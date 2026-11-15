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SPORTS

Πατουλίδου για Δήμα: «Και τη συγγνώμη τη βρίσκω βερεσέ. Δεν με έπεισε»

15/11/2026 - 12:42 | | 2 λεπτά ανάγνωση
Η Βούλα Πατουλίδου σχολίασε στο Mega Non Stop την υπόθεση του Οδυσσέα Δήμα και εξήγησε γιατί δεν πείστηκε από τη δημόσια συγγνώμη του.
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Αιχμηρή ήταν η τοποθέτηση της Βούλας Πατουλίδου για την υπόθεση του Οδυσσέα Δήμα, ο οποίος ζήτησε δημόσια συγγνώμη από τον αδελφό του, Πύρρο Δήμα, μετά τις εξελίξεις που έχουν προκαλέσει αναστάτωση στον χώρο της άρσης βαρών.

Η Ολυμπιονίκης μίλησε ζωντανά στην εκπομπή «Mega Non Stop», το πρωί της Κυριακής 15 Νοεμβρίου, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία της για όσα συμβαίνουν στον ελληνικό αθλητισμό. Παράλληλα, σχολίασε με ιδιαίτερα αυστηρό τρόπο τη δημόσια συγγνώμη του Οδυσσέα Δήμα, αλλά και τη σύνδεσή του με την άρση βαρών, καθώς στο παρελθόν είχε διατελέσει πρόεδρος της Ομοσπονδίας.

Αρχικά, η Βούλα Πατουλίδου αναφέρθηκε στα περιστατικά που, όπως είπε, έχουν πλήξει διαφορετικά αθλήματα, εκφράζοντας τον φόβο της ότι η νέα υπόθεση επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την εικόνα του αθλητισμού.

Πατουλίδου για Δήμα: «Και τη συγγνώμη τη βρίσκω βερεσέ. Δεν με έπεισε»

«Το χειρότερο για μένα όλων είναι το ότι είναι ένα επιπλέον πάρα πολύ άσχημο γεγονός μετά το μπάσκετ, μετά την, μετά το χάντμπολ. Με όλα όσα έχουν γίνει, έρχεται τώρα και η άρση βαρών και είναι σαν να λες βάζω μία ταφόπλακα γενικότερα στον αθλητισμό που είναι το πιο υγιές κομμάτι της κοινωνίας. Κατά καιρούς έχουμε ακούσει πολλά πράγματα να ξέρετε. Μην ξεχνάτε όμως ότι συνήθως η αχίλλειος πτέρνα ενός αθλητή είναι το ντόπινγκ. Εκεί μπορείς να τον πιέσεις, μπορείς να τον ισοπεδώσεις, μπορείς να τον εξαφανίσεις εφόσον κάποιες διαδικασίες λίγο στραπατσαριστούν και δεν τηρηθούν έτσι όπως πρέπει. Γιατί αν έχεις πονοκέφαλο θα πάρεις ασπιρίνη. Αν έχεις κάτι άλλο δεν θα πάρεις αναβολικό» ανέφερε αρχικά η Βούλα Πατουλίδου.

Και πρόσθεσε: «Ακόμη και τη συγγνώμη τη βρίσκω βερεσέ. Δεν με έπεισε η συγγνώμη του Οδυσσέα. Γιατί όταν η οικογένεια δυστυχώς, το λέω αγαπώντας πολύ τον Πύρρο γιατί είμαστε το δίδυμο της Βαρκελώνης. Ξέρετε ακόμη και η παραίτηση αν γινόταν αποδεκτή σημαίνει ενοχή. Δεν γίνεται αποδεκτή, σημαίνει παραδοχή. Τι; Αλλά ειλικρινά, από τη στιγμή που έχει θητεύσει και ως πρόεδρος της Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών. Δεν είναι μπαλέτο ο Οδυσσέας. Είναι άρση βαρών και αυτός. Υπάρχει μία συνάφεια που θα πρέπει να προσέξουμε. Τον έκανε ο αδελφός του προπονητή. Άρα λοιπόν, αν δεν θέλουμε να κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας, έχουμε να αντιμετωπίσουμε το οικογενειακό περιβάλλον ενός πάρα πολύ μεγάλου αθλητή…».

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