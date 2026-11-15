Ιωάννα Τούνη: Η αιχμηρή απάντηση για τη γούνα των 249 ευρώ

Τη δική της απάντηση στις αντιδράσεις που προκάλεσε η συνθετική γούνα των 249 ευρώ από τη συλλογή της Bubblegun έδωσε η Ιωάννα Τούνη, μέσα από ένα νέο βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok.

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας βρέθηκε στο επίκεντρο έντονης συζήτησης στα social media, με αφορμή τόσο την τιμή του συγκεκριμένου πανωφοριού όσο και τη σύγκρισή του με ένα παρόμοιο προϊόν που διατίθεται από κινεζική εταιρεία σε χαμηλότερο κόστος.

Εμφανώς ενοχλημένη από όσα γράφτηκαν, η Ιωάννα Τούνη θέλησε να ξεκαθαρίσει ότι πρόκειται για δύο διαφορετικά προϊόντα. Παράλληλα, υπερασπίστηκε την ελληνική παραγωγή της εταιρείας της, επισημαίνοντας πως όλα τα ρούχα της εταιρίας της κατασκευάζονται στην Ελλάδα, παρά τις δυσκολίες και το αυξημένο κόστος που συνεπάγεται η εγχώρια παραγωγή.

«Λοιπόν, γίνεται σύγκριση της γούνας που έχουμε φτιάξει με την Bubblegun, μία εταιρεία ελληνική. Φτιάχνουμε όλα μας τα ρούχα στην Ελλάδα. Είμαστε λοιπόν από τις ελάχιστες εταιρείες που έχουν παραμείνει στην Ελλάδα μέχρι σήμερα και όντως το προϊόν μας είναι made in Greece. Παρένθεση. Μιλάμε για μένα τώρα που με ψάχνουν συνέχεια για τόσο ψήγμα. Οπότε αν έχεις λίγο μυαλό φαντάζεσαι ότι δε θα ρισκάραμε με τίποτα να παρουσιάζω κάτι made in Greece ενώ δεν είναι.

Πάμε να τα πάρουμε όμως από την αρχή. Λοιπόν, ανεβάστε παντού μια φωτογραφία από την κινέζικη εταιρεία, το οποίο όντως τυχαίνει να έχει μία εξαιρετικά παρόμοια γούνα με τη δική μας. Και αυτό γενικά συμβαίνει έτσι. Υπάρχει η παγκοσμιοποίηση. Πάρα πολλά προϊόντα τα οποία βγάζουν γενικά οι μεγάλοι οίκοι και οι μικρότερες εταιρείες τα παίρνουν, κάνουνε διάφορα twist, τα προσαρμόζουν στα δεδομένα της κάθε χώρας και βγάζουν κάτι πάρα πολύ αντίστοιχο. Οπότε ναι, όπως ακριβώς θα βγάλουμε μια βελουτέ φόρμα και κάπου στον κόσμο θα υπάρχει και μια αντίστοιχη βελουτέ φόρμα, όπως θα βγάλουμε ένα μαύρο κοστούμι και θα υπάρχει ένα αντίστοιχο κοστούμι κάπου αλλού. Είναι λογικό μια τεράστια πλατφόρμα όπως αυτή και λοιπά να έχουν μία αντίστοιχη γούνα με τη δική μας», λέει αρχικά η Ιωάννα Τούνη.

Και προσθέτει: «Να ξεκαθαρίσω για αρχή ότι πρόκειται για δύο διαφορετικά προϊόντα. Πώς μπορείς να το διαπιστώσεις και μόνος σου γιατί δε θα με πιστεύεις; Λοιπόν, μπορείς να μπεις να δεις τις φωτογραφίες αυτές που μόνος σου δημοσιεύεις και θα παρατηρήσεις εκεί πέρα για αρχή… Καλά εντάξει, πέρα από το καρτελάκι εδώ πέρα που λέει Bubblegun made in Greece… Γενικά δε μιλάμε για το ίδιο προϊόν. Αλλά πάμε λιγάκι στην κοστολόγηση γιατί τα λέω όλα πολύ απλά και μπακάλικα, για να καταλαβαινόμαστε. Η ελληνική αγορά πονάει, η ελληνική αγορά πεθαίνει. Είμαστε πραγματικά από τις ελάχιστες εταιρείες που ράβουνε στην Ελλάδα και από όλες οι υπόλοιπες εταιρείες είμαστε πραγματικά και η πιο οικονομική» συμπλήρωσε και εξήγησε στη συνέχεια πως γίνεται η κοστολόγηση του προϊόντος.

«Θέλεις και μπορείς να την πάρεις; Καλώς. Δε θέλεις και δεν μπορείς να την πάρεις; Μην την παίρνεις παιδάκι μου. Το ότι έγινε τέτοιος πανικός για μία γούνα που δε σε υποχρεώσαμε να αγοράσεις. Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Ελεύθερη είναι η αγορά. Ο καθένας κοστολογεί τα προϊόντα του όπως θέλει, αλλά δεν μπορείς να μου συγκρίνεις ένα προϊόν από τα βάθη της Κίνας με ένα προϊόν με φορολογία, κοστολόγηση, εργατικά χέρια και υλικά στην Ελλάδα».