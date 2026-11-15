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SHOWBIZ

«Τα Φαντάσματα»: Ο Μουτσινάς εμφανίστηκε ως λογιστής και ξεσήκωσε το Χ

15/11/2026 - 22:15 | | 2 λεπτά ανάγνωση
«Τα Φαντάσματα»: Ο Μουτσινάς εμφανίστηκε ως λογιστής και ξεσήκωσε το Χ
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Μια εμφάνιση που δεν περίμεναν οι τηλεθεατές έκανε ο Νίκος Μουτσινάς στη σειρά «Τα Φαντάσματα», το βράδυ της Κυριακής 15 Νοεμβρίου. Ο γνωστός παρουσιαστής μπήκε στη σειρά υποδυόμενος έναν λογιστή, με τον ρόλο του να κρύβει μια ανατροπή που προκάλεσε ενθουσιασμό στο Χ.

Η παρουσία του Μουτσινά τράβηξε αμέσως την προσοχή, καθώς ο χαρακτήρας του άρχισε να αφήνει μικρά στοιχεία για την πραγματική του ταυτότητα. Μέσα από τις ατάκες του έκανε αναφορές στο ιδιαίτερο χάρισμα της Μαρίνας, προετοιμάζοντας τους τηλεθεατές για όσα θα ακολουθούσαν.

«Τα Φαντάσματα»: Ο Μουτσινάς εμφανίστηκε ως λογιστής και ξεσήκωσε το Χ

«Τα Φαντάσματα»: Η αποκάλυψη για τον ρόλο του Μουτσινά

Η ανατροπή ήρθε όταν αποκαλύφθηκε πως ο λογιστής που υποδυόταν ο Νίκος Μουτσινάς δεν ήταν ένας συνηθισμένος άνθρωπος, αλλά ένα ακόμη φάντασμα!

Μέχρι εκείνη τη στιγμή, ο χαρακτήρας του είχε παρουσιαστεί ως λογιστής, χωρίς να είναι εξαρχής ξεκάθαρο τι πραγματικά συνέβαινε. Η αποκάλυψη έδωσε διαφορετική διάσταση στις προηγούμενες ατάκες του και πρόσθεσε ακόμη μία κωμική στιγμή στη σειρά.

Η συμμετοχή του παρουσιαστή δεν πέρασε απαρατήρητη από τους χρήστες του Χ, οι οποίοι σχολίασαν την εμφάνισή του και την ανατροπή της ιστορίας.

Μεταξύ των αντιδράσεων που ξεχώρισαν ήταν και η χαρακτηριστική ατάκα:

«Αυτό δεν το περίμενα! Θέλετε να μας πεθάνετε;»

Ο Νίκος Μουτσινάς κατάφερε έτσι να γίνει θέμα συζήτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους τηλεθεατές να στέκονται τόσο στην ερμηνεία του όσο και στο απρόσμενο τέλος της εμφάνισής του.

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