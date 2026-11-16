Τα γενέθλιά της έχει η Πέγκυ Τρικαλιώτη. Πόσο χρόνων γίνεται η καταξιωμένη ηθοποιός; Μεγαλώνει όμορφα και είναι από τις γυναίκες που δεν έχουν κόμπλεξ να πουν δημόσια την ηλικία τους. Γίνεται 55 χρόνων και της ευχόμαστε χρόνια πολλά!

Είναι ζευγάρι 16 χρόνια με τον Θανάση Δόση με τον οποίο έχουν αποκτήσει μία κόρη, τη Φραντζέσκα που είναι 15 ετών. «Η κόρη μου θέλει να παντρευτούμε με τον πατέρα της. Το λέει κατά καιρούς και λέει ότι αν το κάνουμε θα με παραδώσει εκείνη στον πατέρα της. Είναι και πιο ψηλή από εμένα οπότε θα είναι πολύ αστείο. Δεν είμαστε κατά του γάμου με τον σύντροφο μου αλλά δεν έχει προκύψει», είχε πει σε συνέντευξή της. Ενώ είχε μιλήσει και για τον χρόνο που περνάει και κατά πόσο την επηρεάζει.

«Είναι πολύ δύσκολο να βλέπεις τη φθορά του χρόνου στον καθρέπτη, στο σώμα και στο πρόσωπο σου. Εμένα ναι μεν με έχει βοηθήσει η φύση αλλά καθημερινά βλέπω διαφορές πάνω μου στον καθρέπτη, με πιάνει η ψυχή μου αλλά καλούμαι να το αποδεχτώ…».