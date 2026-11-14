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Έξαλλη η Αναστασία Γιούσεφ: «Τώρα που έγινα μάνα πρέπει να φοράω ζιβάγκο;»

14/11/2026 - 20:51 | | 2 λεπτά ανάγνωση
Έξαλλη η Αναστασία Γιούσεφ: «Τώρα που έγινα μάνα πρέπει να φοράω ζιβάγκο;»
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Έξαλλη έγινε η Αναστασία Γιούσεφ με τα σχόλια που δέχεται στα social media μετά τη γέννηση του γιου της. Η γνωστή χορεύτρια δεν άντεξε άλλο τις υποδείξεις για το πώς πρέπει να ντύνεται και να συμπεριφέρεται τώρα που έγινε μητέρα και αποφάσισε να απαντήσει δημόσια, χωρίς να μασήσει τα λόγια της.

Μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Αναστασία Γιούσεφ τα έβαλε με όσους θεωρούν ότι μια γυναίκα πρέπει να αλλάξει ολόκληρη τη ζωή της μόλις αποκτήσει παιδί. Όπως αποκάλυψε, κάποιοι της γράφουν να ασχολείται με τις πάνες του μωρού της αντί να εκφράζει τη γνώμη της, ενώ άλλοι σχολιάζουν αρνητικά τις ενδυματολογικές της επιλογές.

Έξαλλη η Αναστασία Γιούσεφ: «Τώρα που έγινα μάνα πρέπει να φοράω ζιβάγκο;»

Αναστασία Γιούσεφ: «Έχει χαζέψει ο κόσμος ή εγώ έχω χάσει επεισόδια;»

Η χορεύτρια δεν έκρυψε την αγανάκτησή της για όσα διαβάζει. Αναρωτήθηκε αν επειδή έγινε μητέρα πρέπει πλέον να κλειστεί στο σπίτι, να σταματήσει να τραγουδά και να αποφεύγει τα ρούχα που φορούσε μέχρι τώρα.

«Έχει χαζέψει ο κόσμος ή εγώ έχω χάσει επεισόδια; Δηλαδή τώρα που έγινα μάνα εγώ πρέπει να κλειστώ στο σπίτι μόνη μου, να φοράω ζιβάγκο, να μην τραγουδάω, να μην έχω καν άποψη; Έχω δει κάτι σχόλια τύπου “τώρα μη μιλάς, άλλαξε πάνες”, “δεν πρέπει να φοράς τέτοιο πράγμα τώρα που έγινες μάνα” και ένα σωρό τέτοια.

Έξαλλη η Αναστασία Γιούσεφ: «Τώρα που έγινα μάνα πρέπει να φοράω ζιβάγκο;»

Παιδιά, 2026 έχουμε, η μητρότητα δεν θα καταργήσει τη γυναικεία μου υπόσταση, και σε καμία γυναίκα. Δηλαδή έλεος, έχουμε γυρίσει πίσω στην πατριαρχία; Για συνέλθετε λίγο, γιατί το να γίνεις μητέρα δεν σημαίνει ότι να καταργηθείς σαν γυναίκα και σαν άνθρωπος. Έλεος πια με αυτά τα σχόλια, έλεος».

Με αυτόν τον τρόπο, η Αναστασία Γιούσεφ ξεκαθάρισε πως δεν σκοπεύει να αλλάξει την εμφάνιση, τη δημόσια παρουσία ή τον τρόπο που εκφράζεται επειδή απέκτησε παιδί. Η ίδια επέμεινε πως η μητρότητα δεν πρέπει να στερεί από καμία γυναίκα το δικαίωμα να συνεχίζει τη ζωή της όπως εκείνη επιθυμεί.

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