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SPORTS

Εθνική γυναικών: «Διέλυσε» τη Σλοβακία με 98-70 και πανηγύρισε την πρώτη της νίκη!

14/11/2026 - 22:24 | | 3 λεπτά ανάγνωση
Εθνική γυναικών: «Διέλυσε» τη Σλοβακία με 98-70 και πανηγύρισε την πρώτη της νίκη!
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Με εντυπωσιακή εμφάνιση και διαφορά 28 πόντων, η Εθνική μπάσκετ γυναικών επικράτησε της Σλοβακίας με 98-70 στο κατάμεστο Ιβανώφειο της Θεσσαλονίκης, πανηγυρίζοντας το Σάββατο 14 Νοεμβρίου την πρώτη της νίκη στη Β’ προκριματική φάση του Eurobasket 2027. Η ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου πήρε από νωρίς τον έλεγχο του αγώνα και δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στις φιλοξενούμενες.

Μεγάλη πρωταγωνίστρια ήταν η Μαριέλλα Φασούλα, η οποία ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 26 πόντους και 15 ριμπάουντ, ενώ εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε και η Ρόμπιν Παρκς, που πέτυχε 23 πόντους, σημειώνοντας ατομικό ρεκόρ με τη φανέλα της Εθνικής.

Εθνική γυναικών: «Διέλυσε» τη Σλοβακία με 98-70 και πανηγύρισε την πρώτη της νίκη!

Η Ελλάδα πήρε τον έλεγχο από το πρώτο ημίχρονο

Η Σλοβακία ξεκίνησε καλύτερα και προηγήθηκε με 7-4, όμως η ελληνική ομάδα απάντησε αμέσως. Με ένα σερί 9-0, οι παίκτριες της Στέλλας Καλτσίδου ανέτρεψαν το σκορ και πέρασαν μπροστά με 13-7, έχοντας τις Σπανού, Φασούλα, Σταμολάμπρου και Κριμίλη να δίνουν λύσεις στην επίθεση.

Η Καρλάφτη ανέβασε τη διαφορά στους εννέα πόντους (20-11), με το πρώτο δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται στο 20-15. Στη δεύτερη περίοδο, η Ελλάδα ανέβασε ακόμη περισσότερο την απόδοσή της και άρχισε να απομακρύνεται στο σκορ. Η Φασούλα έφτασε τους 13 πόντους και διαμόρφωσε το 31-21, ενώ στη συνέχεια οι Κολλάτου και Χριστινάκη βοήθησαν ώστε η διαφορά να φτάσει στο +15 (40-25).

Η Παυλοπούλου έστειλε την Εθνική ακόμη πιο μακριά, στο 43-25, πριν η Σλοβακία περιορίσει κάπως τη διαφορά. Οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με την Ελλάδα να προηγείται 46-33.

Εθνική γυναικών: «Διέλυσε» τη Σλοβακία με 98-70 και πανηγύρισε την πρώτη της νίκη!

Φασούλα και Παρκς οδήγησαν την Εθνική στον θρίαμβο

Η ελληνική ομάδα επέστρεψε στο παρκέ για το δεύτερο ημίχρονο αποφασισμένη να τελειώσει την υπόθεση νίκη. Η Σπανού ευστόχησε από τα 6,75 μέτρα, η Παρκς πέτυχε καλάθι στον αιφνιδιασμό και η Φασούλα διαμόρφωσε το 54-33, ανεβάζοντας για πρώτη φορά τη διαφορά πάνω από τους 20 πόντους.

Η Κριμίλη έγραψε το 63-39, ενώ η Φασούλα συνέχισε να κυριαρχεί κοντά στο καλάθι, φτάνοντας τους 22 πόντους και τα 10 ριμπάουντ πριν ολοκληρωθεί η τρίτη περίοδος. Παρά την προσπάθεια των φιλοξενούμενων να μειώσουν, η Ελλάδα μπήκε στο τελευταίο δεκάλεπτο με προβάδισμα 18 πόντων (73-55).

Στην τέταρτη περίοδο ανέλαβε δράση η Παρκς, η οποία με διαδοχικές επιτυχημένες προσπάθειες διατήρησε τη διαφορά σε υψηλά επίπεδα. Η Χριστινάκη πρόσθεσε τέσσερις συνεχόμενους πόντους για το 92-64, ενώ ένα τρίποντο της Παρκς έφερε το σκορ στο 98-67.

Με αυτό το καλάθι, η Παρκς έφτασε τους 23 πόντους και ξεπέρασε το προηγούμενο προσωπικό της ρεκόρ με την Εθνική, που ήταν 22 πόντοι απέναντι στη Σερβία, στις 11 Νοεμβρίου. Το τελικό 98-70 επισφράγισε την πρώτη ελληνική νίκη στα προκριματικά.

Επόμενος αντίπαλος η Ολλανδία

Η Εθνική γυναικών θα επιστρέψει στο Ιβανώφειο την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, στις 18:00, για να αντιμετωπίσει την Ολλανδία, στο επόμενο παιχνίδι της για την πρόκριση στο Eurobasket 2027.

Μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές, η Σερβία βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου με δύο νίκες, ενώ Ελλάδα και Ολλανδία ακολουθούν με μία νίκη και μία ήττα. Η Σλοβακία παραμένει χωρίς νίκη.

Τα δεκάλεπτα:

20-15, 46-33, 73-55, 98-70.

Οι πόντοι της Ελλάδας:

Κριμίλη 7, Σταμολάμπρου 2, Παυλοπούλου 3, Λούκα 2, Σπανού 17, Τουμπανιάρη, Χριστινάκη 10, Γρηγοροπούλου, Κολλάτου 3, Παρκς 23, Φασούλα 26, Καρλάφτη 5.

Η βαθμολογία του ομίλου:

Σερβία: 2-0
Ελλάδα: 1-1
Ολλανδία: 1-1
Σλοβακία: 0-2

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