Πανεπιστήμιο Πειραιώς: Δέχτηκε κυβερνοεπίθεση από Τούρκους χάκερ – Το απειλητικό μήνυμα

Κυβερνοεπίθεση δέχτηκε η ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τους δράστες, που αυτοαποκαλούνται Τούρκοι χάκερ, να αλλοιώνουν την αρχική της σελίδα και να αναρτούν εθνικιστικά μηνύματα με αναφορές στην Κύπρο και το Αρτσάχ, γνωστό και ως Ναγκόρνο-Καραμπάχ.

Η επίθεση έγινε γνωστή την Κυριακή 15 Νοεμβρίου, όταν στην ιστοσελίδα του πανεπιστημίου εμφανίστηκε περιεχόμενο που δεν είχε καμία σχέση με τη λειτουργία του ιδρύματος. Αντί για την κανονική αρχική σελίδα, οι επισκέπτες αντίκριζαν φωτογραφία με σημαίες και πανό, καθώς και μηνύματα των δραστών.

Οι χάκερ υπέγραψαν την επίθεση με τα ονόματα «ACE Veen ~ BigYahu», ενώ χρησιμοποίησαν τη φράση «Turkish defacers», παρουσιάζοντας τους εαυτούς τους ως Τούρκους που πραγματοποιούν επιθέσεις με σκοπό την αλλοίωση ιστοσελίδων.

Το απειλητικό μήνυμα για την Κύπρο

Στη φωτογραφία που τοποθέτησαν στην αρχική σελίδα του Πανεπιστημίου Πειραιώς διακρίνονταν σημαίες και πανό από κερκίδα. Ένα από αυτά έφερε το ελληνικό σύνθημα «Η Κύπρος δεν ξεχνά», ενώ ένα δεύτερο μήνυμα, γραμμένο στα αρμενικά, ανέφερε ότι «Το Αρτσάχ δεν έχει ξεχαστεί».

Ωστόσο, ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε το τουρκικό σύνθημα που συνόδευε τη φωτογραφία και περιείχε μια ευθεία απειλή προς όποιον επιβουλεύεται την Κύπρο.

«Ben Kıbrıs’ı candan aziz sayarım, Göz dikenin gözlerini oyarım».

Σύμφωνα με τη μετάφραση που δημοσιεύθηκε, το μήνυμα σημαίνει:

«Αγαπώ την Κύπρο περισσότερο κι από τη ζωή μου. Όποιος την εποφθαλμιά, θα του βγάλω τα μάτια».

Οι δράστες πρόσθεσαν επίσης ένα απόφθεγμα στα αγγλικά, το οποίο αναφέρεται στον πλούτο, στα όπλα και στη δύναμη της γνώμης. Το νόημά του είναι ότι όταν ο πλούτος βρίσκεται στα χέρια φιλάργυρων ανθρώπων, τα όπλα στα χέρια δειλών και η γνώμη στα χέρια αδύναμων, η κατάσταση οδηγείται στην καταστροφή.

Στο τέλος του μηνύματος εμφανίζονταν ακόμη τέσσερα ονόματα, Tr0n, MecTruy, Revonzy και Hegemon, μαζί με αναφορά στην ιστοσελίδα spyhackerz.org.

Τι γνωρίζουμε για την κυβερνοεπίθεση

Η επίθεση στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς φαίνεται πως είχε ως στόχο την αλλαγή του περιεχομένου της αρχικής σελίδας, ώστε οι επισκέπτες να βλέπουν τα μηνύματα και τα συνθήματα των χάκερ αντί για τις επίσημες πληροφορίες του πανεπιστημίου.

Πρόκειται για μια μορφή κυβερνοεπίθεσης κατά την οποία οι δράστες αποκτούν τη δυνατότητα να αντικαταστήσουν το περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας με εικόνες, κείμενα ή συνθήματα της επιλογής τους.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, έχει καταγραφεί η αλλοίωση της αρχικής σελίδας του ιδρύματος. Δεν έχει διευκρινιστεί, ωστόσο, αν οι δράστες απέκτησαν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα φοιτητών ή σε άλλα πληροφοριακά συστήματα του πανεπιστημίου.

Παράλληλα, δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένα στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η παραβίαση, την πραγματική ταυτότητα των δραστών ή την έκταση της επίθεσης. Ο χαρακτηρισμός τους ως Τούρκων χάκερ βασίζεται στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκαν οι ίδιοι μέσα από το μήνυμα που ανάρτησαν.