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Μεταμόρφωση: Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο

15/11/2026 - 08:49 | | 1 λεπτό ανάγνωση
Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο στη Μεταμόρφωση, το πρωί της Κυριακής. Επιχειρούν 21 πυροσβέστες με επτά οχήματα.
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Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 15 Νοεμβρίου σε εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο στη Μεταμόρφωση, προκαλώντας κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 07:00, σε κτίριο που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Κεφαλληνίας και Γαλήνης. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο χώρος είναι γεμάτος με σκουπίδια, γεγονός που δυσχεραίνει την επιχείρηση κατάσβεσης, καθώς οι φλόγες έχουν επεκταθεί και έχουν βγει εκτός ελέγχου.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Συγκεκριμένα, επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 7 οχήματα, δίνοντας μάχη για τον περιορισμό της φωτιάς.

Η πυρκαγιά στη Μεταμόρφωση εκδηλώθηκε λίγες ώρες μετά την τραγωδία στο Ζεφύρι, όπου δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης σε εγκαταλελειμμένο κτίριο.

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