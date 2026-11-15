Τα ζώδια από την Άντα Λεούση: Απρόοπτα για τους Διδύμους, ερωτική έλξη για τους Ζυγούς

Η Άντα Λεούση κάνει τις αστρολογικές προβλέψεις για σήμερα, Κυριακή 15/11/26, για όλα τα ζώδια.

ΚΡΙΟΣ

Προσπαθήστε να μην ξεπερνάτε τα όρια της προσωπικής σας ελευθερίας. Για να μη σας ζητήσουν εξηγήσεις, φροντίστε να έχετε τεκμηριώσει όλες τις απόψεις σας.

ΤΑΥΡΟΣ

Βάλτε σε τάξη τα θέματα της καθημερινής σας ζωής, χωρίς να είστε υπερβολικοί στις απαιτήσεις σας. Αντί να πτοείστε από τον ανταγωνισμό που υπάρχει, αγωνιστείτε για να πετύχετε τους στόχους σας.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Αναδιοργανώστε το πρόγραμμά σας και να θυμάστε πως με τη σιωπή δεν μπορείτε να βρείτε λύσεις. Ξαναβρείτε τον εαυτό σας και μη σας αποσυντονίζουν τα απρόοπτα.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Προσπαθήστε να λέτε τα πράγματα με το όνομά τους και να είστε προσεκτικοί σε οικονομικές κινήσεις. Μετριάστε την ευαισθησία σας σε ανθρώπους που δε σας καταλαβαίνουν.

ΛΕΩΝ

Σε εργασίες που απαιτείται η παρουσία σας μη στέλνετε αντιπρόσωπο. Με το να δραματοποιείτε καταστάσεις, γίνεστε απαισιόδοξοι χωρίς λόγο.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Προσπαθήστε να καταλάβετε τα επιχειρήματα που έχει ένας από τους συνεργάτες σας. Η απογοήτευση που σας πιάνει κάποιες φορές, σας κρατάει μακριά από τις επιτυχίες.

ΖΥΓΟΣ

Η έλξη που νιώθετε για κάποιο άτομο θα γίνει αντιληπτή από τα δικά σας άτομα. Σε όσους προσπαθούν να σας επιβληθούν ή να σας αποσυντονίσουν, απαντήστε με ευγένεια.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Φροντίστε να μη σας λείψει η διάθεση να χρησιμοποιήσετε το μυαλό σας και να το οδηγήσετε εκεί που θέλετε και όχι εκεί που κάποιοι επιτήδειοι θέλουν να σας παρασύρουν.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Θα εμφανιστούν άτομα από το παρελθόν που δεν περιμένατε ότι θα γινόταν ποτέ ή σχεδόν τους είχατε ξεχάσει, που θα σας απασχολήσουν έντονα και θα ενδιαφερθούν για εσάς.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Το σίγουρο είναι πως σε αυτή τη φάση που βρίσκεται τώρα η ζωή σας δεν της χρειάζονται άχρηστες σχέσεις και τέτοιου είδους προβλήματα πρέπει ή να τα λύσετε ή να ξορκίσετε.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Να είστε προσεκτικοί στις κινήσεις σας ιδίως αν θα σχετίζονται με τον εργασιακό σας χώρο. Μην υποκύψετε σε εκβιασμούς και μη δεχθείτε προτάσεις άλλων που δε σας βρίσκουν σύμφωνους.

ΙΧΘΥΣ

Θα έχετε καλή ψυχολογική διάθεση χωρίς σκαμπανεβάσματα και θα διατηρηθούν οι ισορροπίες στις σχέσεις σας με άτομα του φιλικού και οικογενειακού σας περιβάλλοντος.