Τη θυμάστε την κούκλα Θεσσαλονικιά που είχε κάνει ντόρο γύρω από το όνομά της όταν είχε πρωτομπεί στο σπίτι του «Big Brother 2»; Ο λόγος για τη Ζωή Σιώτα, που σήμερα είναι σύζυγος, μητέρα τριών κοριτσιών και δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον χώρο του catering!

Και μπορεί η ίδια πλέον να μην κάνει πολλές κοσμικές εμφανίσεις σε σχέση με το παρελθόν (θυμίζουμε ότι την εποχή του «Big Brother» έδινε τη μία συνέντευξη μετά την άλλη, κάνοντας επίσης πολλές φωτογραφίσεις σε lifestyle περιοδικά), όμως εμείς την πετύχαμε στην Αθήνα να διασκεδάζει με τις επιτυχίες του Λούκα Γιώρκα στο «Ελλάδος Εικόνες» στην Αθηναϊκή Ριβιέρα! Εχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της Ηλία Διδασκάλου, αλλά και την όμορφη παρέα από τη Θεσσαλονίκη (ανάμεσά τους και η Μαρίνα Λαμπροπούλου), διασκέδασε με την ψυχή της, τραγούδησε και χόρεψε, απολαμβάνοντας το πρόγραμμα μέχρι το τέλος. Μάλιστα, συγγενικό πρόσωπο της παρέας ανέβηκε στην πίστα και χόρεψε ζεϊμπέκικο, ξεσηκώνοντας τους θαμώνες.

Η βραδιά, όμως, είχε και συνέχεια! Μετά το τέλος του προγράμματος, η Ζωή Σιώτα επισκέφθηκε το καμαρίνι του Λούκα Γιώρκα. Οι δυο τους αντάλλαξαν θερμές ευχές και ανανέωσαν το ραντεβού τους στο αγαπημένο της πλέον στέκι!