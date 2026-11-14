Τζένη Μπότση: Το σπίτι της μεταμορφώθηκε για τα Χριστούγεννα!

Το σπίτι της για τα Χριστούγεννα στόλισε η Τζένη Μπότση, η οποία αποφάσισε να μπει από νωρίς σε γιορτινή διάθεση! Η γνωστή ηθοποιός έφερε την λάμψη των Χριστουγέννων στο σαλόνι της και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους βίντεο από τον εντυπωσιακό στολισμό.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Τζένη Μπότση έδειξε το χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεσπόζει στο σαλόνι της, αλλά και το τζάκι της, το οποίο απέκτησε κι αυτό τη δική του γιορτινή διακόσμηση. Μάλιστα, η ηθοποιός δεν ανέλαβε μόνη της τον στολισμό, καθώς είχε τη βοήθεια ενός φιλικού της προσώπου, με το οποίο ολοκλήρωσε τις τελευταίες λεπτομέρειες.

Το εντυπωσιακό δέντρο και το στολισμένο τζάκι

Το μεγάλο χριστουγεννιάτικο δέντρο της ηθοποιού είναι γεμάτο κόκκινες και χρυσές μπάλες, λαμπερά φωτάκια, παιχνιδιάρικα στολίδια και γιορτινές φιγούρες. Οι έντονοι χριστουγεννιάτικοι χρωματισμοί κυριαρχούν στη διακόσμηση, δίνοντας στο σαλόνι μια ζεστή ατμόσφαιρα.

Η Τζένη Μπότση φρόντισε, όμως, να μη μείνει μόνο στο δέντρο. Το τζάκι του σπιτιού της απέκτησε επίσης γιορτινή όψη, με φωτεινές γιρλάντες, χριστουγεννιάτικες κάλτσες και διακοσμητικά. Στα βίντεο που δημοσίευσε στα Instagram Stories της παρουσίασε τις λεπτομέρειες του στολισμού, δείχνοντας πώς μεταμόρφωσε τον χώρο όπου περνά οικογενειακές στιγμές με την κόρη της, Αλίκη.

Όσα είχε αποκαλύψει για την εμμηνόπαυση

Το τελευταίο διάστημα, η Τζένη Μπότση έχει μιλήσει ανοιχτά και για τις αλλαγές που έχει παρατηρήσει στο σώμα της. Σε πρόσφατες δηλώσεις της μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες, η ηθοποιός αναφέρθηκε στην απώλεια βάρους και στην περίοδο της εμμηνόπαυσης, εξηγώντας πως πλέον αισθάνεται πολύ καλύτερα.

«Όταν ο μεταβολισμός μου συνήλθε από την περίοδο της εμμηνόπαυσης, μπήκαν όλα σε σειρά, οπότε τώρα είμαι μια χαρά», είχε εξομολογηθεί, αναφέροντας παράλληλα ότι ακολουθεί συγκεκριμένο πρόγραμμα διατροφής.

Δείτε το γιορτινό σαλόνι της: