Πέθανε ο «γιος» του Κωνσταντάρα Βαγγέλης Ιωαννίδης

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο προκαλεί η είδηση του θανάτου του Βαγγέλη Ιωαννίδη, ο οποίος ανήκε στα παιδιά-θαύματα του παλιού ελληνικού κινηματογράφου και ξεχώρισε μέσα από τη συμμετοχή του σε αγαπημένες ταινίες της μεγάλης οθόνης.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή την Κυριακή 15 Νοεμβρίου ο Σπύρος Μπιμπίλας, με ανάρτησή του στα social media. Ο ηθοποιός αποχαιρέτησε τον συνάδελφό του, ανατρέχοντας στην καλλιτεχνική του πορεία και στις κινηματογραφικές εμφανίσεις που τον καθιέρωσαν.

Όπως ανέφερε, ο Βαγγέλης Ιωαννίδης νοσηλευόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, δίνοντας μάχη με σοβαρά προβλήματα υγείας. Την είδηση της απώλειάς του μετέφερε στον Σπύρο Μπιμπίλα η ηθοποιός Αθήνα Δόμβρου, στενή φίλη του εκλιπόντος.

«Από σήμερα ένα από τα παιδιά θαύματα του ελληνικού κινηματογράφου δεν είναι πια κοντά μας…», έγραψε αρχικά ο Σπύρος Μπιμπίλας, εκφράζοντας τη θλίψη του.

Στη συνέχεια, μέσα από την ανάρτησή του, αναφέρθηκε στις σημαντικές στιγμές της διαδρομής του ηθοποιού, αλλά και στον ιδιαίτερο χαρακτήρα του:

«Με μεγάλη θλίψη η καλή του φίλη και συνάδελφος μας Αθήνα Δόμβρου μας ειδοποίησε ότι έφυγε σήμερα απο την ζωή ενώ βρισκόταν αρκετό καιρό στην ΜΕΘ και ξέραμε για την μεγάλη περιπέτεια της υγείας του. Ο Βαγγέλης Ιωαννίδης, ανακάλυψη του Κούνδουρου από το 52, κόσμησε τον ελληνικό κινηματογράφο σε 25 ταινίες. Ήταν το αγόρι απο τις ΜΙΚΡΕΣ ΑΦΡΟΔΙΤΕΣ και ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ του Κουνδουρου, ο μικρός απο ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΔΡΑΧΜΗΣ ΤΑ ΓΙΑΣΕΜΙΑ , ο άτακτος γιος του Κωνσταντάρα από το Ο ΣΤΡΙΓΓΛΟΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΑΡΝΑΚΙ. Δυστυχώς δεν πρόλαβε να δει το νέο λεύκωμα-ημερολόγιο του ΤΑΣΕΗ για το 2027 με αφιέρωμα στα παιδιά του ελληνικού κινηματογράφου και ειδική μνεία σε αυτόν, που ετοίμασε ο Μάκης Δελαπόρτας. Ηταν ένας πολύ γλυκός άνθρωπος που είχε αποσυρθεί από το θέατρο εδώ και χρόνια… Συλλυπητήρια στην σύζυγο και την οικογένειά του»

Ο Βαγγέλης Ιωαννίδης έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από την ταινία «Ο στρίγγλος που έγινε αρνάκι», στην οποία υποδύθηκε τον Μπάμπη Πετρόχειλο, τον μικρότερο γιο του Λάμπρου Κωνσταντάρα. Ο χαρακτήρας του ήταν ιδιαίτερα ζωηρός και ατίθασος, ενώ χαρακτηριστική ήταν η συνήθειά του να κυκλοφορεί με τη μηχανή μέσα στο σπίτι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές, ο ηθοποιός είχε υποβληθεί σε επέμβαση στην καρδιά μία εβδομάδα πριν από τον θάνατό του. Παρότι αρχικά όλα έδειχναν να εξελίσσονται ομαλά, στη συνέχεια ένιωσε ενοχλήσεις και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Στο πλευρό του από την πρώτη στιγμή βρισκόταν η σύζυγός του, Ελένη.