Μαρκεζίνη.

Στις 13 Νοεμβρίου σε σύσκεψη των υπουργών Εσωτερικών (Παυσανίας Λυκουρέζος), Μεταφορών (Χαράλαμπος Ψαρρός) και Δημοσίων Έργων (Καραμανλής) αποφασίζεται η διακοπή της λειτουργίας των τροχιοδρόμων, όπως ήταν η επίσημη ονομασία των τραμ.

Την ίδια εποχή η εταιρεία διαφήμιζε τα νέα οχήματα που θα δρομολογούσε.

Το βράδυ της 15ης Νοεμβρίου, ξημερώνοντας η 16η συνεργεία με τον ίδιο τον υπουργό να παρακολουθεί τις εργασίες άρχισαν να ξηλώνουν τις γραμμές στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας. Ο κόσμος με έκπληξη παρακολουθούσε το γεγονός, αλλά την επόμενη μέρα όταν το αναζήτησε στις εφημερίδες είδε απλά μια ξερή ανακοίνωση του υπουργείου, κανένα ρεπορτάζ. Δημοσίευμα από την Ακρόπολις.

Ο Καραμανλής είχε ανοιχτούς λογαριασμούς με την Πάουερ. Κι όπως έδειξε από την γενικότερη πολιτεία του όχι μόνο δεν ξεχνούσε, αλλά ανταπέδιδε τα χτυπήματα που είχε δεχτεί.

Τον Σεπτέμβριο του 1947 στην κυβέρνηση Σοφούλη είχε γίνει ξανά υπουργός, αλλά στα 7 Μαΐου 1948 υποχρεώθηκε σε παραίτηση καθώς η κυβέρνηση δεν συμμεριζόταν τις απόψεις τους. Η Πάουερ (δύναμη) ήταν όνομα και πράγμα ακόμα και μέσα στη κυβέρνηση.

Ο ίδιος στα απομνημονεύματα του (Γεγονότα και Κείμενα, 1ος τόμος, σελίδα 180-181) γράφει αυτά που δεν ανέφερε το Τύπος της εποχής.

«Είχα συμφωνήσει με την εταιρεία Πάουερ – με την οποίαν είχα έλθει εις σύγκρουσιν και ως υπουργός Μεταφορών το 1948 – όπως εντός ορισμένης προθεσμίας καταργηθούν αι τροχιοδρομικαί γραμμαί των λεωφόρων Βασιλίσσης Σοφίας και Πατησίων δια την ανακούφισιν τς κυκλοφορίας. Προς επιτάχυνσιν του έργου είχον αρχίσει την ανακατασκευήν των οδοστρωμάτων, η ολοκλήρωσις των οποίων ήτο αδύνατος πριν αφαιρεθούν αι σιδηροτριαί. Η εταιρεία, επωφελουμένη της ανάγκης αυτής ήρχισεν ολίγον προ της ταχθείσης προθεσμίας νέας συζητήσεις δια τους όρους της καταργήσεως των γραμμών. Αντιληφθείς τας προθέσεις της εταιρείας, ώρισα προθεσμίαν μίας εβδομάδος δια την πραγματοποίησιν των αρχικώς συμφωνηθέντων. Και επειδή η εταιρεία ηρνείτο να συμμορφωθή, τα μεσάνυχτα της τελευταίας ημέρας, όταν απεσύρθησαν και τα τελευταία τραμ, μετέβην και ο ίδιος επικεφαλής συνεργείου και ηχρήστευσα τας σιδηροτροχιάς δι’ αφαιρέσεως τμήματος αυτών. Εννοείται, ότι η εταιρεία διεμαρτυρήθη εντονώτατα, αλλά η κοινή γνώμη εχειροκρότησεν και διότι εξετίμα την χρησιμότητα των έργων, αλλά και διότι αντιπαθούσε ζωηρώς την εταιρείαν».

Μπορεί ο κόσμος να ανακουφίστηκε, αλλά οι εφημερίδες συνέχισαν τη σιωπή. Κάποιες μάλιστα, όπως η Βραδυνή που αργότερα έγινε σημαιοφόρος των ιδεών του φιλοξένησε την ανακοίνωση της Πάουερ που απειλούσε με προσφυγή στη δικαιοσύνη. Ανάλογη έκταση είχε η ίδια ανακοίνωση και στον υπόλοιπο Τύπο που μιλούσε για τους εργαζόμενους στην εταιρεία που θα έμεναν άνεργοι

Και, ω του θαύματος! ήρθε η αριστερή Αυγή να τον υποστηρίξει:

Κάπως έτσι άρχισε να δημιουργεί το ισχυρό του προφίλ μέσα στην κυβέρνηση. Ο κόσμος άρχισε να λέει το όνομά του και σε δύο χρόνια, όχι με τόσο ορθόδοξο τρόπο, έγινε πρωθυπουργός στη θέση του Αλέξανδρου Παπάγο που είχε πεθάνει αφήνοντας σύξυλους του δελφίνους.

Άλλα γεγονότα τέτοια μέρα

1537: Ο Ιωάννης Δ’ Κρίσπος παραδίδει την Νάξο στο Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσα.

1913: Η Ρωσία, με αφορμή την απελευθέρωση της Χερσονήσου του Άθω από την Ελλάδα ζητά να αποκτήσει δικαιώματα συγκυριαρχίας στο Άγιο Όρος.

1914: Από ισχυρές σεισμικές δονήσες στη Λευκάδα και τη νοτιοδυτική Ελλάδα σκοτώνονται 12 άνθρωποι, ενώ καταρρέουν πολλά σπίτια.

1921: Η προσπάθεια της Αγγλίας υπέρ των ελληνικών θέσεων αποτυγχάνει. Ο Κεμάλ δηλώνει στους απεσταλμένους στην Άγκυρα, ότι δεν θα έλθει σε συζήτηση με τους Έλληνες, αν δεν δηλώσουν ότι παραιτούνται της Ανατολικής Θράκης και ότι αποχωρούν από τη Μικρά Ασία.

1949: Στον Έλληνα γιατρό ογκολόγο Γεώργιο Παπανικολάου απονέμεται τιμητική διάκριση, με το Τεστ Παπ βοήθησε την έγκαιρη πρόβλεψη του γυναικείου καρκίνου.

1951: Καταδικάζεται σε θάνατο ο Νίκος Μπελογιάννης με την κατηγορία την παράβαση του Αναγκαστικού Νόμου 509 για απόπειρα ανασυγκρότησης του ΚΚΕ.

1967: Μετά τα γεγονότα στον τουρκοκυπριακό θύλακα της Κοφίνου και στον Άγιο θεόδωρο πυροδοτούν ελληνοκυπριακή κρίση με την Τουρκία να ετοιμάζεται για εισβολή στην Κύπρο.

1973: Φοιτητές κλείνονται στο Πολυτεχνείο της Αθήνας και στη Θεσσαλονίκη, καλούν το λαό σε εξέγερση.

1991: Με την χορήγηση της προκαταβολής στην κοινοπραξία Ολυμπιακό Μετρό, ξεκινούν και τυπικά οι εργασίες για την κατασκευή του μετρό της Αθήνας.

1991: Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Β’ ζητά από τους Καθολικούς όλου του κόσμου να στρατευτούν στη μάχη εναντίον των εκτρώσεων.

1995: Η εξέγερση στις φυλακές Κορυδαλλού παίρνει τέλος, ελευθερώνονται οι έξι όμηροι, μετά τις διαβεβαιώσεις του γενικού γραμματέα του υπουργείου Δικαιοσύνης, ότι θα ικανοποιηθούν τα αιτήματα των κρατουμένων.

2000: Εγκαινιάζεται η νέα γραμμή του μετρό Σύνταγμα – Δάφνη.

2003: Στόχος βομβιστικών επιθέσεων γίνεται η Κωνσταντινούπολη. Από το φονικό χτύπημα κατά δύο εβραϊκών συναγωγών 25 άνθρωποι σκοτώνονται και δεκάδες τραυματίζονται. Την ευθύνη αναλαμβάνει τουρκική ισλαμική οργάνωση για λογαριασμό και της Αλ Κάιντα. Οι τουρκικές αρχές προχωρούν σε συλλήψεις, ενώ ασκούνται διώξεις εναντίον εννέα ατόμων.