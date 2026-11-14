Ανδρομάχη: Η τρυφερή φωτογραφία αγκαλιά με τον γιο της μετά τον χωρισμό από τον Λιβάνη!

Μια τρυφερή φωτογραφία με τον γιο της, Γεράσιμο, δημοσίευσε η Ανδρομάχη, λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση του χωρισμού της από τον Γιώργο Λιβάνη. Η γνωστή τραγουδίστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια προσωπική στιγμή με το παιδί της, το οποίο παραμένει η μεγαλύτερη προτεραιότητά της μετά τις αλλαγές στην προσωπική της ζωή.

Στη φωτογραφία που ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Ανδρομάχη εμφανίζεται ξαπλωμένη, κρατώντας σφιχτά στην αγκαλιά της τον μικρό Γεράσιμο. Το ασπρόμαυρο στιγμιότυπο αποτυπώνει μια ήρεμη στιγμή μητέρας και γιου, μακριά από τις δημόσιες συζητήσεις που ακολούθησαν την είδηση του χωρισμού της.

Ο χωρισμός από τον Γιώργο Λιβάνη και ο γιος τους

Η Ανδρομάχη έχει μιλήσει πρόσφατα για το τέλος του γάμου της με τον Γιώργο Λιβάνη, χωρίς να κρύψει ότι πέρασε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο. Παρά τις αλλαγές στην προσωπική τους ζωή, οι δύο καλλιτέχνες έχουν ξεκαθαρίσει ότι βασικό τους μέλημα είναι η προστασία του παιδιού τους.

Ο μικρός Γεράσιμος βρίσκεται στο επίκεντρο της καθημερινότητάς τους, καθώς και οι δύο θέλουν να μεγαλώνει σε ένα ήρεμο περιβάλλον. Η Ανδρομάχη, από την πλευρά της, επέλεξε αυτή τη φορά να μοιραστεί με τους ακολούθους της μια απλή, οικογενειακή στιγμή, δημοσιεύοντας τη φωτογραφία στην οποία κρατά τον γιο της στην αγκαλιά της.

Η φωτογραφία που μοιράστηκε: