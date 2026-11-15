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ΑΤΖΕΝΤΑ

Το λαϊκό και παραδοσιακό τραγούδι στα καλύτερα του στην οδό Λυσίου

15/11/2026 - 13:25 | | 1 λεπτό ανάγνωση
Ηλίας Παλιουδάκης, Ελένη Τσαρίδου και Βάλλια Ειρηναίου ξεκίνησαν τις κυριακάτικες εμφανίσεις τους στην οδό Λυσίου, με γνωστούς καλεσμένους.
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Μια διαφορετική Κυριακή είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι βρέθηκαν πρόσφατα στην ιστορική οδό Λυσίου, στην καρδιά της Πλάκας, για την πρεμιέρα του Ηλία Παλιουδάκη, της Ελένης Τσαρίδου και της Βάλλιας Ειρηναίου.

Οι τρεις ερμηνευτές ενώνουν φέτος τις φωνές τους σε ένα μουσικό πρόγραμμα που θα παρουσιάζεται τα κυριακάτικα μεσημέρια, με επίκεντρο το ελληνικό, λαϊκό και παραδοσιακό τραγούδι που εκπροσωπούν.

Το λαϊκό και παραδοσιακό τραγούδι στα καλύτερα του στην οδό Λυσίου
Στράτος Τζώρτζογλου

Από νωρίς, ο χώρος γέμισε με κόσμο, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν και οι παρουσίες γνωστών φίλων των καλλιτεχνών, που έδωσαν το «παρών» στην πρεμιέρα.

Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν η Βίκυ Χατζηβασιλείου, η Ειρήνη Νικολοπούλου και η Ρούλα Χάμου, ενώ από τον χώρο του τραγουδιού ξεχώρισαν η Φωτεινή Δάρρα, ο Δημήτρης Γιώτης και ο Κυριάκος Γαβράς. Στην παρέα των celebrities προστέθηκαν οι ηθοποιοί Στράτος Τζώρτζογλου, Δήμητρα Σιγάλα, Γεράσιμος Σοφιανός και Πένυ Σταθάκη.

Το μεσημέρι κύλησε με αγαπημένα τραγούδια, αυθόρμητες μουσικές στιγμές και πολλές ευχές για καλή αρχή στους τρεις πρωταγωνιστές, οι οποίοι δίνουν πλέον το δικό τους, εβδομαδιαίο ραντεβού με το κοινό στο εμβληματικό μαγαζί στην Πλάκα.

Το λαϊκό και παραδοσιακό τραγούδι στα καλύτερα του στην οδό Λυσίου
Βίκυ Χατζηβασιλείου, Ηλίας Παλιουδάκης, Ρούλα Χάμου

Το λαϊκό και παραδοσιακό τραγούδι στα καλύτερα του στην οδό Λυσίου
O Ηλίας Παλιουδάκης με τη συζυγό του Μυρόπη Μηχαλιού
Το λαϊκό και παραδοσιακό τραγούδι στα καλύτερα του στην οδό Λυσίου
Ειρήνη Νικολοπούλου
Το λαϊκό και παραδοσιακό τραγούδι στα καλύτερα του στην οδό Λυσίου
Ελένη Τσαρίδου, Δημήτρης Γιώτης
Το λαϊκό και παραδοσιακό τραγούδι στα καλύτερα του στην οδό Λυσίου
Ελένη Τσαρίδου, Φωτεινή Δάρρα

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