Πρωτοσέλιδα Πρόγραμμα TV Espresso TV

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
SHOWBIZ
MEDIA
SPORTS
LIFESTYLE
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΖΩΔΙΑ
ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ESPRESSO TV

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΡΑ

#ΦΑΙΗ ΣΚΟΡΔΑ #ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ #ΠΑΟΛΑ #ΕΛΕΝΗ ΜΕΝΕΓΑΚΗ #ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥΝΗ #ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΤΣΙΜΤΣΙΛΗ #THE VOICE
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΠΑΜ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ Όλα τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, κάθε πρωί από τις 06:00 ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ TV ANT1 Μικροί και Μεγάλοι εν Δράσει ALPHA Καλύτερα δε Γίνεται!, IX ΣΚΑΪ Kitchen Lab Πρόγραμμα όλων των καναλιών ESPRESSO TV

The Ster Show – Πέρρης Κρητικός (13/11/2026)

Νέο επεισόδιο · Δες μας στο YouTube
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
FACEBOOK INSTAGRAM X TIKTOK YOUTUBE
Αναζήτηση

Πατήστε ESC για κλείσιμο

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ζεφύρι: Στην Ευελπίδων οι 3 συλληφθείσες-Αναζητείται ακόμα ο 44χρονος

15/11/2026 - 13:57 | | 2 λεπτά ανάγνωση
Στην Ευελπίδων οδηγήθηκαν οι τρεις συλληφθείσες για τη φωτιά στο Ζεφύρι, ενώ οι Αρχές αναζητούν τον 44χρονο πατέρα.
Facebook Tweet Messenger
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης
Προσθήκη της Espresso στην Google

Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν στις 13:00 το μεσημέρι της Κυριακής 15 Νοεμβρίου οι τρεις γυναίκες που συνελήφθησαν για την πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι, η οποία κόστισε τη ζωή σε δύο πυροσβέστες.

Πρόκειται για μια 34χρονη μητέρα και τις δύο ανήλικες κόρες της, ηλικίας 13 και 16 ετών. Οι τρεις γυναίκες οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών Αρχών, ενώ η δικογραφία αναμένεται να εξεταστεί από τον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος θα αποφασίσει για την ποινική τους μεταχείριση και τις κατηγορίες που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν.

Την ίδια ώρα, συνεχίζεται η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες. Οι Αρχές εξετάζουν δύο ενδεχόμενα: είτε οι πυροσβέστες έπεσαν στη σκάλα του κτιρίου είτε έχασαν τη ζωή τους από τις αναθυμιάσεις και την εξάντληση του αέρα στις αναπνευστικές συσκευές τους.

Στην Ευελπίδων οδηγήθηκαν οι τρεις συλληφθείσες για τη φωτιά στο Ζεφύρι, ενώ οι Αρχές αναζητούν τον 44χρονο πατέρα.

Αναζητείται ο 44χρονος πατέρας

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της προανάκρισης, η οικογένεια φέρεται να διέμενε στον ισόγειο χώρο του εγκαταλελειμμένου κτηρίου. Οι Αρχές αναζητούν τον 44χρονο σύζυγο της 34χρονης και πατέρα των δύο κοριτσιών, ο οποίος δεν έχει εντοπιστεί και αναζητείται στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Κατά την αυτοψία στον χώρο εντοπίστηκαν απορρίμματα, πλαστικά και άλλα υλικά, ενώ στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τα υπολείμματα καύσης από ξυλόσομπα που φέρεται να χρησιμοποιούσε η οικογένεια.

Διαβάστε ακόμη
Χωρισμός - βόμβα! Τίτλοι τέλους μετά από έναν χρόνο σχέσης
ΚΟΣΜΟΣ

Χωρισμός - βόμβα! Τίτλοι τέλους μετά από έναν χρόνο σχέσης

Ο Joe Jonas και η Tatiana Gabriela χώρισαν μετά από έναν χρόνο σχέσης. Οι λόγοι που φέρεται να οδήγησαν στην απόφαση, σύμφωνα με δημοσίευμα,

##
Facebook Tweet Messenger
Espresso News app
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ESPRESSO NEWS

Κατεβάστε τη δωρεάν εφαρμογή και διαβάστε πρώτοι τις ειδήσεις στο κινητό σας.

Κατεβάστε το από το Google Play Κατεβάστε το από το App Store
Σχετικά άρθρα