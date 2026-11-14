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Ζεφύρι: Τρεις συλλήψεις για τη φωτιά που στοίχισε τη ζωή σε δύο πυροσβέστες

14/11/2026 - 20:59 | | 2 λεπτά ανάγνωση
Ζεφύρι: Τρεις συλλήψεις για τη φωτιά που στοίχισε τη ζωή σε δύο πυροσβέστες
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Τα αίτια της πυρκαγιάς στο Ζεφύρι, που στοίχισε τη ζωή σε δύο πυροσβέστες, ηλικίας 23 και 44 ετών, παραμένουν υπό διερεύνηση, ενώ οι Αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν και τι προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος του κτιρίου. Στο σημείο πραγματοποιεί έρευνες το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών, το οποίο εντόπισε μεταξύ άλλων σκουπίδια, πλαστικά αντικείμενα και διάφορα άλλα υλικά.

Ζεφύρι: Τρεις συλλήψεις για τη φωτιά που στοίχισε τη ζωή σε δύο πυροσβέστες

Στο πλαίσιο της έρευνας και με τη συνδρομή του Τμήματος Ασφαλείας Ζεφυρίου, οι αστυνομικοί προσήγαγαν μία 34χρονη γυναίκα και τις δύο ανήλικες κόρες της, ηλικίας 13 και 16 ετών. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, η γυναίκα, ο 44χρονος σύζυγός της και τα δύο παιδιά τους φέρονται να πετούσαν στο κλιμακοστάσιο του κτιρίου υπολείμματα από την καύση ξύλων σε ξυλόσομπα, την οποία χρησιμοποιούσαν στον ισόγειο χώρο όπου διέμεναν.


Οι ερευνητές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο τα συγκεκριμένα υπολείμματα να συνδέονται με την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Μετά την αξιολόγηση των στοιχείων, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της 34χρονης και των δύο ανήλικων κοριτσιών, ενώ αναζητούν τον 44χρονο πατέρα τους στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες θανάτου των δύο πυροσβεστών. Οι Αρχές εξετάζουν αν οι άνδρες έχασαν τη ζωή τους από ασφυξία εξαιτίας των πυκνών καπνών ή αν καταπλακώθηκαν από τμήματα του κτιρίου που κατέρρευσαν.

Ζεφύρι: Τρεις συλλήψεις για τη φωτιά που στοίχισε τη ζωή σε δύο πυροσβέστες

Πώς εκτυλίχθηκε η τραγωδία στο Ζεφύρι

Η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, περίπου στις 11:40 το πρωί, για φωτιά σε κτίριο επί της οδού Κατσαντώνη, στον Δήμο Φυλής. Στην περιοχή έσπευσαν 20 πυροσβέστες με έξι οχήματα από τρεις πυροσβεστικούς σταθμούς της Αθήνας, καθώς και δυνάμεις της 1ης ΕΜΑΚ.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, μέρος του κτιρίου υποχώρησε, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν πυροσβέστες που βρίσκονταν στο εσωτερικό του. Δύο άνδρες ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Αττικό Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Ένας τρίτος πυροσβέστης τραυματίστηκε.

Ζεφύρι: Τρεις συλλήψεις για τη φωτιά που στοίχισε τη ζωή σε δύο πυροσβέστες

Για τις δραματικές στιγμές μίλησε ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Σωματείου Πυροσβεστών, Κωνσταντίνος Παπαντώνης, μεταφέροντας πληροφορίες που, όπως διευκρίνισε, είχε λάβει από συναδέλφους του. Σύμφωνα με όσα του περιέγραψαν, στο εσωτερικό υπήρχε μια περιστρεφόμενη σκάλα και ένα άνοιγμα που οδηγούσε σε υπόγειο γεμά

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