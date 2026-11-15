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SHOWBIZ

Με πιτζάμες η Ελένη Μενεγάκη, μας δείχνει το στολισμένο σπίτι της

15/11/2026 - 10:03 | | 1 λεπτό ανάγνωση
Η Ελένη Μενεγάκη ποζάρει με πιτζάμες και σκουφάκι Άγιου Βασίλη μπροστά στο εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο της.
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Σε απόλυτα χριστουγεννιάτικη διάθεση βρίσκεται η Ελένη Μενεγάκη, η οποία αποφάσισε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους μερικές όμορφες στιγμές από το στολισμένο σπίτι της.

Η παρουσιάστρια δημοσίευσε φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ποζάροντας δίπλα στο εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο της. Χαλαρή και ευδιάθετη, επέλεξε να εμφανιστεί με κόκκινη πιτζάμα και σκουφάκι του Άγιου Βασίλη, μπαίνοντας για τα καλά στο πνεύμα των γιορτών.

Το δέντρο της είναι πραγματικά εντυπωσιακό, με εκατοντάδες φωτάκια να δημιουργούν μια ζεστή, λαμπερή ατμόσφαιρα. Ο στολισμός του ξεχωρίζει για την πληθώρα των διακοσμητικών, με κόκκινες και χρυσές μπάλες, φιγούρες, μικρά στολίδια και γιορτινές λεπτομέρειες που τραβούν το βλέμμα.

Με πιτζάμες η Ελένη Μενεγάκη, μας δείχνει το στολισμένο σπίτι της

Η Ελένη Μενεγάκη φωτογραφήθηκε σε διαφορετικές πόζες μπροστά από το δέντρο, απολαμβάνοντας τη θαλπωρή του σπιτιού της. Μάλιστα, συνόδευσε τις αναρτήσεις της με τη φράση «Santa Baby 🎄✨✨✨✨✨✨✨», μεταφέροντας στους followers της λίγη από τη μαγεία των Χριστουγέννων.

Και αν κρίνουμε από τις εικόνες, η παρουσιάστρια έχει ήδη μπει για τα καλά σε γιορτινό mood, με το χριστουγεννιάτικο σκηνικό του σπιτιού της να κλέβει τις εντυπώσεις!

Με πιτζάμες η Ελένη Μενεγάκη, μας δείχνει το στολισμένο σπίτι της Με πιτζάμες η Ελένη Μενεγάκη, μας δείχνει το στολισμένο σπίτι της Με πιτζάμες η Ελένη Μενεγάκη, μας δείχνει το στολισμένο σπίτι της Με πιτζάμες η Ελένη Μενεγάκη, μας δείχνει το στολισμένο σπίτι της Με πιτζάμες η Ελένη Μενεγάκη, μας δείχνει το στολισμένο σπίτι της

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Η Σταματίνα Τσιμτσιλή στόλισε από τον Νοέμβριο το χριστουγεννιάτικο δέντρο της και δημοσίευσε φωτογραφίες από τον εντυπωσιακό στολισμό στο σπίτι της.

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