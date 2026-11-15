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MEDIA

Ρακιντζής: «Δεν ζήτησα να πάρω δικαιώματα τραγουδιών του Καρβέλα»

15/11/2026 - 13:44 | | 2 λεπτά ανάγνωση
Ο Μιχάλης Ρακιντζής απαντά στα δημοσιεύματα για τα δικαιώματα των τραγουδιών του Νίκου Καρβέλα και ξεκαθαρίζει τι συνέβη.
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Τη δική του απάντηση στα δημοσιεύματα που τον ήθελαν να έχει ζητήσει τα πνευματικά δικαιώματα των τραγουδιών του Νίκου Καρβέλα έδωσε ο Μιχάλης Ρακιντζής, ξεκαθαρίζοντας πως κάτι τέτοιο δεν συνέβη ποτέ.

Ο τραγουδιστής και συνθέτης συνεχίζει τις εμφανίσεις του στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο, όπου τον συνάντησε η δημοσιογράφος Νάνσυ Νικολαΐδου για λογαριασμό της εκπομπής «For You». Στη συνέντευξή του, που προβλήθηκε από την πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1, αναφέρθηκε για πρώτη φορά στα σχετικά δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών, κάνοντας λόγο για λανθασμένη πληροφορία.

«Εντάξει, εκ παραδρομής γράφτηκε, λέχθηκε κάποια λάθος πληροφορία προφανώς. Εγώ δεν έχω πει ποτέ μου τραγούδι, ούτε σε live ας πούμε, που δεν είναι δικό μου», ξεκαθάρισε ο Μιχάλης Ρακιντζής.

Ρακιντζής: «Δεν ζήτησα να πάρω δικαιώματα τραγουδιών του Καρβέλα»

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο καλλιτέχνης μίλησε για τη σχέση του με τη μουσική και τη θέση που θεωρεί ότι κατέχει στην ελληνική μουσική σκηνή. Όπως τόνισε, δεν είναι ο ίδιος που θα αποδώσει στον εαυτό του τον χαρακτηρισμό του καλλιτέχνη που «σφράγισε» μια ολόκληρη εποχή.

«Η μουσική είναι το οξυγόνο για μένα, δεν δέχομαι όμως ότι σφράγισα μια ολόκληρη εποχή. Δεν δίνω τέτοια παράσημα στον εαυτό μου. Το τι έχει κάνει ο καθένας δεν το κρίνει μόνος του, τον κρίνουν οι άλλοι», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Μιχάλης Ρακιντζής αναφέρθηκε και στα κίνητρα με τα οποία ξεκίνησε την ενασχόλησή του με τη μουσική, υπογραμμίζοντας πως η αναγνωρισιμότητα δεν ήταν ποτέ ο στόχος του. Μάλιστα, όπως είπε, δεν αισθάνθηκε ποτέ ότι η επιτυχία τον έκανε να αποκτήσει υπερβολική ιδέα για τον εαυτό του.

«Εγώ όταν ξεκίνησα τη μουσική, ξεκίνησα για να κάνω μουσική. Δεν ξεκίνησα ούτε για να… Πολλοί ξεκινάνε την κιθάρα για να βγάλουν γκόμενες, ας πούμε. Εγώ δεν ζητούσα ξεκινώντας την αναγνωρισιμότητα, ούτε την ψώνισα ποτέ», παραδέχτηκε.

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