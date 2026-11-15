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ΚΟΣΜΟΣ

Χωρισμός – βόμβα! Τίτλοι τέλους μετά από έναν χρόνο σχέσης

15/11/2026 - 10:58 | | 2 λεπτά ανάγνωση
Ο Joe Jonas και η Tatiana Gabriela χώρισαν μετά από έναν χρόνο σχέσης. Οι λόγοι που φέρεται να οδήγησαν στην απόφαση, σύμφωνα με δημοσίευμα,
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Τίτλοι τέλους μπήκαν στη σχέση του Joe Jonas με το μοντέλο Tatiana Gabriela, ύστερα από περισσότερο από έναν χρόνο κοινής πορείας.

Ο 37χρονος τραγουδιστής των Jonas Brothers και η 30χρονη καλλονή από το Πουέρτο Ρίκο αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους, μόλις έξι μήνες μετά την επίσημη επιβεβαίωση της σχέσης τους.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Us Weekly», το οποίο επικαλείται πηγές από το περιβάλλον του πρώην ζευγαριού, οι αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις του τραγουδιστή, η απόσταση αλλά και κάποια ζητήματα εμπιστοσύνης φαίνεται πως έπαιξαν ρόλο στην απόφασή τους.

«Πέρασαν ένα υπέροχο καλοκαίρι ταξιδεύοντας μαζί, αλλά στη συνέχεια κάτι άλλαξε στη σχέση τους. Ο Joe άρχισε να εργάζεται περισσότερο και περνούσαν όλο και περισσότερο χρόνο χωριστά», ανέφερε πηγή στο αμερικανικό μέσο.

Χωρισμός - βόμβα! Τίτλοι τέλους μετά από έναν χρόνο σχέσης

Οι ίδιες πληροφορίες θέλουν την Tatiana Gabriela να είναι εκείνη που πήρε την πρωτοβουλία του χωρισμού, καθώς η καθημερινότητα και οι διαφορετικές υποχρεώσεις τους δυσκόλευαν όλο και περισσότερο τη διατήρηση της σχέσης.

Αυτή την περίοδο, ο Joe Jonas βρίσκεται σε περιοδεία μαζί με τα αδέλφια του, Nick και Kevin Jonas, ενώ παράλληλα προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στις επαγγελματικές του δραστηριότητες και τον ρόλο του ως πατέρας.

Τα πρώτα σημάδια ότι κάτι είχε αλλάξει στη σχέση τους είχαν εντοπίσει και οι θαυμαστές τους, πριν ακόμη γίνει γνωστή η είδηση του χωρισμού. Συγκεκριμένα, η Tatiana Gabriela είχε αναδημοσιεύσει στο TikTok ένα βίντεο με ένα ιδιαίτερα φορτισμένο συναισθηματικά μήνυμα, το οποίο αρκετοί συνέδεσαν με την προσωπική της ζωή.

«Νόμιζα πως έβλεπα αγάπη στα μάτια σου, αλλά τελικά ήταν μόνο η αντανάκλαση της δικής μου».

Η ανάρτηση προκάλεσε σχόλια, με πολλούς να θεωρούν πως αποτελούσε έμμεση αναφορά στη σχέση της με τον τραγουδιστή.

Ο Joe Jonas και η Tatiana Gabriela φέρεται να ξεκίνησαν να βγαίνουν το καλοκαίρι του 2025, επιλέγοντας αρχικά να κρατήσουν τον δεσμό τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Τον Απρίλιο του 2026, ωστόσο, ο τραγουδιστής δημοσίευσε για πρώτη φορά κοινές φωτογραφίες τους στο Instagram, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά τη σχέση τους.

Παρά τον χωρισμό, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, άνθρωποι από το περιβάλλον τους δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο επανασύνδεσης. Όπως αναφέρουν, οι δυο τους είχαν ταιριάξει και είχαν μοιραστεί όμορφες στιγμές κατά τη διάρκεια της σχέσης τους.

Χωρισμός - βόμβα! Τίτλοι τέλους μετά από έναν χρόνο σχέσης

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