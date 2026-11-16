Το πρώτο του δημόσιο μήνυμα μέσα από το κρατητήριο έστειλε ο Οδυσσέας Δήμας μετά τη σύλληψή του για την υπόθεση ντόπινγκ -που έχει προκαλέσει αντιδράσεις- στον χώρο της άρσης βαρών.

Ο 58χρονος πρώην προπονητής της Εθνικής ομάδας ζήτησε «συγγνώμη» από τον ολυμπιονίκη αδελφό του Πύρρο Δήμα, τονίζοντας ότι τον έφερε σε δύσκολη θέση, και υπερασπίστηκε τον εαυτό του απέναντι στις κατηγορίες σε βάρος του!

Με την υπόθεση ντόπινγκ να βρίσκεται πλέον στο «μικροσκόπιο» των δικαστικών Αρχών, ο Οδυσσέας Δήμας «έλυσε» τη σιωπή του και μέσα από το κρατητήριο δήλωσε συντετριμμένος απ’ όσα ακούγονται για το πρόσωπό του, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό ότι έδωσε σκόπιμα αναβολικά στον ανήλικο γιο του. Παράλληλα, ζήτησε συγγνώμη όχι μόνο από την οικογένειά του, αλλά και από όσους αγαπούν τον αδελφό του, το όνομα του οποίου έχει συνδεθεί με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ελληνικής άρσης βαρών. «Ζητώ συγγνώμη από τον αδελφό μου Πύρρο Δήμα και την οικογένειά μου, που τους έχω φέρει σε δύσκολη θέση εξαιτίας της επιπόλαιης συμπεριφοράς μου», δήλωσε. Και πρόσθεσε: «Ζητώ συγγνώμη απ’ όλους τους πολίτες που αγάπησαν τον Πύρρο Δήμα».

Στο ίδιο μήνυμα υποστήριξε πως έχει σταματήσει να προπονεί αθλητές εδώ και δύο χρόνια, και εξέφρασε την έντονη αντίδρασή του για όσα τού αποδίδονται σχετικά με τη χορήγηση απαγορευμένων ουσιών. «Αισθάνομαι συντριβή από την παραπληροφόρηση σε βάρος μου, όταν φθάνουν στο σημείο να μου αποδίδουν κατηγορία ότι με πρόθεση έδωσα αναβολικά στον ανήλικο γιο μου» είπε. Στη συνέχεια επικαλέστηκε προηγούμενη απόφαση του Ανώτατου Συμβουλίου Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ), υποστηρίζοντας ότι είχε κριθεί πως χρησιμοποιήθηκε συμπλήρωμα διατροφής χωρίς αναγραφή της αναβολικής ουσίας στη συσκευασία.

«Η αλήθεια, η οποία προκύπτει από δικαστική απόφαση, είναι ότι χρησιμοποιήθηκε νόμιμο συμπλήρωμα διατροφής, που δεν ανέφερε την αναβολική ουσία. Αυτό το δέχτηκε το ΑΣΕΑΔ, που αποτελείται από τακτικούς δικαστές, και μου καταλόγισε αμέλεια» τόνισε ο Οδυσσέας Δήμας.

Τέλος, αναφερόμενος στα σκευάσματα που βρέθηκαν στο σπίτι του, ισχυρίστηκε πως στη συντριπτική πλειονότητά τους είναι νόμιμα, ενώ για τα υπόλοιπα δήλωσε ότι θα αποδείξει πως προορίζονταν για προσωπική ιατρική χρήση.

Σήμερα ενώπιον του ανακριτή!

Με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα για την απολογία του Οδυσσέα Δήμα, οι Αρχές που ερευνούν την πολύκροτη υπόθεση ντόπινγκ δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στο κινητό τηλέφωνο του πρώην ομοσπονδιακού προπονητή άρσης βαρών, καθώς και στις ιδιόχειρες σημειώσεις που βρέθηκαν σπίτι του με υπογραφές αθλητών και χρηματικά ποσά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κινητό του Οδυσσέα Δήμα, ο οποίος αναμένεται να απολογηθεί σήμερα στον ανακριτή, έχει ήδη μεταφερθεί στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ., με τις αστυνομικές Αρχές να εκτιμούν ότι θα δώσει κρίσιμα στοιχεία. Ενδέχεται, μάλιστα, να αποκαλύψει επαφές και πιθανές αγοραπωλησίες ουσιών ντόπινγκ που ο 58χρονος φέρεται ότι προμηθευόταν από χώρα της βαλκανικής χερσονήσου.

Την ίδια ώρα, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ιδιόχειρες σημειώσεις που κατασχέθηκαν από το σπίτι του 58χρονου, καθώς και η κατάθεση υπαλλήλου του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), η οποία περιλαμβάνεται στη δικογραφία. Στις σημειώσεις αναγράφονται ονόματα αθλητών, χρηματικά ποσά και συγκεκριμένες ουσίες. Μάλιστα, φέρεται ότι αναφέρεται επανειλημμένα και το ρήμα «έλαβα», συνοδευόμενο από το ανάλογο χρηματικό ποσό και τις υπογραφές των αθλητών! Ειδικότερα, σε τρεις σελίδες φέρεται ότι καταγράφονται αγοραπωλησίες διατροφικών συμπληρωμάτων που αφορούν δύο αθλητές, με ποσά 700 και 600 ευρώ, καθώς και ακόμα μία καταχώριση, ύψους 80 ευρώ.

Σε δύο επιπλέον σελίδες αναγράφονται ποσότητες και ονομασίες σκευασμάτων. Ανάμεσά τους περιλαμβάνεται η ουσία που, σύμφωνα με στοιχεία της έρευνας, είχε χορηγηθεί από τον 58χρονο στον 15χρονο γιο του το 2024!

Σχετικά με τα 15.000 ευρώ που βρέθηκαν στο σπίτι του πρώην προπονητή άρσης βαρών, πηγές από το περιβάλλον του υποστηρίζουν ότι προορίζονταν για την ανέγερση προκατασκευασμένης κατοικίας στο Λαγονήσι.

Σύμφωνα με την κατάθεση υπαλλήλου του ΕΟΦ, τα φαρμακευτικά προϊόντα που κατασχέθηκαν δεν είναι εγκεκριμένα για την ελληνική αγορά, ενώ ορισμένα εξ αυτών ανήκουν στην κατηγορία των αναβολικών φαρμάκων. «Από την επισήμανσή τους και την αναγραφόμενη δραστική ουσία, ορισμένα ανήκουν στα αναβολικά φάρμακα που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του Παγκόσμιου Οργανισμού Καταπολέμησης Ντόπινγκ (WADA), ενώ δεν έχουν αξιολογηθεί ως προς την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά τους και, κατά συνέπεια, είναι επιβλαβή για την υγεία των χρηστών» ανέφερε στην κατάθεσή του που «καίει» τον Οδυσσέα Δήμα, ο οποίος φέρεται ότι προμηθευόταν και χορηγούσε απαγορευμένες ουσίες ντόπινγκ σε αθλητές από τον Απρίλιο του 2024.