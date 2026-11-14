The Voice: Πάολα και Παπαρίζου φιλήθηκαν στο στόμα! Η «απάντηση» στις φήμες για κόντρα

Τέσσερα φιλιά στο στόμα αντάλλαξαν η Πάολα και η Έλενα Παπαρίζου στο The Voice, βάζοντας τέλος, με τον δικό τους τρόπο, στις φήμες που τις θέλουν να έχουν τσακωθεί! Οι δύο τραγουδίστριες αποφάσισαν να δώσουν μια ιδιαίτερα… θερμή απάντηση σε όσους υποστηρίζουν ότι υπάρχει ένταση ανάμεσά τους, με την Πάολα να ξεκαθαρίζει πως δεν έχει καμία διάθεση για καβγάδες.

Το απρόσμενο στιγμιότυπο εκτυλίχθηκε στο επεισόδιο του μουσικού διαγωνισμού που προβλήθηκε το Σάββατο από τον ΣΚΑΪ. Η Πάολα και η Έλενα Παπαρίζου εμφανίστηκαν μαζί και, πριν ακόμη ξεκινήσει κανονικά η βραδιά, αντάλλαξαν τέσσερα φιλιά στο στόμα, σχολιάζοντας με χιούμορ όσα ακούγονται το τελευταίο διάστημα για τη σχέση τους.

Πάολα: «Η Παολάρα δεν πλακώνεται με κανέναν, μάγκες»

Η Πάολα πήρε πρώτη τον λόγο και εξήγησε γιατί οι δυο τους επέλεξαν να ανταλλάξουν τόσα φιλιά μπροστά στις κάμερες. Η λαϊκή τραγουδίστρια αναφέρθηκε ευθέως σε εκείνους που τις θέλουν στα μαχαίρια, στέλνοντας το δικό της μήνυμα.

«Τέσσερα φιλιά, για εκείνους τους καλούς ανθρώπους που μας θέλουν να έχουμε πλακωθεί. Θέλω να τους πω, Έλενα μου, πως η Παολάρα δεν πλακώνεται με κανέναν, μάγκες», είπε χαρακτηριστικά η Πάολα.

Με αυτή την κίνηση, οι δύο τραγουδίστριες θέλησαν να διαψεύσουν τις φήμες περί αντιπαράθεσης, μετατρέποντας όλη τη συζήτηση γύρω από τη σχέση τους σε ένα παιχνιδιάρικο στιγμιότυπο.

Η αντίδραση της Έλενας Παπαρίζου

Από την πλευρά της, η Έλενα Παπαρίζου συμφώνησε με την Πάολα, τονίζοντας πως ούτε η ίδια επιθυμεί να έρχεται σε αντιπαράθεση με άλλους ανθρώπους. Μάλιστα, προτίμησε να απαντήσει με χιούμορ και να στρέψει ξανά την προσοχή στο μουσικό κομμάτι της εκπομπής.

«Η αλήθεια είναι πως ούτε και γω καρδιά για να τσακωθώ με κανέναν, ποτέ. Αλλά θα πω ένα μόνο πράγμα, γιατί θέλω ο κόσμος να απολαύσει που περιμένουμε και άλλον κόσμο πάνω στη σκηνή… Άσε με να τζάσω, σε παρακαλώ», ανέφερε η Έλενα Παπαρίζου.

Η τραγουδίστρια συνέχισε με μια σύντομη μουσική ερμηνεία, δίνοντας συνέχεια στο επεισόδιο του The Voice, ενώ τα τέσσερα φιλιά είχαν ήδη δώσει τη δική τους απάντηση σε όσους πίστευαν ότι οι δύο καλλιτέχνιδες δεν διατηρούν καλές σχέσεις.