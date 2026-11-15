Ζωή Κρονάκη: Δεύτερη μέρα εκτός εκπομπής

Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα απουσιάζει η Ζωή Κρονάκη από την εκπομπή της ΕΡΤ «Καλημέρα Είπαμε;».

Το πρωί της Κυριακής 15 Νοεμβρίου, οι τηλεθεατές είδαν τον Τάσο Ιορδανίδη να καλημερίζει μόνος του το κοινό, χωρίς την τηλεοπτική του παρτενέρ στο πλευρό του.

Υπενθυμίζεται ότι η παρουσιάστρια είχε απουσιάσει και από την εκπομπή του Σαββάτου, με τον Τάσο Ιορδανίδη να αναφέρεται τότε στην οικογενειακή απώλεια που αντιμετωπίζει και να της στέλνει τα συλλυπητήριά του.

«Ξεκινάει ένα πολύ ιδιαίτερο Σαββατοκύριακο για το “Καλημέρα, είπαμε”. Είναιη πρώτη φορά που από την έναρξη της εκπομπής η Ζωή Κρονάκη, η Ζωούλα μας, δεν θα είναι μαζί μας. Στο οικογενειακό της περιβάλλον βιώνουν μία απώλεια. Η σκέψη όλων μας, η αγάπη μας είναι κοντά σου, Ζωούλα», είχε πει χθες.

Σήμερα, ο ηθοποιός και παρουσιαστής, μέχρι αυτή την ώρα τουλάχιστον, επέλεξε να μην κάνει κάποια αναφορά στην Ζωή Κρονάκη. Αφού λοιπόν καλημέρισε τους τηλεθεατές, συνέχισε στην κανονική ροή της εκπομπής.