Με τόλμη και γοητεία στα έδρανα του ΑΠΘ!

Η Γωγώ Γαβριηλίδου διδάσκει στο ΑΠΘ Ελληνική Γλώσσα σε αλλοδαπούς φοιτητές, δίνει τα… φώτα της για το εκπαιδευτικό μας σύστημα ως συνεργάτιδα του υφυπουργού Παιδείας, δηλώνει fashion lover και σε αυτήν τη συνέντευξη η γλώσσα της πάει ροδάνι! Λογικό, άλλωστε, με βάση και την ακαδημαϊκή της καριέρα!

Από τη Φαίη Αυλογιάρη

Πώς άρχισε η αγάπη σας για την ελληνική γλώσσα και πώς σας οδήγησε σε μια πορεία που σας έφερε να διδάσκετε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και, παράλληλα, να βρίσκεστε στο πλευρό του υφυπουργού Παιδείας, ως συνεργάτιδά του;

Η αγάπη μου για την ελληνική γλώσσα άρχισε από πολύ νωρίς, από το σχολείο και από το οικογενειακό μου περιβάλλον, καθώς η μητέρα μου ήταν φιλόλογος. Κυρίως όμως από τη γοητεία που μου ασκούσαν οι λέξεις, η δύναμη και η ακρίβειά τους, αλλά και η μοναδική τους ικανότητα να εκφράζουν σκέψεις, συναισθήματα και ιδέες. Πάντα πίστευα ότι η γλώσσα δεν είναι απλώς ένα μέσο επικοινωνίας. Είναι φορέας Ιστορίας, πολιτισμού, ταυτότητας και τρόπου σκέψης. Αυτή η αγάπη σταδιακά εξελίχθηκε σε επιστημονικό ενδιαφέρον και έγινε συνειδητή επιλογή ζωής.

Η ενασχόλησή μου με την ελληνική γλώσσα και η διδασκαλία της στους αλλοδαπούς φοιτητές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αποτελούν για μένα ιδιαίτερη τιμή αλλά και μεγάλη ευθύνη. Κι αυτό γιατί κάθε φορά που διδάσκω, δεν μεταδίδω απλώς γνώσεις, αλλά συμβάλλω στη διαμόρφωση ανθρώπων με κριτική σκέψη, ευαισθησία και ουσιαστική σχέση με τον ελληνικό πολιτισμό.

Η συνεργασία μου με τον υφυπουργό Παιδείας ήρθε ως μια διαφορετική, αλλά εξίσου σημαντική έκφραση αυτής της διαδρομής, μέσα από τη συνεργασία μας ως συνάδελφοι -ειδικά την περίοδο που ήταν πρύτανης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο- ως μέλη στην Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων. Συνεργαστήκαμε άψογα σε σχέση με ακαδημαϊκά θέματα και διεθνή προγράμματα. Η παρούσα θέση στο υπουργείο μού δίνει τη δυνατότητα να δω την εκπαίδευση και τη γλώσσα από μια ευρύτερη οπτική, να συμμετέχω στον σχεδιασμό και την υποστήριξη πρωτοβουλιών, και να συμβάλλω από τη δική μου θέση σε ζητήματα που αφορούν διεθνή ακαδημαϊκά προγράμματα αλλά και στο γενικότερο εκπαιδευτικό μας σύστημα.

Πόσο δημοφιλής είναι σήμερα η ελληνική γλώσσα στο εξωτερικό; Ποιοι ξένοι ενδιαφέρονται περισσότερο να τη μάθουν και γιατί;

Το ενδιαφέρον είναι υπαρκτό και εκδηλώνεται με διαφορετικές μορφές:

Σε πανεπιστήμια του εξωτερικού λειτουργούν τμήματα και προγράμματα νεοελληνικών σπουδών. Υπάρχουν ξένοι που μαθαίνουν ελληνικά σε πανεπιστήμια, όπως στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, στο Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας αλλά και σχολές ξένων γλωσσών και πολιτιστικά κέντρα.

Επίσης, πολλοί ομογενείς δεύτερης και τρίτης γενιάς επιδιώκουν να μάθουν ή να ξαναμάθουν τη γλώσσα των προγόνων τους, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που επιλέγουν τα ελληνικά από προσωπικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα, την Ιστορία και τον πολιτισμό της.

Η ελληνική γλώσσα έχει μια ιδιαίτερη θέση στον κόσμο. Μπορεί να μην συγκαταλέγεται στις ευρέως ομιλούμενες γλώσσες, όπως τα αγγλικά και τα ισπανικά, αλλά διαθέτει ένα σημαντικό πλεονέκτημα: ασκεί μια διαχρονική πολιτισμική, ιστορική και επιστημονική γοητεία.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη μάς βοηθά να γράφουμε καλύτερα ή υπάρχει κίνδυνος να ξεχάσουμε πώς να εκφραζόμαστε μόνοι μας;

Θα έλεγα ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να γίνει ένας εξαιρετικός σύμμαχος στη γλωσσική καλλιέργεια, ως ένα μέσο βοηθητικό, και όχι ως ένα εργαλείο εξάρτησης. Το αποτέλεσμα εξαρτάται κυρίως από τον τρόπο με τον οποίο τη χρησιμοποιούμε.

Τα παιδιά που μεγαλώνουν με κινητά και οθόνες έχουν πραγματικά φτωχότερο λεξιλόγιο; Τι δείχνουν οι επιστημονικές μελέτες;

Σίγουρα, υπάρχουν κάποιες επιστημονικές μελέτες που υποστηρίζουν ότι η υπερβολική και κυρίως παθητική χρήση οθονών μπορεί να συνδέεται με φτωχότερη γλωσσική ανάπτυξη στα παιδιά. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι κάθε παιδί που μεγαλώνει με κινητό θα έχει και φτωχότερο λεξιλόγιο. Εξαρτάται από τη χρήση την οποία κάνει και η οθόνη δεν λειτουργεί αναγκαστικά ως εμπόδιο στη μάθηση. Αν το παιδί έχει καθημερινή, οργανωμένη και πολυεπίπεδη γλωσσική αλληλεπίδραση, π.χ., με το σχολείο ή με εξωτερικά ερεθίσματα (ανάγνωση βιβλίων), τότε ο κίνδυνος αυτός απομακρύνεται.

Η Γωγώ Γαβριηλίδου

Ποιες τρεις συμβουλές θα δίνατε σε κάποιον που θέλει να βελτιώσει τον τρόπο που μιλά και γράφει;

Να διαβάζει βιβλία, ποιοτικά κείμενα και τον έντυπο ή ηλεκτρονικό Τύπο. Να εμπλουτίζει καθημερινά το λεξιλόγιό του, χρησιμοποιώντας καινούργιες λέξεις μέσα από τον λεξιλογικό πλούτο της ελληνικής γλώσσας. Να παρατηρεί και να ακούει ανθρώπους οι οποίοι εκφράζονται με σαφήνεια και γλωσσική ακρίβεια (π.χ., παρακολούθηση ομιλιών, εκδηλώσεων).

Έχετε ιδιαίτερα μοντέρνο, καλαίσθητο και ξεχωριστό στιλ. Έχετε αισθανθεί ποτέ ότι οι ενδυματολογικές σας επιλογές ξενίζουν σε έναν τόσο θεσμικό και ακαδημαϊκό χώρο;

Η αλήθεια είναι ότι προσέχω πολύ την εμφάνιση και το ντύσιμό μου και είμαι λάτρις της μόδας, της αισθητικής και του καλού γούστου. Στο παρελθόν ίσως ένιωσα κάποια στιγμή άβολα στον ακαδημαϊκό χώρο, κυρίως από άτομα που δεν συμμερίζονταν τη δική μου άποψη, ότι το προσωπικό στιλ είναι ένας τρόπος έκφρασης της προσωπικότητας και της αισθητικής μας.

Στη σημερινή εποχή είναι απολύτως κατανοητό ότι ο ακαδημαϊκός χώρος χρειάζεται σοβαρότητα και επιστημονική συνέπεια, αλλά αυτό δεν σημαίνει ενδυματολογική ομοιομορφία. Πιστεύω γενικά ότι η κομψότητα, η σύγχρονη αισθητική και η θεσμική παρουσία μπορούν να συνυπάρχουν αρμονικά.