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Ζωή Κρονάκη: Δεύτερη μέρα εκτός εκπομπής

15/11/2026 - 09:12 | | 1 λεπτό ανάγνωση
Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα απουσιάζει η Ζωή Κρονάκη από το «Καλημέρα Είπαμε;» της ΕΡΤ. Μόνος στο πλατό ο Τάσος Ιορδανίδης.
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Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα απουσιάζει η Ζωή Κρονάκη από την εκπομπή της ΕΡΤ «Καλημέρα Είπαμε;».

Το πρωί της Κυριακής 15 Νοεμβρίου, οι τηλεθεατές είδαν τον Τάσο Ιορδανίδη να καλημερίζει μόνος του το κοινό, χωρίς την τηλεοπτική του παρτενέρ στο πλευρό του.

Υπενθυμίζεται ότι η παρουσιάστρια είχε απουσιάσει και από την εκπομπή του Σαββάτου, με τον Τάσο Ιορδανίδη να αναφέρεται τότε στην οικογενειακή απώλεια που αντιμετωπίζει και να της στέλνει τα συλλυπητήριά του.

Η Ζωή Κρονάκη απουσίασε από το «Καλημέρα, είπαμε» λόγω οικογενειακής απώλειας, όπως αποκάλυψε ο Τάσος Ιορδανίδης. Είναι η πρώτη φορά που λείπει.

«Ξεκινάει ένα πολύ ιδιαίτερο Σαββατοκύριακο για το “Καλημέρα, είπαμε”. Είναιη πρώτη φορά που από την έναρξη της εκπομπής η Ζωή Κρονάκη, η Ζωούλα μας, δεν θα είναι μαζί μας. Στο οικογενειακό της περιβάλλον βιώνουν μία απώλεια. Η σκέψη όλων μας, η αγάπη μας είναι κοντά σου, Ζωούλα», είχε πει χθες.

Σήμερα, ο ηθοποιός και παρουσιαστής, μέχρι αυτή την ώρα τουλάχιστον, επέλεξε να μην κάνει κάποια αναφορά στην Ζωή Κρονάκη. Αφού λοιπόν καλημέρισε τους τηλεθεατές, συνέχισε στην κανονική ροή της εκπομπής.

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