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The Voice: Λυγίζουν για τον Μαζωνάκη – Πάολα: «Θα είναι καρμικό»

15/11/2026 - 12:20 | | 2 λεπτά ανάγνωση
Η Πάολα συγκινείται στο The Voice με διαγωνιζόμενη που ερμηνεύει Γιώργο Μαζωνάκη. Όσα θα δούμε στο επεισόδιο της Κυριακής.
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Για ένα ακόμη Σαββατόβραδο (14/11), το The Voice μονοπώλησε το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού και τερμάτισε πρώτο στο σύνολο κοινού, στη ζώνη μετάδοσής του, με 29,9% και πρώτο στο δυναμικό κοινό 18-54 με 21,1%! 2.293.734 τηλεθεατές παρακολούθησαν το πρόγραμμα που απευθύνεται σε όλη την οικογένεια έστω για 1’.

Οι Blind Auditions συνεχίζονται απόψε, Κυριακή (15/11) στις 21.00, στον ΣΚΑΪ, με ένα νέο, συναρπαστικό επεισόδιο που έχει γέλιο, συγκίνηση και εκπλήξεις. Ο Γιώργος Λιανός υποδέχεται τον Πάνο Μουζουράκη, τον Χρήστο Μάστορα, την Έλενα Παπαρίζου και την Πάολα στις πολυθρόνες των coaches και όλοι μαζί τους νέους διαγωνιζόμενους που θα προσπαθήσουν να τους εντυπωσιάσουν και να διεκδικήσουν μία θέση στην ομάδα τους… Εύκολη ή δύσκολη υπόθεση;

Ένας διαγωνιζόμενος ανεβαίνει στη σκηνή του μουσικού διαγωνισμού και ερμηνεύει ένα μοιρολόι. Αυτό είναι αρκετό για να συγκινήσει και τους τέσσερις coaches και να τους κάνει να πατήσουν το button του «ΣΕ ΘΕΛΩ». Ωστόσο, η ευγένεια και ο ήρεμος χαρακτήρας του δημιουργούν μια διαφορετική ατμόσφαιρα στη διεκδίκησή του. Κάπως έτσι, οι coaches περιμένουν με υπομονή την απόφαση του…

The Voice: Λυγίζουν για τον Μαζωνάκη - Πάολα: «Θα είναι καρμικό»

Με ένα ηπειρώτικο τραγούδι ανεβαίνει στη σκηνή ο επόμενος διαγωνιζόμενος. Εκείνος, καταφέρνει να γυρίσει τις τέσσερις πολυθρόνες και, ενώ όλοι θέλουν να τον εντάξουν στην ομάδα του, έχει πάρει ήδη την απόφαση του. Άραγε, ποια θα είναι αυτή;

Ένας άλλος διαγωνιζόμενος ερμηνεύει ένα αγαπημένο τραγούδι του Σταμάτη Γονίδη και ξεσηκώνει τους coaches, που γυρίζουν ο ένας μετά τον άλλον. Εκείνος, δεν μπορεί να πιστέψει την υποδοχή που του επιφυλάσσουν και τη θερμή ανταπόκριση στην εμφάνισή του.

Μία διαγωνιζόμενη παρουσιάζει ένα ξεχωριστό act στη σκηνή του «The Voice of Greece powered by Telekom», ερμηνεύοντας το «Θέλω να με νιώσεις» τόσο στα ελληνικά, όσο και στα βουλγαρικά. Η ιδιαίτερη προσέγγισή της εντυπωσιάζει κάποιον από τους coaches! Ποιος/ α θα της δώσει την ευκαιρία να συνεχίσει στην επόμενη φάση;

Εδώ, η φωνή αλλάζει τα πάντα!

Κάποια όμως καταφέρνει να συγκινήσει την Πάολα ερμηνεύοντας Γιώργο Μαζωνάκη. Δείτε το βίντεο:

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