Άννα Φόνσου για Ζωζώ Σαπουντζάκη: «Περνάει μια κρίση»

Για την κατάσταση της υγείας της Ζωζώς Σαπουντζάκη και της Μάγδας Τσαγγάνη μίλησε η Άννα Φόνσου, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «For You».

Η γνωστή ηθοποιός υποδέχτηκε τη δημοσιογράφο της εκπομπής του ΑΤΝ1 στο «Σπίτι του Ηθοποιού» και αναφέρθηκε τόσο στις δύο συναδέλφους της όσο και στα επόμενα σχέδια για τον χώρο που έχει αφιερώσει στη στήριξη των ανθρώπων του θεάτρου.

Η Άννα Φόνσου αποκάλυψε πως το νέο κτίριο του «Σπιτιού του Ηθοποιού» αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του το 2027, ενώ μίλησε με συγκίνηση για την προσωπική προσφορά της όλα αυτά τα χρόνια.

«Πιστεύω πως ό,τι πιο ουσιαστικό έχω κάνει στη ζωή μου, εκτός από την κόρη μου, είναι το Σπίτι του Ηθοποιού. Έχουμε θησαυρούς θα έλεγα στο καινούριο κτίριο, το οποίο το 2027 θα κάνει έναρξη. Έχω δώσει ό,τι συγκέντρωσα 50 χρόνια στη ζωή μου, από πίνακες μέχρι έργα τέχνης. Τα χάρισα όλα», εξομολογήθηκε.

Η ηθοποιός εξήγησε πως βασική της επιθυμία είναι να βρίσκεται κοντά στους μεγαλύτερους σε ηλικία συναδέλφους της, ιδιαίτερα σε όσους αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

«Θέλω να φροντίζω τους ηθοποιούς της ηλικίας μου που έτυχε τώρα να μην τα έχουν καταφέρει πολύ. Στενοχωριέμαι κάθε μέρα που κάποιος φεύγει από τη ζωή. Εγώ θα αποφασίσω μόνη μου πότε θα γεράσω, όπως έλεγε και η Αρβέλερ», σημείωσε.

Τι είπε για την υγεία της Μάγδας Τσαγγάνη

Στη συνέχεια, η Άννα Φόνσου αναφέρθηκε στη Μάγδα Τσαγγάνη, αποκαλύπτοντας πως βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση και πως έχει ξεκινήσει πρόγραμμα αποκατάστασης, με στόχο την επάνοδό της.

«Η Μάγδα Τσαγγάνη είναι φίλη μου, αλλά και φίλη μου να μην ήτανε, πάλι θα ήμουνα στο πλευρό της. Τώρα είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Την έχουμε πάει στην αποκατάσταση. Την έχει πάει ο Γιώργος Καπουτζίδης σε ένα κέντρο κάπου έξω από την Αθήνα για να επανέλθει και νομίζω ότι σε λίγο καιρό θα είναι κοντά μας», ανέφερε.

«Η Ζωζώ είναι ένας θρύλος»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη Ζωζώ Σαπουντζάκη, θέλοντας να διαψεύσει, όπως είπε, τις υπερβολές που έχουν ακουστεί σχετικά με την κατάσταση της υγείας της. Η Άννα Φόνσου τόνισε πως η αγαπημένη ηθοποιός είναι καλύτερα, ενώ περιέγραψε με τρυφερότητα τις επισκέψεις τους και τις συζητήσεις τους.

«Η Ζωζώ είναι ένας θρύλος. Ήταν, είναι και θα είναι ένας θρύλος. Το να βγαίνουνε οι τηλεοράσεις και να λένε υπερβολές δεν είναι καλό. Ακόμα και αν ήταν αλήθεια, που δεν είναι, προσπαθείς αυτό το είδωλο να το προστατεύσεις. Είναι καλύτερα. Πηγαίνουμε συνέχεια, γελάμε. Της αρέσει που τη βλέπουμε στην τηλεόραση. Της αρέσει όπως ντύνομαι. Έχει μανία, ξέρεις. Μου λέει «Α, θα σου δώσω αυτό, αυτό σου πάει πάρα πολύ, θα σου δώσω εκείνο». Περνάει μία κρίση. Όλοι δεν περνάμε;», είπε χαρακτηριστικά.