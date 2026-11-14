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Σταματίνα Τσιμτσιλή: Στόλισε για τα Χριστούγεννα! – Το εντυπωσιακό δέντρο στο σαλόνι της

14/11/2026 - 21:28 | | 2 λεπτά ανάγνωση
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Στόλισε για τα Χριστούγεννα! – Το εντυπωσιακό δέντρο στο σαλόνι της
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Το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της στόλισε η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η οποία αποφάσισε να μπει από νωρίς στο κλίμα των γιορτών. Η παρουσιάστρια του «Happy Day» δεν περίμενε να φτάσει ο Δεκέμβριος και έπιασε ήδη δουλειά με τα χριστουγεννιάτικα στολίδια, δίνοντας στο σπίτι της μια γιορτινή όψη.

Το Σάββατο, η Σταματίνα Τσιμτσιλή δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram δύο φωτογραφίες από το σπίτι της. Στα στιγμιότυπα ποζάρει χαμογελαστή μπροστά στο μεγάλο χριστουγεννιάτικο δέντρο, δείχνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους το αποτέλεσμα του στολισμού.

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Στόλισε για τα Χριστούγεννα! – Το εντυπωσιακό δέντρο στο σαλόνι της

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Το εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο

Η παρουσιάστρια φαίνεται πως φέτος είχε όρεξη για έναν ιδιαίτερα πλούσιο στολισμό. Το δέντρο είναι γεμάτο με δεκάδες πολύχρωμα στολίδια, ενώ ξεχωρίζουν οι κόκκινες και οι χρυσές μπάλες, που δίνουν ακόμη περισσότερη λάμψη στο γιορτινό σκηνικό.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή επέλεξε να φωτογραφηθεί μπροστά στο στολισμένο δέντρο και να μοιραστεί τη χαρά της με τους ακολούθους της. Με τις γιορτές να απέχουν ακόμη αρκετές εβδομάδες, η ίδια έχει ήδη δημιουργήσει τη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα που ήθελε στο σπίτι της.

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Στόλισε για τα Χριστούγεννα! – Το εντυπωσιακό δέντρο στο σαλόνι της

Η οικογένειά της με τον Θέμη Σοφό

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή είναι παντρεμένη με τον γνωστό ποινικολόγο Θέμη Σοφό από τον Ιούνιο του 2011. Το ζευγάρι έχει αποκτήσει τρία παιδιά, τη Νάγια, που γεννήθηκε το 2013, τη Μαίρη, που ήρθε στον κόσμο το 2014, και τον μικρότερο γιο τους, Γιάννη, που γεννήθηκε το 2018.

Η παρουσιάστρια έχει αναφερθεί πολλές φορές δημόσια στην αγάπη που έχει για την οικογένειά της. Παρότι το καθημερινό της πρόγραμμα είναι απαιτητικό, με τις επαγγελματικές υποχρεώσεις και την πρωινή εκπομπή του Alpha, φροντίζει να περνά χρόνο με τον σύζυγο και τα τρία παιδιά τους.

Δείτε τις φωτογραφίες που μοιράστηκε:

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Στόλισε για τα Χριστούγεννα! – Το εντυπωσιακό δέντρο στο σαλόνι της Σταματίνα Τσιμτσιλή: Στόλισε για τα Χριστούγεννα! – Το εντυπωσιακό δέντρο στο σαλόνι της

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