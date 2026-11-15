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Μαρίνα Σάττι: Ακύρωσε εμφάνιση ξαφνικά: «Λυπάμαι για την αλλαγή»

15/11/2026 - 11:23 | | 1 λεπτό ανάγνωση
Η Μαρίνα Σάττι ακύρωσε την παρουσία της σε πάνελ της Art Athina λόγω απρόοπτου και ενημέρωσε τους ακολούθους της μέσω Instagram.
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Μια απρόσμενη αλλαγή στο πρόγραμμά της ανακοίνωσε η Μαρίνα Σάττι το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, ενημερώνοντας τους διαδικτυακούς της φίλους πως δεν θα καταφέρει τελικά να παραβρεθεί σε προγραμματισμένη εκδήλωση στην Αθήνα.

Η τραγουδίστρια γνωστοποίησε την απουσία της μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, εξηγώντας πως προέκυψε ένα απρόοπτο που δεν της επέτρεψε να συμμετάσχει στο προγραμματισμένο πάνελ της Art Athina. Δεν θέλησε, ωστόσο, να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον λόγο της ακύρωσης.

Στο μήνυμά της, η Μαρίνα Σάττι εξέφρασε τη λύπη της για την αλλαγή της τελευταίας στιγμής, αποκαλύπτοντας πως περίμενε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τη συγκεκριμένη μέρα.

Μαρίνα Σάττι: Ακύρωσε εμφάνιση ξαφνικά: «Λυπάμαι για την αλλαγή»

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί κανονικά, με τη συμμετοχή των υπόλοιπων ομιλητών, στους οποίους ευχήθηκε καλή επιτυχία.

«Λόγω απρόοπτου, δε θα μπορέσω να παρευρεθώ στο σημερινό πάνελ του @art_athina. Λυπάμαι για την αλλαγή της τελευταίας στιγμής καθώς ανέμενα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τη συζήτηση. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί κανονικά με τους υπόλοιπους ομιλητές και εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους», έγραψε χαρακτηριστικά στο Instagram Story της.

Μαρίνα Σάττι: Ακύρωσε εμφάνιση ξαφνικά: «Λυπάμαι για την αλλαγή»

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