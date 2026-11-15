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Καιρός: «Βουτιά» έως 9 βαθμούς στη θερμοκρασία! Πού θα βρέξει

15/11/2026 - 06:30 | | 3 λεπτά ανάγνωση
Καιρός: «Βουτιά» έως 9 βαθμούς στη θερμοκρασία! Πού θα βρέξει
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Βροχές, πτώση της θερμοκρασίας και ενισχυμένοι βοριάδες στο Αιγαίο συνθέτουν το σκηνικό του καιρού, με τις μεγαλύτερες αλλαγές να εντοπίζονται στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν κυρίως τις πρωινές ώρες, ενώ από το απόγευμα αναμένεται σταδιακή βελτίωση. Την ίδια ώρα, η αφρικανική σκόνη αρχίζει να υποχωρεί, αν και δεν θα εξαφανιστεί εντελώς.

Σύμφωνα με την πρόγνωση, βροχές αναμένονται στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία, καθώς και σε περιοχές της Στερεάς Ελλάδας και της Εύβοιας. Πιθανότητα βροχοπτώσεων υπάρχει επίσης στα νησιά του Βόρειου και Κεντρικού Αιγαίου.

Από τις απογευματινές ώρες, οι βροχές θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν κυρίως στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας. Παράλληλα, οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης θα μειωθούν, με μέτριες ποσότητες να παραμένουν στην ατμόσφαιρα, κυρίως στα νότια.

Καιρός: «Βουτιά» έως 9 βαθμούς στη θερμοκρασία! Πού θα βρέξει

Πτώση της θερμοκρασίας και βοριάδες στο Αιγαίο

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, όπου ο υδράργυρος θα κινηθεί σε χαμηλότερα επίπεδα.

Στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 5 έως 12 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 7 έως 14 βαθμούς. Στη Θεσσαλία αναμένονται θερμοκρασίες από 8 έως 16 βαθμούς και στην Ήπειρο από 6 έως 20.

Στα κεντρικά ηπειρωτικά ο υδράργυρος θα φτάσει τους 21 βαθμούς, ενώ στην Πελοπόννησο θα κυμανθεί από 7 έως 21 βαθμούς. Υψηλότερες θερμοκρασίες προβλέπονται στην Κρήτη, όπου το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 23 βαθμούς.

Στα Επτάνησα οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν από 11 έως 20 βαθμούς, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 7 έως 18 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου από 15 έως 21 βαθμούς.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες και βορειοανατολικές διευθύνσεις, με ένταση 4 έως 5 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα θα επικρατήσουν βόρειοι και βορειοδυτικοί άνεμοι, ενώ στο Ιόνιο οι άνεμοι θα είναι γενικά ασθενείς.

Καιρός: «Βουτιά» έως 9 βαθμούς στη θερμοκρασία! Πού θα βρέξει

Καιρός στην Αττική: Συννεφιά και διαστήματα ηλιοφάνειας

Στην Αττική ο καιρός θα παρουσιάσει εναλλαγές συννεφιάς και ηλιοφάνειας, χωρίς να αναμένονται σημαντικά φαινόμενα.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις, με ένταση 3 έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη: Πρωινές βροχές με βελτίωση από το μεσημέρι

Πιο φθινοπωρινό θα είναι το σκηνικό στη Θεσσαλονίκη, όπου αναμένονται βροχές κατά τις πρωινές ώρες. Από το μεσημέρι, τα φαινόμενα θα αρχίσουν να περιορίζονται και θα εντοπίζονται κυρίως στα ορεινά του νομού.


Η θερμοκρασία θα κινηθεί από 7 έως 13 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από ανατολικές και νοτιοανατολικές διευθύνσεις.

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