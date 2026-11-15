Μίνα Καραμήτρου για Ζόζεφιν: «Δεν μου άρεσε αυτό που άκουσα»

Με το νέο τραγούδι της Ζόζεφιν, «Celebrity», ξεκίνησαν την κυριακάτικη εκπομπή τους στον ΣΚΑΪ η Μίνα Καραμήτρου και ο Γιώργος Γρηγοριάδης, το πρωί της 15ης Νοεμβρίου.

Η πρώτη ακρόαση, ωστόσο, συνοδεύτηκε από διαφορετικές αντιδράσεις, με τη δημοσιογράφο να εκφράζει ανοιχτά την αρνητική της άποψη.

Οι δύο παρουσιαστές της εκπομπής «Ρεπορτάζ στις 10» παρακολούθησαν αποσπάσματα από το βιντεοκλίπ του τραγουδιού, το οποίο κυκλοφόρησε το Σάββατο, και στη συνέχεια αντάλλαξαν τις εντυπώσεις τους.

Όταν ο Γιώργος Γρηγοριάδης ζήτησε τη γνώμη της, η Μίνα Καραμήτρου δεν έκρυψε ότι το αποτέλεσμα δεν την ενθουσίασε, τονίζοντας πως δεν θέλει να λέει ψέματα για να είναι ευχάριστη.

«Speechless… μάλιστα. Ωραία… κοίταξε τώρα… να σου πω, δεν μ’ αρέσει. Τι θες να σου πω ψέματα; Εγώ δεν έχω μάθει να λέω ψέματα», απάντησε αρχικά.

Στη συνέχεια, διευκρίνισε πως εκτιμά τη Ζόζεφιν ως τραγουδίστρια, ωστόσο το συγκεκριμένο κομμάτι δεν ήταν κοντά στα μουσικά της γούστα. Μάλιστα, ανέφερε πως θα προτιμούσε να ακούσει κάτι διαφορετικό, φέρνοντας ως παράδειγμα την Adele.

«Συγγνώμη, Ζοζεφίν, μου αρέσει η Ζοζεφίν ως τραγουδίστρια αλλά αυτό… τι να μου κάνει κλικ; Τι είναι αυτό; Δεν μου αρέσουν εμένα αυτά τα τραγούδια. Θα ήθελα μία Adele».

Η δημοσιογράφος συνέχισε στο ίδιο ύφος, επισημαίνοντας πως δεν την κέρδισε ούτε η μουσική ούτε ο στίχος του νέου τραγουδιού, ενώ σχολίασε με χιούμορ ότι ίσως να έχει αλλάξει η δική της μουσική διάθεση με το πέρασμα του χρόνου.

«Δεν μου άρεσε αυτό που άκουσα. Συγγνώμη, βρε παιδιά, μπορεί και να γέρασα, τι να πω; Αν και δεν μου αρέσουν τα ηλικιακά στερεότυπα. Όχι, ρε παιδιά, θα πω την αλήθεια. Δεν μου άρεσε το τραγούδι, ούτε ο στίχος μου άρεσε», κατέληξε η Μίνα Καραμήτρου.