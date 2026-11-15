Πρωτοσέλιδα Πρόγραμμα TV Espresso TV

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
SHOWBIZ
MEDIA
SPORTS
LIFESTYLE
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΖΩΔΙΑ
ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ESPRESSO TV

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΡΑ

#ΦΑΙΗ ΣΚΟΡΔΑ #ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ #ΠΑΟΛΑ #ΕΛΕΝΗ ΜΕΝΕΓΑΚΗ #ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥΝΗ #ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΤΣΙΜΤΣΙΛΗ #THE VOICE
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΠΑΜ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ Όλα τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, κάθε πρωί από τις 06:00 ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ TV ANT1 Devotion: Οι Ήρωες των Αιθέρων (Devotion) ALPHA Nations League: Ισπανία - Αγγλία ΣΚΑΪ The Voice of Greece Powered by Telekom Πρόγραμμα όλων των καναλιών ESPRESSO TV

The Ster Show – Πέρρης Κρητικός (13/11/2026)

Νέο επεισόδιο · Δες μας στο YouTube
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
FACEBOOK INSTAGRAM X TIKTOK YOUTUBE
Αναζήτηση

Πατήστε ESC για κλείσιμο

SHOWBIZ

The Voice: «Είχα μεγάλη αγάπη στον Μαζωνάκη» – Η συγκίνηση και η αγκαλιά της Πάολα

15/11/2026 - 22:47 | | 3 λεπτά ανάγνωση
The Voice: «Είχα μεγάλη αγάπη στον Μαζωνάκη» - Η συγκίνηση και η αγκαλιά της Πάολα
Facebook Tweet Messenger
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης
Προσθήκη της Espresso στην Google

Μια εμφάνιση που συζητήθηκε στα social media πραγματοποίησε ο 25χρονος Αντώνης Κουτσαντάς στο The Voice of Greece, το βράδυ της Κυριακής 15 Νοεμβρίου. Με όπλο τη φωνή του και επιλέγοντας ένα ιδιαίτερα απαιτητικό τραγούδι του Σταμάτη Γονίδη, το «Όλα σ’ αγαπάνε», κατάφερε να κάνει και τους τέσσερις coaches να γυρίσουν τις καρέκλες τους.

Η Πάολα ήταν εκείνη που αντέδρασε πρώτη, πατώντας το κουμπί, ενώ ο Χρήστος Μάστορας ακολούθησε με διαφορά μόλις ενός δευτερολέπτου. Στη συνέχεια, στη διεκδίκηση μπήκε ο Πάνος Μουζουράκης, ενώ η Έλενα Παπαρίζου γύρισε την καρέκλα της λίγο πριν ολοκληρωθεί το τραγούδι.

Ο νεαρός διαγωνιζόμενος κέρδισε θετικά σχόλια για την ερμηνεία του, με την Έλενα Παπαρίζου να επισημαίνει πόσο δύσκολη ήταν η επιλογή του. «Είναι πάρα πολύ δύσκολο τραγούδι, δεν θεωρώ ότι είναι εύκολο τραγούδι. Είσαι πάρα πολύ σωστός τραγουδιστής, είσαι πάρα πολύ ωραίος τραγουδιστής», του είπε.

Στο ίδιο κλίμα κινήθηκε και η Πάολα, η οποία αναγνώρισε τον προσωπικό τρόπο με τον οποίο προσέγγισε το κομμάτι. «Νομίζω ότι το είπες με το δικό σου τρόπο, αν μας το έλεγες διαφορετικά μπορεί και να μη μας άρεζε καθόλου. Ήσουν σωστός, είσαι πολύ ωραίος».

The Voice: «Είχα μεγάλη αγάπη στον Μαζωνάκη» - Η συγκίνηση και η αγκαλιά της Πάολα

Από τα Ριζώματα Ημαθίας στη Θεσσαλονίκη

Ο Αντώνης Κουτσαντάς κατάγεται από τα Ριζώματα Ημαθίας, είναι 25 ετών και τα τελευταία χρόνια έχει εγκατασταθεί στη Θεσσαλονίκη, όπου σπουδάζει μουσική στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Η μουσική μπήκε στη ζωή του από πολύ νωρίς, μέσα από την εκκλησία και την ψαλτική. Μεγαλώνοντας, το ενδιαφέρον του στράφηκε στο τραγούδι, ενώ απέκτησε δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής. Το λαϊκό και το παραδοσιακό ρεπερτόριο είναι εκείνα που τον έχουν κερδίσει περισσότερο.

Δεν περιορίζεται, ωστόσο, στις σπουδές και την τηλεοπτική του παρουσία. Διαθέτει τη δική του ορχήστρα και πραγματοποιεί ζωντανές εμφανίσεις σε διάφορους νομούς, έχοντας ως μεγάλο στόχο να βρεθεί κάποια στιγμή σε μια μεγάλη αθηναϊκή πίστα.

Όπως είχε εξομολογηθεί πριν ανέβει στη σκηνή του The Voice, αυτό που επιθυμεί περισσότερο είναι να καταφέρει να διασκεδάζει τον κόσμο μέσα από το τραγούδι.

Η ιδιαίτερη αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη και η επιλογή της Πάολας

Η στιγμή της απόφασης είχε το δικό της ενδιαφέρον. Ο Αντώνης αποκάλυψε πως είχε ξεκινήσει το ταξίδι του στο παιχνίδι έχοντας μεγάλη αγάπη για τον Γιώργο Μαζωνάκη, χωρίς να παραλείψει να αναφερθεί με θερμά λόγια σε όλους τους coaches.

«Είχα μια πολύ μεγάλη αγάπη στο Γιώργο (Μαζωνάκη). Αλλά ας είναι καλά εκεί που είναι, τον αγαπάμε. Έχω να πω τα καλύτερα γιατί είστε μια ιστορία ο καθένας σας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

The Voice: «Είχα μεγάλη αγάπη στον Μαζωνάκη» - Η συγκίνηση και η αγκαλιά της Πάολα

Ο Χρήστος Μάστορας τού έδωσε τότε μια ατάκα που έμελλε να οδηγήσει στην τελική του απόφαση: «Εδώ είσαι για να γράψεις τη δική σου την ιστορία».

Ο Αντώνης δεν άφησε περιθώρια για παρερμηνείες, απαντώντας: «Σωστά, και αυτή την ιστορία θέλω να τη γράψω με την Πάολα».

The Voice: «Είχα μεγάλη αγάπη στον Μαζωνάκη» - Η συγκίνηση και η αγκαλιά της Πάολα

Η τραγουδίστρια τον ευχαρίστησε και σηκώθηκε για να τον αγκαλιάσει, επισφραγίζοντας με μια θερμή κίνηση την ένταξή του στην ομάδα της.

Διαβάστε ακόμη
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Στόλισε για τα Χριστούγεννα! – Το εντυπωσιακό δέντρο στο σαλόνι της
SHOWBIZ

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Στόλισε για τα Χριστούγεννα! – Το εντυπωσιακό δέντρο στο σαλόνι της

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή στόλισε από τον Νοέμβριο το χριστουγεννιάτικο δέντρο της και δημοσίευσε φωτογραφίες από τον εντυπωσιακό στολισμό στο σπίτι της.

###
Facebook Tweet Messenger
Espresso News app
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ESPRESSO NEWS

Κατεβάστε τη δωρεάν εφαρμογή και διαβάστε πρώτοι τις ειδήσεις στο κινητό σας.

Κατεβάστε το από το Google Play Κατεβάστε το από το App Store
Σχετικά άρθρα