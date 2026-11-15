Βίκυ Καγιά: Οικογενειακή απόδραση στην Αίγυπτο πριν από τα MadWalk

Ένα ξεχωριστό ταξίδι στην Αίγυπτο, μαζί με τα πιο αγαπημένα της πρόσωπα, πραγματοποίησε η Βίκυ Καγιά, λίγο πριν επιστρέψει στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και στις προετοιμασίες για τα MadWalk 2026.

Η παρουσιάστρια και επιχειρηματίας ταξίδεψε με τον σύζυγό της, Ηλία Κρασσά, και τα δύο παιδιά τους, την Μπιάνκα και τον Κάρολο Ηλία, επιλέγοντας έναν προορισμό με μοναδική ιστορία και σπουδαία πολιτιστική κληρονομιά.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, η οικογένεια επισκέφθηκε μερικά από τα πιο εμβληματικά αξιοθέατα της χώρας. Ανάμεσα σε αυτά, οι Πυραμίδες της Γκίζας και η επιβλητική Μεγάλη Σφίγγα είχαν ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα, αλλά και στις φωτογραφίες που δημοσίευσε η Βίκυ Καγιά στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η Βίκυ Καγιά συνόδευσε την ανάρτησή της με τη φράση «Out of office, into the world!», δηλαδή «Εκτός γραφείου, έτοιμη να ανακαλύψω τον κόσμο!», δίνοντας το δικό της στίγμα για αυτή την ταξιδιωτική απόδραση.

Παρά τις αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις και τις προετοιμασίες για το μεγάλο fashion event, η ίδια φαίνεται πως βρήκε τον χρόνο να απολαύσει με την οικογένειά της μερικές ημέρες γεμάτες εικόνες, εξερεύνηση και κοινές αναμνήσεις.