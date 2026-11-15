Το λαϊκό και παραδοσιακό τραγούδι στα καλύτερα του στην οδό Λυσίου

Μια διαφορετική Κυριακή είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι βρέθηκαν πρόσφατα στην ιστορική οδό Λυσίου, στην καρδιά της Πλάκας, για την πρεμιέρα του Ηλία Παλιουδάκη, της Ελένης Τσαρίδου και της Βάλλιας Ειρηναίου.

Οι τρεις ερμηνευτές ενώνουν φέτος τις φωνές τους σε ένα μουσικό πρόγραμμα που θα παρουσιάζεται τα κυριακάτικα μεσημέρια, με επίκεντρο το ελληνικό, λαϊκό και παραδοσιακό τραγούδι που εκπροσωπούν.

Από νωρίς, ο χώρος γέμισε με κόσμο, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν και οι παρουσίες γνωστών φίλων των καλλιτεχνών, που έδωσαν το «παρών» στην πρεμιέρα.

Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν η Βίκυ Χατζηβασιλείου, η Ειρήνη Νικολοπούλου και η Ρούλα Χάμου, ενώ από τον χώρο του τραγουδιού ξεχώρισαν η Φωτεινή Δάρρα, ο Δημήτρης Γιώτης και ο Κυριάκος Γαβράς. Στην παρέα των celebrities προστέθηκαν οι ηθοποιοί Στράτος Τζώρτζογλου, Δήμητρα Σιγάλα, Γεράσιμος Σοφιανός και Πένυ Σταθάκη.

Το μεσημέρι κύλησε με αγαπημένα τραγούδια, αυθόρμητες μουσικές στιγμές και πολλές ευχές για καλή αρχή στους τρεις πρωταγωνιστές, οι οποίοι δίνουν πλέον το δικό τους, εβδομαδιαίο ραντεβού με το κοινό στο εμβληματικό μαγαζί στην Πλάκα.