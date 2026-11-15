Οι σέξι αδερφές έβαλαν φωτιά σε πίστα της Αθήνας

Με εντυπωσιακή σκηνική παρουσία και άκρως λαμπερά outfits εμφανίστηκαν οι αδελφές Μαρία και Ελένη Ντίνα, γνωστές ως Dinamiss, στη νυχτερινή Αθήνα.

Το ηλεκτροπόπ δίδυμο ανέβηκε στη σκηνή του νυχτερινού κέντρου «Αθηναία», όπου συμμετέχει στο μουσικό σχήμα μαζί με τον Αντύπα και την Κέλλυ Κελεκίδου.

Οι δύο τραγουδίστριες ξεχώρισαν με τις αστραφτερές εμφανίσεις τους, επιλέγοντας κοντά φορέματα με εντυπωσιακές λάμψεις. Η μία ολοκλήρωσε το look της με ψηλές κίτρινες μπότες, ενώ η άλλη επέλεξε μαύρες μπότες πάνω από το γόνατο, δημιουργώντας δύο διαφορετικά αλλά εξίσου δυναμικά σύνολα.

Με τα μικρόφωνα στο χέρι και ανεβασμένη διάθεση, οι Dinamiss έδωσαν τον δικό τους ρυθμό στη βραδιά, κερδίζοντας τα βλέμματα πάνω στη σκηνή.