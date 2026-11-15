Ζεφύρι: Στην Ευελπίδων οι 3 συλληφθείσες-Αναζητείται ακόμα ο 44χρονος

Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν στις 13:00 το μεσημέρι της Κυριακής 15 Νοεμβρίου οι τρεις γυναίκες που συνελήφθησαν για την πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι, η οποία κόστισε τη ζωή σε δύο πυροσβέστες.

Πρόκειται για μια 34χρονη μητέρα και τις δύο ανήλικες κόρες της, ηλικίας 13 και 16 ετών. Οι τρεις γυναίκες οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών Αρχών, ενώ η δικογραφία αναμένεται να εξεταστεί από τον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος θα αποφασίσει για την ποινική τους μεταχείριση και τις κατηγορίες που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν.

Την ίδια ώρα, συνεχίζεται η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες. Οι Αρχές εξετάζουν δύο ενδεχόμενα: είτε οι πυροσβέστες έπεσαν στη σκάλα του κτιρίου είτε έχασαν τη ζωή τους από τις αναθυμιάσεις και την εξάντληση του αέρα στις αναπνευστικές συσκευές τους.

Αναζητείται ο 44χρονος πατέρας

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της προανάκρισης, η οικογένεια φέρεται να διέμενε στον ισόγειο χώρο του εγκαταλελειμμένου κτηρίου. Οι Αρχές αναζητούν τον 44χρονο σύζυγο της 34χρονης και πατέρα των δύο κοριτσιών, ο οποίος δεν έχει εντοπιστεί και αναζητείται στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Κατά την αυτοψία στον χώρο εντοπίστηκαν απορρίμματα, πλαστικά και άλλα υλικά, ενώ στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τα υπολείμματα καύσης από ξυλόσομπα που φέρεται να χρησιμοποιούσε η οικογένεια.