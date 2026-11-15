The Voice: «Είχα μεγάλη αγάπη στον Μαζωνάκη» – Η συγκίνηση και η αγκαλιά της Πάολα

Μια εμφάνιση που συζητήθηκε στα social media πραγματοποίησε ο 25χρονος Αντώνης Κουτσαντάς στο The Voice of Greece, το βράδυ της Κυριακής 15 Νοεμβρίου. Με όπλο τη φωνή του και επιλέγοντας ένα ιδιαίτερα απαιτητικό τραγούδι του Σταμάτη Γονίδη, το «Όλα σ’ αγαπάνε», κατάφερε να κάνει και τους τέσσερις coaches να γυρίσουν τις καρέκλες τους.

Η Πάολα ήταν εκείνη που αντέδρασε πρώτη, πατώντας το κουμπί, ενώ ο Χρήστος Μάστορας ακολούθησε με διαφορά μόλις ενός δευτερολέπτου. Στη συνέχεια, στη διεκδίκηση μπήκε ο Πάνος Μουζουράκης, ενώ η Έλενα Παπαρίζου γύρισε την καρέκλα της λίγο πριν ολοκληρωθεί το τραγούδι.

Ο νεαρός διαγωνιζόμενος κέρδισε θετικά σχόλια για την ερμηνεία του, με την Έλενα Παπαρίζου να επισημαίνει πόσο δύσκολη ήταν η επιλογή του. «Είναι πάρα πολύ δύσκολο τραγούδι, δεν θεωρώ ότι είναι εύκολο τραγούδι. Είσαι πάρα πολύ σωστός τραγουδιστής, είσαι πάρα πολύ ωραίος τραγουδιστής», του είπε.

Στο ίδιο κλίμα κινήθηκε και η Πάολα, η οποία αναγνώρισε τον προσωπικό τρόπο με τον οποίο προσέγγισε το κομμάτι. «Νομίζω ότι το είπες με το δικό σου τρόπο, αν μας το έλεγες διαφορετικά μπορεί και να μη μας άρεζε καθόλου. Ήσουν σωστός, είσαι πολύ ωραίος».

Από τα Ριζώματα Ημαθίας στη Θεσσαλονίκη

Ο Αντώνης Κουτσαντάς κατάγεται από τα Ριζώματα Ημαθίας, είναι 25 ετών και τα τελευταία χρόνια έχει εγκατασταθεί στη Θεσσαλονίκη, όπου σπουδάζει μουσική στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Η μουσική μπήκε στη ζωή του από πολύ νωρίς, μέσα από την εκκλησία και την ψαλτική. Μεγαλώνοντας, το ενδιαφέρον του στράφηκε στο τραγούδι, ενώ απέκτησε δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής. Το λαϊκό και το παραδοσιακό ρεπερτόριο είναι εκείνα που τον έχουν κερδίσει περισσότερο.

Δεν περιορίζεται, ωστόσο, στις σπουδές και την τηλεοπτική του παρουσία. Διαθέτει τη δική του ορχήστρα και πραγματοποιεί ζωντανές εμφανίσεις σε διάφορους νομούς, έχοντας ως μεγάλο στόχο να βρεθεί κάποια στιγμή σε μια μεγάλη αθηναϊκή πίστα.

Όπως είχε εξομολογηθεί πριν ανέβει στη σκηνή του The Voice, αυτό που επιθυμεί περισσότερο είναι να καταφέρει να διασκεδάζει τον κόσμο μέσα από το τραγούδι.

Η ιδιαίτερη αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη και η επιλογή της Πάολας

Η στιγμή της απόφασης είχε το δικό της ενδιαφέρον. Ο Αντώνης αποκάλυψε πως είχε ξεκινήσει το ταξίδι του στο παιχνίδι έχοντας μεγάλη αγάπη για τον Γιώργο Μαζωνάκη, χωρίς να παραλείψει να αναφερθεί με θερμά λόγια σε όλους τους coaches.

«Είχα μια πολύ μεγάλη αγάπη στο Γιώργο (Μαζωνάκη). Αλλά ας είναι καλά εκεί που είναι, τον αγαπάμε. Έχω να πω τα καλύτερα γιατί είστε μια ιστορία ο καθένας σας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Χρήστος Μάστορας τού έδωσε τότε μια ατάκα που έμελλε να οδηγήσει στην τελική του απόφαση: «Εδώ είσαι για να γράψεις τη δική σου την ιστορία».

Ο Αντώνης δεν άφησε περιθώρια για παρερμηνείες, απαντώντας: «Σωστά, και αυτή την ιστορία θέλω να τη γράψω με την Πάολα».

Η τραγουδίστρια τον ευχαρίστησε και σηκώθηκε για να τον αγκαλιάσει, επισφραγίζοντας με μια θερμή κίνηση την ένταξή του στην ομάδα της.