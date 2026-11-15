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Δημήτρης Ουγγαρέζος για Λιάγκα: «Έχουμε τσακωθεί, αλλά η συνεργασία μας προκύπτει φυσικά»

15/11/2026 - 22:00 | | 2 λεπτά ανάγνωση
Δημήτρης Ουγγαρέζος για Λιάγκα: «Έχουμε τσακωθεί, αλλά η συνεργασία μας προκύπτει φυσικά»
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Για τη σχέση του με τον Γιώργο Λιάγκα, τους τσακωμούς που μπορεί να προκύψουν μεταξύ τους, αλλά και τη χημεία που τους συνδέει εδώ και χρόνια μίλησε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

Ο δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός, ο οποίος τη φετινή τηλεοπτική σεζόν συνεργάζεται με τον Γιώργο Λιάγκα στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1, παραχώρησε συνέντευξη στην εφημερίδα «Reallife» και τη δημοσιογράφο Πολυξένη Καραμίχα, αναφερόμενος στη σχέση που έχει αναπτύξει με τον παρουσιαστή από το 2011.

Όπως εξήγησε, οι δυο τους έχουν αποκτήσει μια ιδιαίτερη οικειότητα, η οποία δεν επηρεάζεται ούτε από τις διαφωνίες ούτε από τα διαστήματα που ενδεχομένως δεν επικοινωνούν. Μάλιστα, αποκάλυψε πως κάθε φορά που ξαναμιλούν, αισθάνεται σαν να μην έχει μεσολαβήσει καθόλου χρόνος.

Δημήτρης Ουγγαρέζος για Λιάγκα: «Έχουμε τσακωθεί, αλλά η συνεργασία μας προκύπτει φυσικά»

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Τι λέει για τους τσακωμούς με τον Γιώργο Λιάγκα

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος στάθηκε στη χημεία που υπάρχει ανάμεσά τους, τονίζοντας ότι η συνεργασία τους εξελίσσεται με φυσικό τρόπο, ανεξάρτητα από όσα μπορεί να έχουν προηγηθεί στην προσωπική τους επικοινωνία.

«Με τον Γιώργο υπάρχει ιδιαίτερη χημεία από την πρώτη μας συνάντηση, το 2011. Ακόμη και αν έχουμε τσακωθεί ή έχουμε καιρό να μιλήσουμε, κάθε φορά που επικοινωνούμε είναι σαν να είμαστε μαζί καθημερινά. Η συνεργασία μας προκύπτει φυσικά».

Δημήτρης Ουγγαρέζος για Λιάγκα: «Έχουμε τσακωθεί, αλλά η συνεργασία μας προκύπτει φυσικά»

Ο δημοσιογράφος αναφέρθηκε επίσης στον τρόπο με τον οποίο ο Γιώργος Λιάγκας αντιμετωπίζει τους συνεργάτες του. Όπως είπε, ο παρουσιαστής γνωρίζει τις δυνατότητές τους και δεν προσπαθεί να τις περιορίσει, γεγονός που του επιτρέπει να αισθάνεται άνετα στο επαγγελματικό τους περιβάλλον.

Μάλιστα, ξεκαθάρισε ότι θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός πως ο Γιώργος Λιάγκας δεν αντιμετωπίζει ανταγωνιστικά τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεται.

«Επαγγελματικά, γνωρίζει τα δυνατά σημεία του καθενός και τα σέβεται. Δεν απειλείται από τις ικανότητες των συνεργατών του, κάτι που με κάνει να αισθάνομαι πολύ άνετα»

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